Bé 2 tuổi tử vong sau khi bị cô trông trẻ bỏ quên trong xe hơi giữa trời nắng nóng

"Một cái nhìn cuối cùng trước khi bạn đóng cửa xe có thể cứu sống một đứa trẻ," cảnh sát cho biết trong một tuyên bố.

Một đứa trẻ 2 tuổi đã tử vong sau khi bị cô trông trẻ bỏ quên trong chiếc xe hơi nóng tại Hallandale Beach, Florida, Mỹ vào Chủ nhật, ngày 5 tháng 7.

Các sĩ quan thuộc Sở Cảnh sát Hallandale Beach đã đến một bệnh viện gần đó sau khi nhận được báo cáo về một đứa trẻ 2 tuổi bị bỏ quên trong xe trong khi đang được người trông trẻ chăm sóc tại một khu dân cư trên dãy nhà số 900, Đại lộ NW 7th, cảnh sát cho biết. Đứa trẻ sau đó đã được xác nhận là đã tử vong tại bệnh viện.

Cảnh sát cho biết vụ việc là một "cuộc điều tra tích cực và đang diễn ra", đồng thời các nhà điều tra "tiếp tục thu thập và xem xét bằng chứng, và chưa có thêm chi tiết nào được công bố vào thời điểm này."

"Đây là một mất mát đau thương, và chúng tôi xin gửi lời chia buồn tới gia đình đứa trẻ cùng tất cả những người bị ảnh hưởng bởi thảm kịch này," sở cảnh sát cho biết thêm.

Hình ảnh tại hiện trường vụ việc

Cảnh sát trưởng Hallandale Beach, Michel Michel, cũng nhắc nhở các bậc cha mẹ, người giám hộ và người chăm sóc "hãy tạo thói quen luôn kiểm tra ghế sau trước khi khóa xe."

"Một thói quen đơn giản, chẳng hạn như đặt điện thoại, ví hoặc một vật dụng thiết yếu khác ở ghế sau, có thể đóng vai trò như một lời nhắc nhở và giúp ngăn chặn một mất mát không thể tưởng tượng nổi," ông nói. "Một cái nhìn cuối cùng có thể cứu sống một đứa trẻ."

Tại Hallandale Beach vào Chủ nhật (5/7), nhiệt độ lên tới 90 độ F (khoảng 32,2 độ C), với chỉ số nhiệt chạm ngưỡng gần 100 độ F (khoảng 37,8 độ C), theo Cơ quan Thời tiết Quốc gia, tờ Miami Herald đưa tin.

Vụ việc thương tâm xảy ra cách nơi xảy ra bi kịch tương tự vào tuần trước chưa đầy 32 km. Một người cha đã để quên con trong xe bên ngoài một nhà trẻ ở Plantation vào thứ Hai, ngày 29 tháng 6, sau khi ông nhầm tưởng rằng mình đã đưa bé đến trung tâm từ nhiều giờ trước đó. Một cuộc điều tra riêng biệt về cái chết của đứa trẻ này vẫn đang được tiến hành.

Trong năm 2025, có 31 trẻ em tử vong trong xe hơi nóng tại Hoa Kỳ, theo Hội đồng An toàn Quốc gia.

"Trung bình, 37 trẻ em dưới 15 tuổi tử vong mỗi năm do sốc nhiệt sau khi bị bỏ quên trong xe hơi," cơ quan này cho biết thêm. "Hầu như mọi tiểu bang đều đã trải qua ít nhất một trường hợp tử vong kể từ năm 1998. Cả năm 2018 và 2019 đều ghi nhận con số kỷ lục là 53 trẻ em tử vong sau khi bị bỏ quên trong xe hơi nóng."

Nguồn: People