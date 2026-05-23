Bi kịch cô gái 19 tuổi với gương mặt như 90 tuổi: Số phận khiến nhiều người nghẹn ngào

Trên thế giới, có những con người ngay từ khi còn rất trẻ đã phải mang trên mình một diện mạo khác biệt do bệnh tật hiếm gặp. Có người mới đôi mươi nhưng gương mặt đã hằn sâu dấu vết thời gian, cơ thể mang dáng dấp của tuổi già, khiến họ trở thành tâm điểm chú ý mỗi khi xuất hiện. Nhưng phía sau ngoại hình ấy không chỉ là nỗi bất hạnh, mà còn là những câu chuyện về nghị lực sống, niềm tin và khát khao được tồn tại như bao người bình thường khác.



Beandri Booysen cô gái 19 tuổi đến từ Nam Phi là một trong những trường hợp như vậy. Beandri Booysen, lại mang diện mạo của một người đã trải qua cả cuộc đời dài: làn da nhăn nheo, cơ thể già nua hậu quả của một hội chứng di truyền cực kỳ hiếm khiến cơ thể lão hóa sớm.

Beandri Booysen bị lão hóa sớm. Ảnh: Nypost

Được biết cô mang hội chứng Hutchinson-Gilford progeria là căn bệnh mà Beandri mắc phải, ảnh hưởng đến khoảng 1 trên 20 triệu người trên thế giới. Bệnh thường khởi phát từ những năm đầu đời, khiến người mắc phải nhanh chóng xuất hiện các dấu hiệu lão hóa như chậm phát triển, mất mỡ cơ thể, rụng tóc, da nhăn, cứng khớp và nhiều vấn đề tim mạch nguy hiểm.

Dù phải sống trong một cơ thể yếu ớt và già nua hơn tuổi rất nhiều, Beandri vẫn giữ tinh thần sống tích cực. Cô vẫn đi học, giao tiếp và cố gắng sống một cuộc đời bình thường nhất có thể.

"Tôi đối mặt với mọi thứ mà cuộc đời mang đến. Tôi biết ơn gia đình vì đã luôn ở bên và nuôi dạy tôi như một đứa trẻ bình thường. Chính điều đó đã giúp tôi trở nên mạnh mẽ như hôm nay," cô chia sẻ vào đầu năm 2024.

Trên mạng xã hội TikTok, Beandri thu hút hơn 278.000 người theo dõi. Cô sử dụng nền tảng này để lan tỏa năng lượng tích cực, truyền cảm hứng cho những người đang gặp khó khăn trong cuộc sống, giúp họ giữ vững niềm tin và tinh thần lạc quan mỗi ngày.

Beandri Booysen có ngoại hình già nua. Ảnh: People.

Những video của cô nhanh chóng thu hút hàng trăm nghìn lượt xem, mang lại sự đồng cảm và động lực cho cộng đồng mạng. Cô từng ước mơ trở thành giáo viên, kết hôn ở tuổi 25 và xây dựng một gia đình hạnh phúc với những đứa con khỏe mạnh.

Tuy nhiên, ngày 18/12/2024, gia đình xác nhận Beandri đã qua đời ở tuổi 19 sau thời gian dài chống chọi với bệnh tật. Trước đó, cô đã trải qua ca phẫu thuật tim vào ngày 8/10 trong tình trạng đầy thử thách.

Điều đáng chú ý, sau khi cô qua đời, một video tri ân được đăng tải trên trang cá nhân đã thu hút gần 1 triệu lượt xem. Hàng nghìn lời chia buồn và tiếc thương đã được gửi đến, gọi cô là "một nguồn cảm hứng lớn" và bày tỏ sự tiếc nuối trước một cuộc đời quá ngắn ngủi nhưng đầy ý nghĩa.