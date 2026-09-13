Vì sao nói Tokyo không phải thủ đô của Nhật Bản?

Về mặt pháp lý, xứ sở mặt trời mọc vốn không có thủ đô.

Trong bản đồ địa lý và tư duy của toàn thế giới, Tokyo luôn được mặc định là thủ đô của Nhật Bản. Đây là nơi đặt bộ máy chính phủ, Cung điện Hoàng gia, Quốc hội, Tòa án Tối cao và là đại đô thị sầm uất bậc nhất hành tinh. Tuy nhiên, xét trên góc độ pháp lý, đất nước mặt trời mọc hiện không có bất kỳ văn bản luật hay quy định Hiến pháp nào tuyên bố Tokyo là thủ đô.

Vậy tại sao lại có sự mâu thuẫn kỳ lạ này?

Khoảng trống pháp lý: Bộ luật duy nhất đã bị bãi bỏ

Vào năm 1950, Chính phủ Nhật Bản từng ban hành Luật Xây dựng Thủ đô (Capital Construction Law), trong đó xác định rõ Tokyo là thủ đô của đất nước.

Tuy nhiên, đến năm 1956, bộ luật này đã bị bãi bỏ và thay thế bằng Luật Xây dựng Vùng Thủ đô (Capital Area Readjustment Act). Điểm đáng nói là trong văn bản mới, cụm từ "Thủ đô Tokyo" không còn xuất hiện. Luật chỉ định nghĩa "Vùng Thủ đô" (Shuto-ken) là khu vực bao gồm Tokyo và các tỉnh phụ cận như Kanagawa, Saitama, Chiba.

Từ đó đến nay, Hiến pháp Nhật Bản cũng như các văn bản pháp luật hiện hành đều không có điều khoản nào chính thức gán danh xưng "thủ đô" cho Tokyo.

Vào năm 2018, khi được chất vấn tại Quốc hội, Chính phủ Nhật Bản đã đưa ra câu trả lời chính thức rằng dù không có văn bản pháp luật nào trực tiếp quy định Tokyo là thủ đô, họ tin rằng điều này đã được xã hội chấp nhận một cách rộng rãi.

Sự ra đời của khái niệm "Vùng Thủ đô"

Khái niệm "Vùng Thủ đô Tokyo" chính là nút gỡ pháp lý quan trọng giải thích vì sao Tokyo không cần đứng tên một mình làm thủ đô trên văn bản mà vẫn vận hành trơn tru. Khi Luật Xây dựng Vùng Thủ đô năm 1956 được ban hành, chính phủ đã mở rộng phạm vi hành chính bằng việc quy định Vùng Thủ đô bao gồm chính quyền Tokyo và 7 tỉnh xung quanh là Kanagawa, Saitama, Chiba, Ibaraki, Tochigi, Gunma và Yamanashi.

Trong đời sống thực tế, khái niệm này còn gắn liền với Vùng đô thị Tokyo (Greater Tokyo Area), kết nối Tokyo cùng 3 tỉnh lân cận giáp ranh thành một chuỗi đô thị liên hoàn với mạng lưới giao thông dày đặc. Thậm chí các hãng truyền thông lớn như NHK đôi khi cũng dùng thuật ngữ Vùng Thủ đô để chỉ khu vực rộng lớn hơn bao gồm cả Nagano hay Niigata.

Việc thay thế danh xưng thủ đô đơn lẻ bằng một Vùng Thủ đô mang lại nhiều giá trị thực tiễn: giúp giảm tải áp lực dân số thông qua các đô thị vệ tinh, biến cả khu vực thành vùng đô thị đông dân nhất thế giới với sức mạnh kinh tế khổng lồ, đồng thời cho phép chính phủ linh hoạt sơ tán bộ máy hành chính sang các tỉnh lân cận nếu trung tâm Tokyo gặp thảm họa thiên tai.

Quan niệm truyền thống: "Thủ đô là nơi Thiên hoàng ở"

Trong lịch sử Nhật Bản, khái niệm thủ đô không gắn liền với một đô thị cố định hay văn bản hành chính, mà gắn liền với nơi cư ngụ của Thiên hoàng.

Trong suốt hơn một nghìn năm (từ năm 794 đến 1868), Kyoto mới là kinh đô chính thức của đất nước.

Đến năm 1868, sau cuộc Duy tân Minh Trị, Thiên hoàng Minh Trị chuyển từ Kyoto về vùng đất Edo và đổi tên thành Tokyo, mang nghĩa là "Kinh đô phía Đông".

Tuy nhiên, thời điểm đó nhà vua chỉ đưa ra lệnh "chuyển đến Tokyo" chứ không hề phát đi một sắc lệnh "di đô" chính thức. Vì vậy, về mặt tinh thần và văn hóa lịch sử, nhiều người dân Kyoto vẫn tin rằng thành phố của họ mới là thủ đô truyền thống, còn Tokyo chỉ là nơi làm việc tạm thời của Thiên hoàng.

Lý do Nhật Bản không ban hành luật công nhận thủ đô

Việc cố tình để trống về mặt pháp lý không phải là sự sai sót, mà là một tính toán của chính phủ Nhật Bản.

Thứ nhất là nhằm tránh tranh cãi vùng miền. Tình cảm của người dân vùng Kansai (đặc biệt là Kyoto) dành cho lịch sử cố đô vẫn rất lớn. Việc ban hành một bộ luật chính thức thừa nhận Tokyo có thể gây ra những tranh luận không cần thiết về văn hóa và lịch sử.

Thứ hai là sự linh hoạt về mặt hành chính. Khi không bị ràng buộc bởi luật, chính phủ dễ dàng hơn trong việc triển khai các phương án chuyển giao chức năng hành chính sang các tỉnh khác nếu xảy ra thiên tai hoặc thảm họa đại chấn động ở khu vực Tokyo.

Tokyo là thủ đô trên thực tế

Mặc dù thiếu danh xưng trên giấy tờ, Tokyo lại sở hữu đầy đủ mọi thuộc tính của một thủ đô trên thực tế. Nơi đây là trung tâm chính trị đặt Cung điện Hoàng gia, Quốc hội, Tòa án Tối cao và tất cả các Bộ ngành. Về ngoại giao quốc tế, đây là nơi tập trung toàn bộ Đại sứ quán của các quốc gia trên thế giới. Đồng thời, Tokyo cũng đóng vai trò là đầu tàu kinh tế, trung tâm tài chính và thương mại hàng đầu của đất nước cũng như thế giới.

Người Nhật Bản chấp nhận sự mơ hồ này như một nét đặc trưng trong văn hóa của họ: Không cần một văn bản pháp lý cứng nhắc, thực tế công nhận là đủ. Do đó, khi ai đó hỏi Tokyo có phải là thủ đô Nhật Bản không, câu trả lời chính xác nhất sẽ là: Về thực tế thì Đúng, nhưng về luật pháp thì Không!