Cụ bà 70 tuổi dùng 12 tỷ tiền tiết kiệm cả đời của con trai để tặng nam idol trong livestream

Chỉ trong vòng vỏn vẹn 4 tháng rưỡi, bà Giang Tuệ Anh, một người phụ nữ 70 tuổi sống tại Thượng Hải, Trung Quốc đã đem toàn bộ số tiền tích cóp hơn 3,36 triệu nhân dân tệ (gần 12 tỷ đồng) suốt hơn 20 năm làm việc vất vả của con trai để tặng gần như không còn một đồng cho các nam streamer trên các phòng livestream.

Trong số đó, hơn 2,8 triệu nhân dân tệ (khoảng 9,8 tỷ đồng) đã được chuyển cho một nam streamer nhảy múa trên nền tảng WeChat, và hơn 500.000 nhân dân tệ (khoảng 1,7 tỷ đồng) còn lại được tặng cho các streamer trên Douyin. Chỉ đến khi tài khoản gia đình chỉ còn lại đúng 0,43 nhân dân tệ (khoảng 1.500 đồng), người con trai là anh Chu Vũ Nam mới phát hiện ra sự thật và lập tức sụp đổ, bật khóc nức nở.

Theo báo cáo từ Phượng Hoàng Net, bà Giang Tuệ Anh vốn là một người rất tiết kiệm, ngày thường không bao giờ mua hàng hiệu, sau khi nghỉ hưu thì mỗi tháng nhận được 5.600 nhân dân tệ (khoảng 19,6 triệu đồng) tiền lương hưu. Người con trai vì vô cùng tin tưởng mẹ nên đã giao cả thẻ lương lẫn thẻ tiền thưởng cho bà quản lý. Anh không thể ngờ rằng toàn bộ gia sản của hai mẹ con cuối cùng lại bị dốc sạch vào các phòng livestream.

Bà vô cùng chìm đắm trong các phòng phát sóng trực tiếp. (Ảnh: Chụp từ Weibo)

Ban đầu, bà Giang Tuệ Anh lướt trúng một nam streamer tên “Tiểu Giải”, người này tự giới thiệu sinh năm 1998 và tốt nghiệp chuyên ngành múa tại Đại học Dân tộc Trung ương. Bà miêu tả đối phương có vóc dáng tao nhã, giọng nói nhẹ nhàng từ tốn, khi nhảy múa “lúc thì mạnh mẽ, lúc lại dịu dàng”, khiến bà cảm thấy “chưa bao giờ được thưởng thức một điệu nhảy đẹp đến như vậy”. Sau lần tặng quà đầu tiên, Tiểu Giải đã nhắn tin riêng để cảm ơn bà và mời bà tham gia vào nhóm người hâm mộ. Kể từ đó, bà dần dần lún sâu vào thế giới này.

Trong phòng livestream, bà Giang Tuệ Anh lấy biệt danh là “Hải Khoát Thiên Không” (Biển rộng trời cao), và các người hâm mộ khác đều gọi bà là “Hải tỷ”. Mỗi khi bà bước vào phòng phát sóng, khu vực bình luận sẽ lập tức tràn ngập các tin nhắn như “Hải tỷ đến rồi”, “Hải tỷ tặng quà lớn đi nào”, “Hải tỷ v587” (Hải tỷ uy vũ bá đạo), khiến bà cảm thấy bản thân được cần đến và được tôn trọng.

Điều thực sự khiến bà mất kiểm soát chính là các trận thi đấu đối đầu (PK) của các streamer. Mỗi tối, Tiểu Giải sẽ kết nối mạng để thi đấu với các streamer khác, ai có lượng tiền tặng quà từ người hâm mộ nhiều hơn thì người đó thắng. Đến những giây đếm ngược cuối cùng, Tiểu Giải sẽ hét lớn “giữ tháp nào”, “anh em người nhà lên vé đi”, và các người hâm mộ cũng liên tục giục giã. Bà Giang Tuệ Anh chia sẻ rằng mỗi khi nghe thấy streamer thúc giục gấp gáp, bà “hoàn toàn không thể tự kiểm soát được bản thân”. Ví dụ, món quà “Đảo hoa đào” có trị giá lên tới 3.000 nhân dân tệ (khoảng 10,5 triệu đồng) mà một đêm bà có thể bấm tặng liên tiếp 4, 5 lần.

