Bắn hàng xóm vì livestream ồn ào

Mới đây, vụ việc một người đàn ông ở Thái Lan bắn hàng xóm của mình bị thương chỉ vì một nguyên nhân nhỏ đã khiến cho dư luận hết sức bất bình.

Thông tin được đăng tải trên tờ The Thaiger cho biết, vụ việc mới xảy ra vào tối 11.5 vừa qua tại một ngôi nhà ở huyện Thoeng, tỉnh Chiang Rai của Thái Lan sau một cuộc tranh cãi về tiếng ồn từ các video phát trực tiếp.

Nạn nhân, Siwakorn, 24 tuổi, đã được đưa đến bệnh viện với vết thương do đạn bắn vào cánh tay phải và mất nhiều máu. DailyNews đưa tin ngày 13.5 cho biết nạn nhân vẫn đang nằm viện và hiện trong tình trạng ổn định.

Một người bạn có mặt cùng Siwakorn vào thời điểm đó đã nói với kênh Channel 7 rằng cả hai đang livestream trực tiếp trong nhà thì nghe thấy tiếng súng. Nhân chứng cho biết sau đó anh ta thấy Siwakorn gục xuống đất vì đau đớn.

Hai người đàn ông được cho là đã bỏ chạy vì sợ bị bắn tiếp. Khi không còn tiếng súng, người bạn đưa Siwakorn đến bệnh viện điều trị.

Sau đó, Siwakorn đã cho rằng người hàng xóm của mình, Jeerapong chính là nghi phạm nổ súng. Theo nạn nhân, hai người trước đó đã cãi nhau về tiếng ồn từ các buổi livestream (phát trực tiếp). Tuy nhiên, Siwakorn phủ nhận việc gây ra tiếng ồn quá mức.

Chú của nạn nhân, Tanawat, ủng hộ lời khai của Siwakorn rằng việc phát trực tiếp không gây ra tiếng ồn lớn. Ông cũng cho biết Jeerapong đã nhiều lần gây rối trong khu phố.

Ông cáo buộc người hàng xóm thường xuyên la hét và ném đồ vật vào các nhà gần đó. Cảnh sát từ đồn cảnh sát Thoeng đã bắt giữ Jeerapong ngày 12.5, tại một đồn điền cọ cách hiện trường khoảng 10km. Trong quá trình thẩm vấn, Jeerapong phủ nhận việc liên quan đến vụ nổ súng.

Anh ta nói với các điều tra viên rằng anh ta chưa bao giờ cãi nhau với Siwakorn về tiếng ồn và cho biết anh ta đang làm việc tại một đồn điền ở vùng núi khi vụ việc xảy ra.

Mặc dù bị cáo phủ nhận, cảnh sát vẫn tiến hành các thủ tục pháp lý sau khi phát hiện bằng chứng tại nhà nghi phạm. Các sĩ quan được cho là đã tìm thấy một khẩu súng trường giấu bên trong chuồng gà gần nhà nạn nhân. Các điều tra viên cho biết hiện trường cho thấy vũ khí này mới được giấu ở đó. Jeerapong đã bị buộc tội âm mưu giết người.

Theo luật pháp Thái Lan, tội âm mưu giết người có mức án bằng một nửa so với tội giết người, trong đó tội giết người có thể bị phạt tử hình, tù chung thân hoặc tù từ 15 đến 20 năm.

Cảnh sát chưa xác nhận mức án chính xác mà nghi phạm có thể phải đối mặt nếu bị kết tội. Nghi phạm cũng phải đối mặt với các cáo buộc bổ sung theo Luật về vũ khí, đạn dược, chất nổ, pháo hoa và vũ khí giả vì bị cáo buộc sở hữu vũ khí trái phép.