10 gia tộc giàu có nhất hành tinh: Rothschild bí ẩn sở hữu tài sản "khổng lồ"

Hai bộ phim đình đám "Downton Abbey" và "The Gilded Age" đã mở ra trí tò mò của khán giả về những danh môn vọng tộc trong các bộ phim thời đại. Biên kịch Julian Fellowes từng khắc họa tinh tế lịch sử thăng trầm của các điền trang Anh quốc trải qua hai cuộc Thế chiến, cùng thành phố New York xa hoa thời kỳ kinh tế cất cánh năm 1880. Và tác phẩm thời đại thứ ba của ông mang tên "Five Arrows" công bố năm 2025 đã gây bùng nổ tranh luận, bởi đây sẽ là bộ phim lấy bối cảnh gia tộc giàu có và bí ẩn nhất thế giới đương đại: Rothschild.

Gia tộc Rothschild từng được đánh giá là "thế lực lớn thứ 6 toàn châu Âu, sở hữu một nửa tài sản toàn cầu", và những gì chúng ta biết về họ có lẽ chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Cùng với Rothschild, thế giới này còn những gia tộc tài phiệt nào ẩn chứa câu chuyện thú vị? Hãy cùng điểm danh 10 dòng họ hiển hách bậc nhất lịch sử để giải mã bí ẩn tài sản của họ.

1. Rothschild: Gia tộc nắm giữ một nửa tài sản thế giới

Bí mật của giới "tiền cũ": Mang dòng máu Do Thái, trải qua hai cuộc Thế chiến, thế hệ trẻ Rothschild đã kết hôn với tiểu thư nhà Hilton tại Mỹ.

Rothschild là gia tộc tài chính giàu có nhất châu Âu đầu thế kỷ 19. Khởi nguồn từ những năm 1760 với chủ nhân ngân hàng người Đức gốc Do Thái Mayer Amschel Rothschild, năm người con trai của ông đã lần lượt mở rộng cơ nghiệp tới London, Paris, Frankfurt, Vienna và Naples, khai sinh ra một "đế chế ngân hàng". Gia huy của gia tộc là nắm tay siết chặt 5 mũi tên, tượng trưng cho 5 đế chế khởi thủy của Rothschild.

Từ trước cuộc chiến tranh Napoleon, gia tộc Rothschild đã tích lũy được khối tài sản đáng kể. Khác với những ngân hàng phục vụ hoàng thất thường bị tịch thu tài sản dưới ách bạo chính, Rothschild đã thành công bảo toàn tài sản nhờ các "công cụ tài chính" sáng tạo như cổ phiếu và trái phiếu, cộng với chế độ hôn nhân nội tộc nghiêm ngặt, đến mức "ngay cả những quân vương tham lam nhất cũng không thể chạm vào".

Mang dòng máu Do Thái, gia tộc sau đó còn trải qua hai cuộc Thế chiến. Dinh thự Rothschild tại Vienna bị phát xít Đức cướp phá sạch sẽ, may thay toàn bộ thành viên đã trốn thoát khỏi nạn diệt chủng, một số người đã đến Mỹ. Thế hệ trẻ James Rothschild đã kết hôn với Nicky, con gái thứ hai của tỷ phú Hilton, vào năm 2015.

Mặc dù hiện nay trên danh nghĩa Rothschild chỉ là một ngân hàng đầu tư đứng trong top 20 toàn cầu, nhưng bí mật tài sản truyền qua 7 đời vẫn là ẩn số. Các nhà chính trị học Mỹ phân tích rằng trước Thế chiến II, đảng Dân chủ thuộc về gia tộc Morgan còn đảng Cộng hòa thuộc về gia tộc Rockefeller, tuy nhiên cả hai đại gia tộc này đều từng được Rothschild hậu thuẫn. Các nhà kinh tế học châu Âu suy đoán, ở thời kỳ đỉnh cao, gia tộc Rothschild kiểm soát một nửa tài sản toàn cầu, bao gồm chứng khoán, bất động sản, nghệ thuật, một sự tồn tại nằm ngoài sức tưởng tượng của chúng ta.

