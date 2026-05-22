Bé gái 2 tuổi tử vong sau nhiều giờ bị bỏ quên trong ô tô giữa trời nắng nóng

Một bé gái đã tử vong vì sốc nhiệt tại thị trấn Brión, vùng Galicia, Tây Ban Nha, sau khi bị bỏ quên trong ô tô của cha trong nhiều giờ giữa đợt nắng nóng bất thường.

Theo truyền thông địa phương, bé gái 2 tuổi bị ngừng tim vào chiều 20/5 sau khi ở trong xe trong thời gian dài.

Danh tính nạn nhân chưa được công bố. Cơ quan chức năng cho biết người cha đã lái xe đưa con lớn đến trường vào buổi sáng và dự định tiếp tục đưa con gái nhỏ đến nhà trẻ. Tuy nhiên, do bị phân tâm bởi một cuộc điện thoại, người đàn ông này đã lái thẳng tới nơi làm việc, vô tình để quên con trong xe suốt nhiều giờ.

Ảnh minh hoạ.

Sự việc được phát hiện vào khoảng 15h cùng ngày, khi mẹ của bé đến nhà trẻ để đón con và được thông báo bé chưa được đưa tới đây vào buổi sáng.

Sau khi nhận ra sự việc, cha mẹ bé đã gọi lực lượng khẩn cấp. Bé được đưa tới một trung tâm y tế ở thị trấn Bertamiráns gần đó nhưng đã không qua khỏi.

Cảnh sát đang tiến hành điều tra vụ việc trong khi đó gia đình nạn nhân hiện được hỗ trợ tâm lý.

Hội đồng thị trấn Brión đã tuyên bố 2 ngày tưởng niệm chính thức để chia buồn cùng gia đình bé gái. Chính quyền địa phương cũng thông báo sẽ dành một phút mặc niệm vào ngày 22/5 để tưởng nhớ bé gái.

"Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất và toàn bộ sự hỗ trợ tới gia đình bé gái đã mất tại Brión, cũng như bạn bè của gia đình, đồng thời sẵn sàng cung cấp mọi nguồn lực của chính quyền địa phương trong thời điểm khó khăn này", chính quyền thị trấn cho biết.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh Tây Ban Nha ghi nhận nền nhiệt cao bất thường trong tháng 5. Cơ quan khí tượng quốc gia Tây Ban Nha (Aemet) cho biết nhiệt độ tại một số khu vực phía Nam có thể lên tới 36 - 38 độ C.

Aemet nhận định đợt nắng nóng này chưa đáp ứng tiêu chí kỹ thuật để được gọi là sóng nhiệt, nhưng có thể kéo dài đến giữa tuần tới. Cơ quan này cho biết một số ngày có thể phá kỷ lục nhiệt độ trong bối cảnh thời tiết nóng lên rõ rệt so với thông thường.

Tây Ban Nha được xem là một trong những quốc gia châu Âu chịu tác động nặng nề nhất của khủng hoảng khí hậu. Trong những năm gần đây, nước này liên tiếp hứng chịu các đợt nắng nóng cực đoan cùng những vụ cháy rừng quy mô lớn.