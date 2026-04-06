Khoảnh khắc "tan chảy": Vua Charles cưng nựng Hoàng tử út Louis, cậu bé tinh nghịch ngày nào giờ chững chạc đến bất ngờ!

Sau ba năm dài vắng bóng để dành trọn thời gian riêng tư cho gia đình giữa lúc Vương phi Kate phải điều trị bệnh, Hoàng tử bé Louis cuối cùng đã chính thức lộ diện tại buổi lễ nhà thờ sáng Chủ nhật Phục sinh ở Windsor. Lần tái xuất này không chỉ đánh dấu sự đoàn tụ trọn vẹn của gia đình xứ Wales mà còn ghi dấu một khoảnh khắc vô cùng ấm áp giữa vị quân vương nước Anh và người cháu nội út bé bỏng. Giữa không khí trang nghiêm của buổi lễ và cả những biến động ngầm của hoàng gia thời gian qua, cái xoa má đầy tình cảm mà Vua Charles dành cho cháu nội đã trở thành một khung hình đắt giá. Khoảnh khắc ấy lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội, khiến bất cứ ai cũng phải mỉm cười vì sự mộc mạc, gần gũi của tình thân gia đình, bỏ lại phía sau những hào nhoáng và quy tắc khuôn thước thường ngày.

Cậu bé "tinh nghịch" ngày nào nay đã chững chạc ra dáng người lớn

Ngày Chủ nhật, tiểu hoàng tử từng nổi tiếng với những biểu cảm lém lỉnh, đôi khi hờn dỗi làm nũng mẹ gây bão truyền thông tại các sự kiện hoàng gia đã thực sự khiến công chúng phải ngỡ ngàng vì vẻ ngoài chững chạc của mình. Diện bộ vest xanh navy lịch lãm kết hợp cùng chiếc cà vạt màu xanh lam nhạt tươm tất, Louis trông như một "quý ông nhí" đích thực khi tự tin bước đi bên cạnh bố William, mẹ Kate và hai anh chị là Hoàng tử George cùng Công chúa Charlotte.

Có thể nói, đây là một cột mốc đáng nhớ bởi đã ba năm trọn vẹn Louis không tham dự sự kiện truyền thống này. Khoảng thời gian qua, gia đình xứ Wales đã chọn cách thu mình lại, giữ sự bình yên tối đa để cùng Vương phi Catherine kiên cường vượt qua những đợt điều trị ung thư đầy cam go. Chính vì lẽ đó, sự hiện diện đông đủ, khỏe mạnh và rạng rỡ của cả năm thành viên trong ngày lễ ngày Chủ nhật giống như một lời khẳng định đầy mạnh mẽ về sức mạnh tình thân đã giúp họ vượt qua giông bão cuộc đời. Sự trưởng thành của Louis ngày Chủ nhật có lẽ cũng là minh chứng cho một giai đoạn gia đình cùng nhau nương tựa, khôn lớn và mạnh mẽ hơn sau những biến cố sức khỏe của mẹ.

Cái vuốt má ngọt ngào đốn tim người hâm mộ của người ông đáng kính

Tâm điểm của sự kiện ngày Chủ nhật không nằm ở những bộ trang phục lộng lẫy hay những nghi thức cầu kỳ, mà vô tình lại rơi vào một khoảnh khắc hết sức đời thường ngay trước cửa Nhà nguyện St George. Khi chờ đợi Vua Charles cùng Hoàng hậu Camilla bước vào trong nhà thờ, ống kính máy quay đã tinh ý bắt trọn một hành động vô cùng âu yếm của vị quốc vương. Giữa bao nhiêu ánh nhìn đổ dồn về phía mình, Vua Charles tiến lại gần, khẽ khàng đưa tay lên vuốt ve đôi má bầu bĩnh của cháu nội đang đứng nép cạnh chị gái Charlotte, rồi mới tiếp tục bước đi.

Chỉ một cử chỉ lướt qua chưa đầy vài giây ấy thôi nhưng lại chứa đựng biết bao nhiêu tình yêu thương, sự cưng chiều mà một người ông dành cho đứa cháu nhỏ của mình. Giữa chốn hoàng gia luôn đề cao sự chuẩn mực và các quy tắc ứng xử nghiêm ngặt trước công chúng, một chút tình cảm gia đình ấm áp, dung dị như thế này luôn là thứ "vũ khí" mềm mại nhất chạm đến trái tim của hàng triệu người. Khán giả không còn thấy khoảng cách của một vị Vua quyền uy, họ chỉ thấy bóng dáng của một người ông hiền từ, vui mừng đến tan chảy khi thấy những đứa cháu của mình bình an và khôn lớn.

Bức tranh đoàn viên và một sự vắng mặt đầy bí ẩn gây tò mò

Thực chất, buổi lễ Phục sinh năm nay không chỉ đơn thuần là một nghi lễ tôn giáo thường niên mà còn mang ý nghĩa vô cùng quan trọng, tựa như một thông điệp ngầm của Hoàng gia Anh. Đây được xem là cuộc hội ngộ đông đủ bậc nhất của các thành viên cấp cao kể từ sau biến cố chấn động liên quan đến việc ông Andrew Mountbatten-Windsor bị bắt giữ. Bức tranh gia đình tề tựu với sự góp mặt của Vương nữ Anne, phu quân Sir Timothy Laurence, Vương tử Edward cùng con trai James, Peter Phillips sánh bước bên Harriet Sperling cùng các bé gái Savannah, Isla và Georgina... đã gửi gắm một hình ảnh đắt giá về sự đoàn kết, kề vai sát cánh để bảo vệ danh tiếng gia tộc.

Tuy nhiên, giữa bức tranh sum vầy khắng khít ấy, người hâm mộ lại tinh mắt nhận ra một khoảng trống khó hiểu: Nữ công tước xứ Edinburgh hoàn toàn vắng bóng. Việc bà Sophie - một nhân vật hoàng gia quen thuộc, tận tụy và luôn có mặt trong các dịp quan trọng đột ngột không xuất hiện đã ngay lập tức thổi bùng lên vô số đồn đoán trên khắp các cõi mạng. Người ta tò mò về lý do thực sự đằng sau, nhưng có lẽ, chút ồn ào ấy cũng chẳng thể làm lu mờ đi khoảnh khắc tỏa sáng quá đỗi ngọt ngào của tiểu hoàng tử Louis trong vòng tay yêu thương của ông nội và cả gia đình.