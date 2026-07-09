Nữ du khách 21 tuổi bị bắt tại sân bay quốc tế Phuket vì giấu 31,7 kg cần sa trong 2 vali hành lý

Một nữ du khách người Bỉ, 21 tuổi, đã bị bắt tại sân bay quốc tế Phuket (Thái Lan) sau khi lực lượng chức năng phát hiện gần 32 kg cần sa được cất giấu trong hai chiếc vali chuẩn bị ký gửi lên chuyến bay quốc tế.

Ngày 7/7, lực lượng chức năng tại sân bay quốc tế Phuket (Thái Lan) đã bắt giữ một nữ du khách quốc tịch Bỉ, 21 tuổi, sau khi phát hiện khoảng 31,7 kg cần sa được cất giấu trong hai chiếc vali mà cô chuẩn bị ký gửi lên chuyến bay quốc tế.

Theo thông tin từ nhà chức trách, trong quá trình soi chiếu hành lý tại khu vực khởi hành quốc tế, lực lượng an ninh phát hiện hai chiếc vali có dấu hiệu bất thường, gồm một vali màu xanh trắng và một vali màu đen.

Kiểm tra bên trong, lực lượng chức năng phát hiện 12 gói hút chân không chứa khoảng 28,3 kg hoa cần sa, cùng 8 gói cần sa đã qua chế biến với tổng trọng lượng khoảng 3,4 kg. Tổng số cần sa bị thu giữ lên tới khoảng 31,7 kg.

Nữ du khách bị cáo buộc có hành vi tìm cách xuất khẩu hàng hóa khi chưa hoàn tất thủ tục hải quan theo Đạo luật Hải quan năm 2017 của Thái Lan. Ngoài ra, cô còn phải đối mặt với các cáo buộc liên quan đến Bộ luật Ma túy, Đạo luật Bảo vệ và Thúc đẩy Y học Cổ truyền Thái Lan năm 1999, Thông báo năm 2025 của Bộ Y tế về các loại thảo dược được kiểm soát (bao gồm cần sa), cùng nhiều quy định pháp luật khác.

Sau khi hoàn tất các thủ tục ban đầu, nghi phạm cùng toàn bộ tang vật đã được bàn giao cho cơ quan điều tra tại Đồn Cảnh sát Sakhu để tiếp tục xử lý theo quy định.

Đại tá Salan Santisatsanakul, Trưởng đồn Cảnh sát Sakhu, cho biết vụ bắt giữ là kết quả của chiến dịch phối hợp giữa lực lượng hải quan và các cơ quan an ninh nhằm tăng cường kiểm tra hành khách và hành lý tại sân bay quốc tế Phuket, đồng thời ngăn chặn các hành vi vận chuyển trái phép cần sa và các mặt hàng bị cấm ra khỏi Thái Lan.

Ông khẳng định các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục siết chặt công tác kiểm tra và xử lý nghiêm mọi trường hợp tìm cách buôn lậu hoặc vận chuyển trái phép các chất bị kiểm soát ra nước ngoài.

Nguồn: Khaosod