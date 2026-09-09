Một nam thanh niên 18 tuổi tại Nhật Bản bị cáo buộc trùm túi nylon lên đầu con trai mới 2 tháng tuổi trong khoảng 3,5 giờ vì không chịu được tiếng khóc của bé. Bé trai sau đó tử vong do ngạt thở.

Theo truyền thông Nhật Bản, vụ việc xảy ra vào khoảng 5h30 ngày 4/9 tại nhà riêng của nam thanh niên ở Fukuyama. Người này bị cáo buộc dùng túi nylon trùm lên đầu con trai rồi để mặc bé trong khoảng 3,5 giờ, khiến bé tử vong.

Sau khi bị cảnh sát bắt giữ, nam thanh niên thừa nhận đã trùm túi lên đầu con. Người này khai: "Vì con trai khóc quá to nên tôi nghĩ làm như vậy bé sẽ im lặng". Tuy nhiên, nghi phạm phủ nhận có ý định sát hại con.

Ảnh minh hoạ (Nguồn: CCTV)

Quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện khoảng thời gian từ lúc cha mẹ nhận thấy bé trai có dấu hiệu bất thường vào khoảng 9h ngày 4/9 đến khi người mẹ thực sự gọi điện trình báo có khoảng cách hơn 4 giờ. Nguyên nhân vì sao việc trình báo bị trì hoãn và trong khoảng thời gian này, nghi phạm cùng mẹ của bé đã làm gì đang được cảnh sát tiếp tục điều tra.

Ngày 7/9, cảnh sát tiến hành khám nghiệm tử thi bé trai và chính thức xác định nguyên nhân tử vong là ngạt thở.

Một số hàng xóm sống gần gia đình cho biết họ rất bất ngờ trước sự việc. Theo những người này, họ gần như không giao tiếp với gia đình và thậm chí không biết trong căn nhà có một em bé mới chào đời. Bi kịch xảy ra khiến những người sống xung quanh không khỏi đau lòng.

Nguồn: ETtoday