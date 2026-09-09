Lượng mưa hơn 100 mm chỉ trong một giờ khiến nhiều khu vực tại Nagoya chìm trong nước, giao thông gián đoạn và hơn 1 triệu người được yêu cầu sơ tán. Chính quyền thành phố phải ban hành cảnh báo an toàn khẩn cấp cấp độ 5 tại một số địa bàn.

Ngày 8/9, mưa xối xả trút xuống thành phố Nagoya và nhiều khu vực thuộc miền Trung Nhật Bản, gây ngập đường phố, ảnh hưởng đến hệ thống giao thông và nhiều công trình thiết yếu.

Theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản, lượng mưa đo được tại Nagoya trong một giờ tính đến 16h53 đạt 104,5 mm. Đây là lượng mưa theo giờ lớn nhất từng được ghi nhận tại thành phố kể từ khi bắt đầu thống kê vào năm 1890.

Mưa lớn xảy ra dưới ảnh hưởng của một front khí quyển mùa thu. Một dải mưa tuyến tính hình thành trên các tỉnh Aichi và Gifu, khiến mây giông liên tục phát triển và trút mưa xuống cùng một khu vực trong thời gian ngắn. Hiện tượng này làm gia tăng nguy cơ ngập lụt, nước sông dâng cao và sạt lở đất.

Theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản, lượng mưa đo được tại Nagoya trong một giờ tính đến 16h53 đạt 104,5 mm.Nguồn: Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA)

Tại Nagoya, mưa dữ dội khiến đường phố nhanh chóng biến thành những dòng nước. Hình ảnh tại hiện trường cho thấy nhiều ô tô di chuyển chậm trong dòng nước ngập gần kín bánh, trong khi người đi bộ phải lội qua các đoạn đường ngập sâu.

Ở một số khu vực thấp trũng, nước dâng nhanh đến mức người dân gần như không có nhiều thời gian ứng phó.

Khoảng 1,31 triệu người thuộc diện sơ tán

Trước tình hình mưa lũ diễn biến nghiêm trọng, chính quyền Nagoya đã ban hành cảnh báo an toàn khẩn cấp cấp độ 5 – mức cao nhất trong thang cảnh báo thiên tai của Nhật Bản – đối với một số khu vực thuộc các quận Chikusa, Moriyama và Meito.

Cảnh báo cấp độ 5 được đưa ra khi tính mạng người dân có thể đang bị đe dọa trực tiếp và việc di chuyển tới điểm sơ tán có thể không còn an toàn. Những người chưa kịp rời đi được khuyến cáo tìm nơi trú ẩn chắc chắn gần nhất hoặc di chuyển lên tầng cao của các tòa nhà kiên cố.

Nhà chức trách cảnh báo một số khu vực ven sông có khả năng đã ngập vào thời điểm thông báo được phát đi. Nguy cơ đặc biệt cao được ghi nhận tại lưu vực sông Kanare và một số con sông chảy qua Nagoya.

Người dân đẩy một chiếc ô tô chết máy trên tuyến đường ngập nước tại Nagoya hôm 8/9. Ảnh: Kyodo.

Tính đến tối 8/9, khoảng 1,31 triệu người tại thành phố nằm trong khu vực nhận lệnh sơ tán cấp độ 4. Đây là cấp cảnh báo yêu cầu người dân ở khu vực nguy hiểm phải di chuyển đến nơi an toàn. Khoảng 2.700 người đã tới các điểm trú ẩn do chính quyền bố trí.

Cảnh báo và lệnh sơ tán cũng được ban hành tại một số địa phương lân cận. Trên sông Shonai, chảy qua hai tỉnh Aichi và Gifu, cơ quan chức năng phát cảnh báo lũ đặc biệt cấp độ 5, cho biết lũ lụt có thể sắp xảy ra hoặc đã xuất hiện tại một số nơi.

Người dân được yêu cầu tránh đến gần sông để quan sát mực nước, đồng thời không đi vào hầm chui, tầng hầm, đường ngầm và những không gian thấp hơn mặt đường. Trong điều kiện mưa cực đoan, nước có thể tràn vào các khu vực này rất nhanh và khiến người bên trong không kịp thoát ra.

Giao thông tê liệt, nước tràn vào khu mua sắm ngầm

Trận mưa kỷ lục gây ảnh hưởng lớn đến mạng lưới giao thông tại Nagoya và các khu vực xung quanh.

Theo JR Central, hoạt động trên tuyến Tokaido và Sanyo Shinkansen từng phải tạm dừng ở một số đoạn. Ở chiều lên, tàu ngừng chạy giữa Nagoya và Tokyo; trong khi ở chiều xuống, dịch vụ bị gián đoạn trên đoạn từ Tokyo đến Okayama.

Nhiều tuyến đường sắt địa phương cũng phải tạm ngừng hoặc điều chỉnh lịch trình. Mưa lớn khiến không ít hành khách mắc kẹt và gặp khó khăn trong việc trở về nhà.

Các phương tiện thận trọng di chuyển trên tuyến đường ngập nước tại quận Nakagawa, thành phố Nagoya, lúc 16h41 ngày 8/9. Ảnh: Japan News

Tại trung tâm Nagoya, nước tràn vào khu mua sắm ngầm Sakae qua một lối ra. Một đoạn hành lang bị ngập và được phong tỏa để ngăn người dân đi vào. Ở khu vực cửa soát vé ga Sakaemachi thuộc tuyến Meitetsu Seto, nhân viên phải liên tục đưa nước ra ngoài.

Các cửa hàng và công trình gần ga Nagoya cũng bị ảnh hưởng. Tại một quán mì nằm cách nhà ga khoảng 10 phút đi bộ, nước ngập tới mắt cá chân rồi tràn vào bên trong, gây mất điện. Khu vực bếp bị ngập hoàn toàn, khiến cửa hàng không thể tiếp tục hoạt động trong tối cùng ngày.

Ở khu trung tâm Sakae, các cửa hàng bách hóa phải lắp tấm chắn nước trước lối vào. Trên đường, nhiều ô tô chỉ có thể di chuyển rất chậm khi phần lớn bánh xe đã chìm trong nước.

Mưa lớn gây ngập nhiều tuyến đường tại thành phố Nagoya, Nhật Bản, ngày 8/9. Ảnh: Our Japan

Tình trạng nghiêm trọng hơn được ghi nhận tại thành phố Owariasahi, tỉnh Aichi. Một số tuyến đường ngập sâu, phần đầu xe ô tô chìm trong nước. Người dân tại hiện trường cho biết nước có nơi dâng tới thắt lưng, tương đương khoảng một mét, chỉ trong vòng chưa đầy 30 phút.

Mưa lớn còn làm nước phun mạnh từ các nắp cống tại một số địa điểm ở Nagoya và thành phố Yokkaichi thuộc tỉnh Mie, cho thấy hệ thống thoát nước đã bị quá tải cục bộ.

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản và chính quyền địa phương tiếp tục yêu cầu người dân cảnh giác trước nguy cơ ngập đô thị, lũ sông và sạt lở đất. Trong trường hợp tuyến đường sơ tán đã ngập sâu, người dân không nên cố di chuyển mà cần tìm vị trí cao, chắc chắn và an toàn nhất có thể.

Nguồn: The Japan News, The Japan Times