2. Al Nahyan: Quý tộc dầu mỏ giàu hơn cả một quốc gia

Bí mật của giới "tiền cũ": Cố tộc trưởng Sheikh Zayed còn được tôn là "Quốc phụ UAE", địa vị về cơ bản không khác gì Vương thất.

Năm 2023, Bloomberg công bố danh sách các gia tộc giàu nhất toàn cầu. Trước đó gia tộc Walton người Mỹ, đứng sau tập đoàn bán lẻ Walmart, đã giữ vị trí số 1 suốt 5 năm liên tiếp, nay đã bị soán ngôi bởi gia tộc Al Nahyan lần đầu lọt bảng, với khối tài sản tích lũy lên tới 305 tỷ USD.

Gia tộc Al Nahyan ngự trị tại Abu Dhabi, thủ đô có sản lượng dầu mỏ phong phú nhất. Cố tộc trưởng Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan còn được tôn vinh là "Quốc phụ UAE", con trai ông là Sheikh Mohamed bin Zayed hiện đang là Tổng thống đương nhiệm của Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất. Chỉ riêng sản lượng dầu mỏ và tầm ảnh hưởng chính trị của cả gia tộc cũng đủ khiến những nhân vật danh giá nhất thế giới phải cúi đầu.

3. Du Pont: Tài phiệt nhiều giai thoại nhất nước Mỹ

Bí mật của giới "tiền cũ": Bộ phim "Dark Waters" được chuyển thể từ vụ án chất thải độc hại mà gia tộc không muốn thừa nhận.

Du Pont là đại gia tộc thương mại của Mỹ, là công ty trường thọ nhất trong top 500 doanh nghiệp lớn nhất thế giới. Thế hệ đầu tiên Pierre Du Pont là nhà văn Pháp, di cư sang Mỹ định cư trong thời Cách mạng Pháp. Truyền thừa đến nay đã hơn 250 năm với tài sản vượt 150 tỷ USD, hơn 3.500 người thân khắp toàn cầu và hơn 50 đại phú gia.

Gia tộc Du Pont khởi nghiệp bằng sản xuất thuốc súng và vũ khí hóa học, có thể nói là gia tộc cổ xưa, giàu có và bí ẩn nhất nước Mỹ. Ethel Du Pont, người phụ nữ trong ảnh, đã kết hôn vào năm 1937 với Franklin Delano Roosevelt Jr., con trai của Tổng thống đương nhiệm khi đó. Họ có hai con trai nhưng cuối cùng vẫn ly hôn. Ethel tự kết liễu cuộc đời ở tuổi 49, gia tộc Du Pont sau đó đã thiết lập học bổng tại Đại học Harvard để nghiên cứu tâm thần học.

4. Grosvenor: Sở hữu nửa thành phố London

Bí mật của giới "tiền cũ": Từng sở hữu nửa diện tích đất London, ngay cả Quốc vương cũng phải đóng tiền thuê nhà.

Anh là cha đỡ đầu đẹp trai nhất của Hoàng tử nhà Vương thất Anh: Hugh Grosvenor 33 tuổi, "Công tước xứ Westminster đời thứ 7". Anh từng đứng đầu bảng xếp hạng "Người đàn ông phụ nữ Anh muốn lấy nhất", còn là tỷ phú trẻ tuổi nhất nước Anh với khối tài sản theo Forbes gần nhất là khoảng 10 tỷ USD, tương đương khoảng 260.000 tỷ VND.

Lịch sử gia tộc Grosvenor có thể truy ngược về năm 1677, khởi nghiệp bằng bất động sản. Hiện nay gần nửa London thuộc sở hữu của tập đoàn, thậm chí còn nhiều gấp nhiều lần so với 120.000 mẫu đất mà Vương thất Anh sở hữu. Ngay cả khu vực có Cung điện Buckingham, vùng trung tâm London cũng đều thuộc về gia tộc Grosvenor, được mệnh danh là người đàn ông sở hữu 1/3 nước Anh.

5. Onassis: Vua tàu biển lấy quả phụ của Tổng thống Kennedy

Bí mật của giới "tiền cũ": Gia đình tỷ phú sống theo ý thích cá nhân. Người thừa kế duy nhất trở thành "phụ nữ độc thân giàu nhất thế giới".

