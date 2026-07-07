Lũ cuốn sập trang trại rắn ở Trung Quốc, gần 900 con sổng chuồng luồn lách khắp nơi, Quảng Tây báo động đỏ

Mưa lũ, lốc xoáy và sạt lở đất đang gây thiệt hại nghiêm trọng tại nhiều tỉnh thành Trung Quốc, khiến hàng chục người thiệt mạng và mất tích. Giới khí tượng cảnh báo nước này sẽ phải đối mặt với mùa thiên tai đặc biệt phức tạp trong năm nay.

Quảng Tây báo động đỏ, gần 900 con rắn thoát khỏi trang trại sau sự cố

Tại Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, cơ quan chức năng đã nâng cảnh báo lũ lên mức đỏ, cấp cao nhất trong hệ thống cảnh báo bốn cấp, từ đêm 6/7.

Mực nước tại 70 trạm quan trắc trên 55 con sông đã vượt ngưỡng cảnh báo. Chính quyền trung ương đã cử tổ công tác tới hiện trường để giám sát công tác phòng chống lũ và theo dõi diễn biến bão, đồng thời huy động các đội tình nguyện sử dụng xuồng bơm hơi và tàu cứu hộ hỗ trợ người dân.

Giữa lúc mưa lũ diễn biến nghiêm trọng, một trang trại nuôi rắn tại thành phố Hành Châu (Hengzhou) bị sập, khiến khoảng 900 con rắn thoát ra ngoài.

Số rắn thất lạc khiến nhiều người lo lắng

Một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy nhiều người đứng trong dòng nước ngập ngang thắt lưng, dùng gậy tre để tìm cách bắt những con rắn đang bò khắp khu vực.

Ông Wu Zhi, cán bộ địa phương, cho biết phần lớn số rắn không có nọc độc. Chính quyền đã thành lập đội gồm 10 người sử dụng lưới đánh cá và súng điện để thu bắt số rắn thất lạc, đồng thời khuyến cáo người dân tuyệt đối không dùng tay bắt rắn nếu phát hiện chúng trong nhà.

Đến chiều 7/7, lượng mưa lớn đã khiến 62 con sông trên cả nước vượt mức báo động. Trong đó, sông Thanh Thủy tại Quảng Tây ghi nhận trận lũ lớn nhất kể từ khi có số liệu quan trắc.

Tại tỉnh Quảng Đông lân cận, cảnh báo lũ đỏ đầu tiên cũng được ban hành đối với một số đoạn trên sông Tây Giang ở thành phố Triệu Khánh.

Chính quyền dự báo mực nước sẽ lên tới 22 m vào sáng 8/7, cao hơn cả đập nước tại huyện lân cận và tiếp tục tăng trong những giờ tiếp theo. Riêng chiều 7/7, toàn tỉnh Quảng Đông đã phát đi 128 cảnh báo mưa lớn.

Sạt lở chôn vùi 33 người ở Cam Túc, lốc xoáy hiếm gặp càn quét Hồ Bắc

Tại tỉnh Cam Túc, tây bắc Trung Quốc, một vụ sạt lở đất xảy ra tại một ngôi làng ở thành phố Long Nam đã chôn vùi 33 người.

Theo Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV), lực lượng cứu hộ đã giải cứu được 21 người, tuy nhiên 5 người trong số đó không qua khỏi. Trước khi xảy ra thảm họa, cơ quan khí tượng địa phương đã phát cảnh báo về mưa lớn và gió mạnh, đồng thời lưu ý nguy cơ xảy ra lũ quét và các thảm họa địa chất.

Báo Gansu Daily cũng đã khuyến cáo người dân theo dõi các dấu hiệu cảnh báo sạt lở như tiếng nổ bất thường trong thung lũng hoặc nước sông chuyển sang màu đục.

Tại miền trung Trung Quốc, mưa giông và lốc xoáy đã khiến 11 người thiệt mạng và một người mất tích.

Tối 6/7, nhiều khu vực của tỉnh Hồ Bắc hứng chịu gió mạnh và mưa lớn.

Trận lốc xoáy hiếm gặp khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương

Riêng tại thành phố Hoàng Cương, 173 người bị thương, 269 người phải sơ tán đến khách sạn hoặc nhà người thân. Nhiều mái nhà, tuyến đường, cây xanh và diện tích nông nghiệp bị tàn phá.

Các đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy người dân phải vật lộn giữ cửa hàng giữa gió mạnh, trong khi ô, ghế và cành cây bị cuốn bay khắp đường phố.

Các nhà khí tượng cho biết đây là trận lốc xoáy đầu tiên xuất hiện tại Hồ Bắc sau nhiều năm.

Hơn 3.500 nhân viên cứu hộ đã được triển khai trên toàn tỉnh để hỗ trợ người dân.