Vào tháng 12 năm 2025, Tiểu Giải tham gia một cuộc thi của nền tảng, bà Giang Tuệ Anh đã mạnh tay tặng quà trị giá tới 180.000 nhân dân tệ (khoảng 632 triệu đồng) chỉ trong một trận duy nhất. Sau đó, Tiểu Giải nhắn tin riêng cho bà và nói: “Không có chị thì không có tôi ngày hôm nay, may mà chị đã đến, nếu không tôi đã không thể kiên trì tiếp được nữa”. Điều này càng làm cho bà tin rằng đối phương là người biết ơn, và lại càng khó lòng dứt ra được.

Việc nhận được tin nhắn cảm ơn từ thần tượng khiến bà không thể kiểm soát cảm xúc

Đến tháng 3 năm 2026, tiền tiết kiệm trong nhà chỉ còn lại 350.000 nhân dân tệ (khoảng 1,2 tỷ đồng), bà đã tự dặn lòng không được tặng nữa, nhưng cứ hễ vào phòng livestream là lại mất kiểm soát. Để hoàn thành lời hứa tặng cho Tiểu Giải số quà trị giá 100.000 nhân dân tệ (khoảng 351 triệu đồng), bà đã lấy lý do chi phí sinh hoạt để xin con trai lần lượt 50.000 nhân dân tệ (khoảng 175 triệu đồng) rồi 20.000 nhân dân tệ (khoảng 70 triệu đồng), và cuối cùng cầu xin: “Con trai bảo bối xin con đấy, chỉ một lần này thôi”, để lấy nốt 100.000 nhân dân tệ (khoảng 351 triệu đồng).

Anh Chu Vũ Nam nhận thấy điểm bất thường nên đã báo cảnh sát, ban đầu anh nghĩ rằng mẹ mình bị sập bẫy lừa đảo. Chỉ đến khi anh vội vã trở về Thượng Hải, nhìn thấy trên điện thoại của mẹ vẫn đang phát sóng màn hình livestream của Tiểu Giải, anh mới bàng hoàng biết được toàn bộ số tiền tích cóp hơn 3,36 triệu nhân dân tệ (khoảng 11,8 tỷ đồng) đã bị đem đi tặng sạch, trong nhà thậm chí đến tiền điện nước cũng không còn khả năng chi trả.

Chu Vũ Nam sụp đổ chất vấn: “Hơn 4 tháng qua mẹ có từng nghĩ đến tôi không?”. Anh bày tỏ rằng số tiền này là do anh chắt bóp, tiết kiệm từng chút một suốt hơn 20 năm qua, mục đích là để bảo đảm cho cuộc sống tuổi già của bố mẹ và chính mình, vậy mà giờ đây gần như đã trở về con số không.

Bà Giang Tuệ Anh sau đó cũng thẳng thắn thừa nhận bản thân quả thực đã “tẩu hỏa nhập ma”, nhưng bà vẫn hoài niệm cảm giác được khen ngợi và được coi trọng trong phòng livestream. Bà tâm sự rằng ngoài đời thực bà thường cảm thấy mình bị ngó lơ, trong khi ở phòng livestream, việc tặng quà có thể đổi lấy những lời cảm ơn tức thì và cảm giác về sự tồn tại của bản thân: “Nếu không nghĩ đến hậu quả, thì những ngày tháng đó quả thực rất vui vẻ”.

Hiện tại, bà Giang Tuệ Anh đã được chẩn đoán mắc vào trạng thái lo âu trầm cảm, phải phụ thuộc vào thuốc ngủ mới có thể vào giấc. Anh Chu Vũ Nam đã cố gắng báo cảnh sát, khiếu nại và tư vấn luật sư, nhưng phía cảnh sát nhận định vụ việc không đủ điều kiện để cấu thành vụ án lừa đảo, nhiều khả năng đây thuộc về tranh chấp kinh tế dân sự. Thêm vào đó, các hồ sơ trò chuyện mấu chốt đã bị xóa và không thể khôi phục, khiến cho việc đòi lại số tiền trên trở nên vô cùng khó khăn.

Nguồn: ETtoday