Người sáng lập gia tộc Onassis là Aristotle Onassis, vua tàu biển Hy Lạp đã quá cố, từng là người giàu nhất thế giới. Ông để lại những danh ngôn làm giàu như "Nếu bạn cần vay tiền, hãy vay một khoản lớn" và "Không gì mang đến thành công bằng chính sự thành công". Khởi nghiệp bằng kinh doanh thuốc lá rồi nhảy vào ngành vận tải biển thế giới, nhưng người con trai duy nhất của ông không may qua đời vì tai nạn giao thông.

Cuộc đời Aristotle sống theo ý thích cá nhân. Năm 1968 ông kết hôn với Jacqueline Kennedy, quả phụ của cố Tổng thống Mỹ bị ám sát. Sau khi ông qua đời, toàn bộ khối tài sản khổng lồ được con gái Christina kế thừa, nhưng cô lại đột ngột qua đời ở tuổi 38. Tài sản chưa tiêu hết được trao cho cô con gái Athina còn nhỏ. Từ khi tròn 18 tuổi, Athina thường được Forbes đánh giá là một trong những phụ nữ giàu nhất thế giới, vì cô là người thừa kế duy nhất khối tài sản hàng chục tỷ USD của gia tộc Onassis.

6. Borromeo: Quý tộc Milan sinh ra những Vương phi đẹp nhất

Bí mật của giới "tiền cũ": Các tiểu thư trong nhà đều gả gia đình "khủng": Chàng rể bao gồm Chủ tịch hãng xe Fiat, Vương tử Furstenberg và nhiều hơn nữa.

Borromeo là gia tộc quý tộc lâu đời tại Milan, Ý, sở hữu vùng đất xung quanh hồ Maggiore trong nhiều thế kỷ. Lãnh địa gia tộc từng được gọi là "Quốc gia Borromeo" (Stato Borromeo), với ảnh hưởng rộng lớn vẫn đang phát triển mạnh mẽ đến ngày nay.

Thực tế nhiều người biết đến gia tộc Ý cổ kính này là vì 4 cô con gái xinh đẹp nhà Borromeo được truyền thông quốc tế đánh giá là những phụ nữ "biết chọn chồng" nhất. Đám cưới của họ đều là sự kiện lớn của giới thượng lưu, là sự kết hợp giữa hai đại gia tộc. Khi Beatrice, cô con gái út, kết hôn với Vương tử Monaco Pierre Casiraghi, người châu Âu thậm chí còn đùa rằng: "Nhà Borromeo đã 'hạ giá' gả con gái cho Vương thất".

7. Wallenberg: Đế chế công nghiệp vô hình của Thụy Điển

Bí mật của giới "tiền cũ": Trong Thế chiến II, gia tộc đã "cấp hộ chiếu" cứu hàng chục nghìn người Do Thái.

Thành viên gia tộc Wallenberg trải rộng khắp các tập đoàn công nghiệp Thụy Điển như Ericsson, Electrolux, câu lạc bộ bóng đá AIK, có thể sánh ngang với gia tộc Rockefeller của Mỹ. Đến những năm 1970, doanh nghiệp gia tộc đã thuê 40% lực lượng lao động công nghiệp Thụy Điển, đại diện cho 40% tổng giá trị thị trường chứng khoán nước này.

Họ được mệnh danh là "đế chế vô hình", và tại Thụy Điển, cái tên Wallenberg chính là từ đồng nghĩa với chủ nghĩa tư bản. Thành viên nổi tiếng nhất gia tộc là Raoul Wallenberg. Trong Thế chiến II, ông làm việc tại Budapest, Hungary, và vào năm 1944 đã cứu hàng chục nghìn người Do Thái bằng cách cấp hộ chiếu cho họ, tên ông đã được ghi vào lịch sử.

8. Rockefeller: Thế lực can dự cả chính trị và quân sự Mỹ

Bí mật của giới "tiền cũ": Cuốn "38 lá thư Rockefeller gửi con trai" được tôn vinh như cuộc đối thoại tâm linh dành cho người kế thừa sự nghiệp.

