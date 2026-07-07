Vua Charles có biệt danh đặc biệt dành cho Vương hậu Camilla

Những biệt danh thân mật trong Hoàng gia Anh luôn khiến công chúng thích thú. Từ cố Nữ hoàng Elizabeth II với biệt danh "Lilibet" cho đến Hoàng tử George từng được gọi vui là "PG Tips", mỗi thành viên đều có cách gọi riêng đầy ý nghĩa. Tuy nhiên, biệt danh mà Vua Charles III dành cho Vương hậu Camilla lại khiến nhiều người bất ngờ.

Theo tác giả Hoàng gia Gyles Brandreth trong cuốn sách Elizabeth: An Intimate Portrait , Vua Charles đôi khi gọi người vợ gắn bó hơn 20 năm của mình bằng cái tên "Mehbooba" . Ông giải thích rằng "Mehbooba" là từ trong tiếng Urdu , mang ý nghĩa "người yêu dấu của tôi" hoặc "người tôi yêu thương nhất" .

Biệt danh gắn với tình yêu đặc biệt của Vua Charles dành cho Ấn Độ và Pakistan

Tiếng Urdu là ngôn ngữ chính thức của Pakistan và cũng được sử dụng rộng rãi tại nhiều khu vực ở Ấn Độ. Đây cũng là hai quốc gia mà Vua Charles có mối gắn bó đặc biệt. Kể từ năm 1975, ông đã nhiều lần đến thăm Ấn Độ và luôn bày tỏ sự yêu mến đối với văn hóa cũng như truyền thống nơi đây.

Điều thú vị là Charles không chỉ gọi Camilla bằng biệt danh này trong đời sống riêng mà còn từng nhắc đến nó trước công chúng. Năm 2022, khi phát biểu tại một sự kiện của British Asian Trust , nhà vua đã nói: "Tôi thật khó tin rằng đã gần hai năm kể từ ngày cả mehbooba của tôi và tôi được ở đây cùng tất cả các bạn".

Cách gọi trìu mến ấy nhanh chóng thu hút sự chú ý và được xem là một trong những khoảnh khắc hiếm hoi Vua Charles thể hiện tình cảm với Vương hậu ngay trong bài phát biểu chính thức.

Mặc dù không nói thành thạo tiếng Urdu, Vua Charles được biết đến là người có khả năng ngoại ngữ khá tốt. Ông sử dụng thành thạo tiếng Pháp, có thể giao tiếp bằng tiếng Đức và tiếng Wales, đồng thời cũng có hiểu biết về tiếng Gaelic của Scotland và tiếng Hy Lạp.

Camilla còn từng có một biệt danh khác khiến Vua Charles không mấy thích thú

Bên cạnh "Mehbooba", Vương hậu Camilla còn từng được bạn bè và người thân gọi bằng một biệt danh khá hài hước. Theo nhà viết tiểu sử Hoàng gia Robert Hardman , được Daily Mail trích dẫn, nhiều người từng gọi bà là "Lorraine" .

Biệt danh này là cách chơi chữ với cụm từ tiếng Pháp "la reine" , có nghĩa là "Nữ hoàng" .

Thời điểm đó, nhiều người cho rằng Camilla sẽ khó có cơ hội trở thành Vương hậu sau nhiều năm gây tranh cãi trong dư luận. Chính vì vậy, cái tên "Lorraine" vừa mang tính châm biếm nhẹ nhàng, vừa như một lời động viên dành cho bà.

Một người bạn của Camilla tiết lộ: "Camilla luôn thấy điều đó khá hài hước, dù Thái tử Charles khi ấy lại không mấy thích biệt danh này".

Đến nay, sau hơn hai thập kỷ đồng hành và trở thành Vương hậu Anh, cái tên "Lorraine" chỉ còn là một kỷ niệm thú vị, trong khi "Mehbooba" vẫn được xem là biệt danh ngọt ngào và riêng tư nhất mà Vua Charles dành cho người bạn đời của mình.

*Theo marieclaire