Nhà khí tượng Wang Xiaoling cho biết trận lốc xoáy hình thành do tàn dư của bão Maysak kết hợp với vùng mưa giông địa phương và khối không khí lạnh từ phía đông bắc, tạo ra dòng đối lưu thẳng đứng rất mạnh.

Lốc xoáy có tốc độ gió khoảng 40 m/giây, đủ sức lật xe ô tô và gây thiệt hại lớn do các mảnh vỡ bị cuốn theo.

Đến sáng 7/7, Hồ Bắc vẫn còn 117 cảnh báo mưa lớn và gió mạnh, trong khi chính quyền tiếp tục kêu gọi người dân chủ động phòng ngừa các tình huống khẩn cấp.

Không chỉ miền nam và miền trung, khu vực đông bắc Trung Quốc cũng chịu ảnh hưởng của thời tiết cực đoan.

Tỉnh Cát Lâm đã phát cảnh báo về nhiều ngày mưa lớn và gió mạnh, với nguy cơ lũ trên các sông Tùng Hoa, Đông Liêu và Áp Lục.

Trên mạng xã hội Trung Quốc, nhiều bài đăng cầu cứu liên tục xuất hiện.

Một bài viết trên nền tảng RedNote cho biết nhiều phụ nữ mang thai đang mắc kẹt trong một bệnh viện tại thành phố Quý Cảng, Quảng Tây và kêu gọi điều thêm xuồng cùng nhân viên y tế.

Một bài đăng khác cho biết huyện Tân Dương (Binyang) đã hứng lượng mưa tương đương tổng lượng mưa của khoảng sáu tháng chỉ trong vòng 24 giờ. Nhiều khu vực mất điện, mất nước và thiếu lương thực.

Theo Trung tâm Dịch vụ Thông tin Thiên tai Zhuoming, tổ chức đang tổng hợp các yêu cầu cứu trợ trên bản đồ trực tuyến, tính đến trưa 7/7 đã có ít nhất 4.000 người tại Quảng Tây gửi tín hiệu cầu cứu.

Chuyên gia cảnh báo mùa thiên tai đặc biệt nghiêm trọng

Mưa lớn, lũ lụt, sạt lở đất và lốc xoáy đã khiến nhiều người thiệt mạng tại Trung Quốc, trong bối cảnh các nhà khí tượng học cảnh báo nước này sẽ phải đối mặt với những thách thức "phức tạp" trong công tác phòng chống thiên tai trong năm nay.

Mùa lũ chính thức của Trung Quốc bắt đầu từ ngày 1/7. Theo các chuyên gia, hiện tượng nóng lên toàn cầu cùng khả năng xuất hiện El Nino mạnh trên Thái Bình Dương đang khiến các hình thái thời tiết cực đoan trở nên khó lường hơn.

Ngày 7/7, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chỉ đạo triển khai toàn diện công tác cứu hộ, cứu nạn, điều trị cho người bị thương và bố trí nơi ở cho người dân bị ảnh hưởng.

Ông yêu cầu chính quyền các địa phương tăng cường trách nhiệm trong công tác phòng chống và cứu trợ thiên tai, rà soát kỹ các khu vực có nguy cơ cao như sông ngòi, hồ chứa, đập nước và những nơi dễ xảy ra sạt lở địa chất, đồng thời nâng cao năng lực cảnh báo sớm nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Theo đánh giá trước đó của Bộ Thủy lợi Trung Quốc, trong thời gian tới, miền nam nước này sẽ tiếp tục xuất hiện nhiều dải mưa lớn, trong khi miền bắc đối mặt nguy cơ lũ lụt gia tăng do các cơn bão mạnh di chuyển lên phía bắc và ảnh hưởng sâu vào đất liền.

Ông Liu Changjun, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phòng chống lũ và Giảm nhẹ hạn hán thuộc Viện Nghiên cứu Thủy lợi và Thủy điện Trung Quốc, nhận định tình hình phòng chống thiên tai năm nay sẽ "phức tạp và nghiêm trọng".

Theo ông, dưới tác động của biến đổi khí hậu và khả năng El Nino mạnh hơn, Trung Quốc đang phải đối mặt với những loại hình thiên tai khí tượng chưa từng xuất hiện trước đây.

Ông cho rằng tư duy phòng chống lũ cần thay đổi, từ việc dựa trên kinh nghiệm lịch sử sang xây dựng các kịch bản ứng phó với tình huống cực đoan.

Ngoài việc tập trung vào các con sông lớn và hồ chứa quy mô lớn, Trung Quốc cũng cần chú trọng hơn đến các sông vừa và nhỏ, hồ chứa nhỏ, các khe suối miền núi, hệ thống thoát nước đô thị cũng như tăng cường cơ chế cảnh báo sớm và sơ tán người dân ở cấp cơ sở.

Trong khi đó, theo CCTV, siêu bão Bavi hiện đang càn quét các đảo thuộc Mỹ ở Thái Bình Dương và được dự báo sẽ đổ bộ Trung Quốc vào ngày 12/7.

Nguồn: SCMP

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