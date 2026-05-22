Ngày 22/5, Cơ quan Hàng không Dân dụng Thái Lan, tức CAAT, cho biết đã nâng mức giám sát và phòng ngừa dịch bệnh Ebola trong toàn bộ hệ thống hàng không dân dụng của nước này.

Động thái được đưa ra sau khi Tổ chức Y tế thế giới WHO tuyên bố các đợt bùng phát Ebola tại Democratic Republic of the Congo và Uganda là tình trạng khẩn cấp y tế công cộng đáng lo ngại trên phạm vi quốc tế, do nguy cơ lây lan qua biên giới.

Trước đó một ngày, Bộ Y tế Thái Lan đã xếp Congo và Uganda vào danh sách vùng có bệnh truyền nhiễm nguy hiểm liên quan đến virus Ebola. Quyết định này kéo theo hàng loạt biện pháp phối hợp kiểm soát và sàng lọc tại lĩnh vực hàng không dân dụng.

Trong thông báo chính thức, CAAT cho biết cơ quan này đã tham gia các cuộc họp với Cục Kiểm soát và Kiểm dịch Bệnh truyền nhiễm Quốc tế thuộc Bộ Y tế Thái Lan, cùng các hãng hàng không và các bên liên quan nhằm thống nhất quy trình y tế trong toàn ngành.

Nhà chức trách Thái Lan cũng khuyến cáo người dân tránh các chuyến đi không cần thiết tới Congo, Uganda và những khu vực lân cận có nguy cơ cao.

Đối với những người buộc phải di chuyển đến các khu vực này, chính phủ yêu cầu đăng ký thông tin thông qua hệ thống Thai Health Pass. Trong khi đó, hành khách nước ngoài phải khai báo chính xác trên mẫu Thailand Digital Arrival Card để phục vụ truy vết và giám sát dịch tễ.

Các hãng hàng không khai thác đường bay liên quan tới khu vực bị ảnh hưởng cũng được yêu cầu thông báo cho hành khách về quy định y tế, thực hiện sàng lọc từ nơi khởi hành, đồng thời cung cấp dữ liệu ghế ngồi và lịch trình di chuyển cho cơ quan kiểm soát dịch bệnh nhằm hỗ trợ truy vết nhanh khi cần thiết.

Ngoài ra, cơ quan kiểm dịch của Thái Lan đã diễn tập các kịch bản ứng phó đối với trường hợp nghi nhiễm Ebola được phát hiện trên máy bay hoặc sau khi nhập cảnh. Quy trình phối hợp giữa hãng bay, sân bay, cơ quan y tế và các đơn vị hỗ trợ cũng đã được thiết lập để đảm bảo hoạt động vận hành không bị gián đoạn trong trường hợp xuất hiện ca nghi nhiễm.