Mặc dù có giả thuyết cho rằng gia tộc Rothschild đã hậu thuẫn gia tộc Rockefeller, nhưng không thể phủ nhận rằng gia tộc Mỹ này khởi nghiệp bằng dầu mỏ và trở thành tài phiệt giàu nhất đầu thế kỷ 20. Hiện nay họ tham gia vào các lĩnh vực quan trọng như chính trị, quân sự, năng lượng, nông nghiệp, y tế, thậm chí cả giáo dục và văn hóa nghệ thuật. Việc kiểm soát Chase Manhattan Bank trong thời gian dài khiến họ trở thành đối tượng mà các tỷ phú toàn Mỹ, thậm chí những người giàu nhất thế giới, đều phải lấy lòng.

9. Tata: "Tiền cũ" Ấn Độ siêu cao điệu

Bí mật của giới "tiền cũ": Đây mới thực sự là gia tộc thao túng tất cả tại Ấn Độ, còn "khủng" hơn cả gia tộc Ambani từng mời Rihanna và Justin Bieber đến hát trong đám cưới con trai.

Tập đoàn Tata khởi nghiệp từ nhà máy dệt với 155 năm lịch sử, hiện là tập đoàn lớn nhất Ấn Độ. Chủ tịch danh dự Ratan Tata, người đã vượt qua khủng hoảng tài chính và đứng vững ở vị trí giàu nhất, là cái tên mà cả Ấn Độ đều biết đến.

Năm 1903 nhà sáng lập Tata đã xây dựng khách sạn Taj Mahal tại Mumbai, là khách sạn lớn đầu tiên trong lịch sử Ấn Độ. Năm 1932 thành lập Tata Airlines, sau này đổi tên thành Air India quen thuộc với chúng ta ngày nay. Còn Tata Steel hiện là một trong ba tập đoàn thép lớn nhất thế giới. Những "tiền cũ" Ấn Độ này có muốn low key cũng khó.

10. Medici: Gia tộc bảo hộ di sản nghệ thuật nhân loại

Bí mật của giới "tiền cũ": Thế lực lớn nhất lịch sử châu Âu! Thời kỳ Phục Hưng đã tài trợ cho toàn bộ nước Ý.

Gia tộc Medici là danh môn vọng tộc sở hữu thế lực hùng mạnh tại châu Âu từ thế kỷ 15 đến thế kỷ 18 tại Florence. Khởi nghiệp bằng nghề y, làm giàu nhờ len lông cừu, sau đó nghiệp vụ ngân hàng Medici đã chinh phục toàn nước Ý. Gia tộc tài chính này chính thức gia nhập tầng lớp thượng lưu châu Âu với tầm ảnh hưởng vô cùng sâu rộng.

Thành tựu lớn nhất của gia tộc Medici là vào thời kỳ Phục Hưng đã tài trợ cho sáng tác của Michelangelo, cũng như các thiên tài khoa học như Leonardo da Vinci, Galileo. Họ còn xây dựng nên Bảo tàng Uffizi, Cung điện Pitti và Vườn Boboli.

Tất cả những gì gia tộc này truyền thừa qua bao thế hệ giờ đây đều trở thành di sản của nhân loại. Hóa ra Anna Maria, người phụ nữ cuối cùng của gia tộc Medici, đã để lại di chúc: "Hãy lưu giữ toàn bộ bộ sưu tập của gia tộc Medici tại Florence để trưng bày cho công chúng". Sự huy hoàng phú quý mà họ từng có, có lẽ ngay cả gia tộc Rothschild cũng không thể sánh bằng.

Mười gia tộc giàu có và hiển hách bậc nhất lịch sử, mỗi dòng họ đều mang trong mình một câu chuyện riêng. Có gia tộc xây dựng đế chế bằng dầu mỏ, có gia tộc dựng nghiệp từ tài chính, có gia tộc làm chủ bất động sản, nhưng tất cả đều chia sẻ một điểm chung: Sự truyền thừa qua nhiều thế hệ và tầm ảnh hưởng vượt khỏi biên giới quốc gia. Trong khi tài sản có thể tiêu hết, thì di sản văn hóa và tinh thần mà những gia tộc như Medici để lại mới thực sự là vĩnh cửu, trở thành tài sản chung của toàn nhân loại.

