Chủ tịch Tập Cận Bình chỉ đạo khẩn sau vụ nổ mỏ than khiến ít nhất 90 người chết

Theo SCMP, ít nhất 90 người đã thiệt mạng trong vụ nổ khí gas tại một mỏ than ở tỉnh Sơn Tây, miền Bắc Trung Quốc. Tai nạn cũng khiến hàng chục công nhân bị mắc kẹt dưới lòng đất. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã yêu cầu lực lượng chức năng “nỗ lực hết sức” để tìm kiếm người mất tích và xử lý đúng cách hậu quả của vụ việc. Ông nói rằng những người chịu trách nhiệm về vụ tai nạn phải bị kỷ luật.

"Tất cả các khu vực và bộ phận phải rút kinh nghiệm từ vụ tai nạn, luôn chú ý an toàn lao động, điều tra kỹ lưỡng, khắc phục mọi rủi ro và nguy hiểm tiềm tàng, đồng thời kiên quyết hạn chế việc xảy ra các tai nạn nghiêm trọng" , Chủ tịch Tập Cận Bình nói.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc đồng thời cảnh báo về nguy cơ thiên tai trong mùa mưa, kêu gọi các địa phương chủ động triển khai biện pháp phòng chống lũ lụt. Tuần trước, mưa lớn tại tỉnh Hồ Nam đã khiến ít nhất 7 người thiệt mạng, hơn 100.000 người bị ảnh hưởng và 14 người vẫn đang mất tích.

Ít nhất 82 người đã thiệt mạng trong vụ nổ khí gas tại mỏ than Trung Quốc. (Nguồn: Reuters)

Thủ tướng Lý Cường cũng yêu cầu lực lượng chức năng dốc toàn lực cho công tác cứu hộ những người mất tích, nhanh chóng làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và đưa những người chịu trách nhiệm ra trước pháp luật.

Ông đồng thời kêu gọi Văn phòng Ủy ban An toàn Lao động Quốc vụ viện Trung Quốc nhắc nhở chính quyền địa phương thực hiện nghiêm trách nhiệm điều tra tai nạn và kiên quyết ngăn chặn các sự cố tương tự tái diễn.

Truyền thông nhà nước cho biết Phó Thủ tướng Trương Quốc Thanh cùng nhiều quan chức địa phương đã trực tiếp tới hiện trường để chỉ đạo công tác cứu hộ khẩn cấp.

Theo hãng thông tấn Tân Hoa Xã, vụ nổ khí gas xảy ra vào cuối ngày 22/5. Thời điểm xảy ra tai nạn có tổng cộng 247 công nhân đang làm việc dưới hầm mỏ. Trước đó, mỏ than này đã phát cảnh báo nồng độ khí carbon monoxide tăng cao. Hiện chưa rõ còn bao nhiêu người chưa được đưa lên mặt đất.

Sơn Tây hiện là tỉnh khai thác than lớn nhất Trung Quốc. Tháng trước, một vụ tai nạn khác tại thành phố Lữ Lương thuộc tỉnh này cũng khiến 4 thợ mỏ thiệt mạng.