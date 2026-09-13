Trúng xổ số 4.000 tỷ đồng, vợ chồng giáo viên làm điều không tưởng

Chỉ sau một đêm, Frances Connolly trở thành triệu phú nhờ trúng 115 triệu bảng Anh (khoảng 4.000 tỷ đồng). Nhưng thay vì tận hưởng cuộc sống xa hoa, bà và chồng đã dành gần một nửa số tiền cho các hoạt động từ thiện.

Frances Connolly, người Bắc Ireland, cùng chồng là Paddy đón năm mới 2019 bằng một tin không thể may mắn hơn. Hai vợ chồng trúng giải độc đắc EuroMillions trị giá 115 triệu bảng Anh, tương đương khoảng 4.000 tỷ đồng.

Khoản tiền khổng lồ khiến cuộc sống của họ thay đổi, nhưng không theo cách nhiều người vẫn tưởng tượng. Thay vì lao vào những cuộc mua sắm xa xỉ, Frances và Paddy quyết định dùng một phần lớn tài sản để hỗ trợ cộng đồng. Đến nay, cặp vợ chồng đã quyên góp gần một nửa số tiền trúng thưởng.

Ảnh: X@CerfiaFR

Đằng sau sự hào phóng ấy là ảnh hưởng từ Dolly Parton, nữ ca sĩ nhạc đồng quê nổi tiếng của Mỹ. Frances cho biết cha bà khi còn sống đặc biệt yêu thích dòng nhạc này. Những ca khúc của Dolly Parton gần như luôn xuất hiện trong gia đình, khiến nữ ca sĩ trở thành nguồn cảm hứng đối với bà.

Dolly Parton từ lâu được biết đến với nhiều hoạt động thiện nguyện, đặc biệt là các chương trình hỗ trợ trẻ em và thúc đẩy việc đọc viết. Tinh thần cho đi của nữ ca sĩ đã ảnh hưởng sâu sắc đến Frances.

Trước khi trở thành người trúng số, Frances từng làm nhân viên công tác xã hội và giáo viên, đồng thời có nhiều năm quan tâm đến những người có hoàn cảnh khó khăn. Vì vậy, sau khi bất ngờ sở hữu khối tài sản khổng lồ, bà tiếp tục theo đuổi công việc thiện nguyện, chỉ khác là giờ đây có nhiều nguồn lực hơn để giúp đỡ cộng đồng.

Ở tuổi 60, Frances tỏ ra khá bình thản trước sự ngưỡng mộ của mọi người dành cho những khoản tiền bà đã quyên góp. Theo bà, chia sẻ với người khác vốn là một bản năng của con người.

Frances cho rằng nếu mục tiêu của một người là trở thành người giàu nhất thế giới hoặc nắm giữ quyền lực trong chính trị, kinh doanh, họ có thể muốn giữ càng nhiều tài sản càng tốt. Nhưng với phần lớn mọi người, khi cuộc sống đã đạt đến mức "đủ", việc chia sẻ những gì dư thừa với người khác là điều hoàn toàn tự nhiên.

Bà cũng cho biết sau khi đảm bảo các con có cuộc sống thoải mái, không phải lo lắng về tiền bạc, việc giữ lại quá nhiều tài sản cho bản thân không còn mang nhiều ý nghĩa.

Một trong những hoạt động gần đây cũng cho thấy cách Frances kết nối việc thiện nguyện với cộng đồng. Nhân dịp bà tròn 60 tuổi, 7 vận động viên trẻ từng nhận được sự hỗ trợ từ Frances đã cùng nhau thực hiện một thử thách thể thao nhằm gây quỹ cho PFC Charitable Trust, quỹ từ thiện do Frances và chồng thành lập.

Nhóm dự kiến hoàn thành quãng đường tổng cộng 60 dặm bằng cách kết hợp chạy bộ, bơi và đạp xe, tương ứng với tuổi 60 của Frances.

PFC Charitable Trust tập trung hỗ trợ cộng đồng tại vùng Đông Bắc nước Anh. Quỹ triển khai nhiều hoạt động từ giúp người cao tuổi giảm cảm giác cô đơn, cung cấp thực phẩm khẩn cấp cho những người gặp khó khăn đến hỗ trợ các gia đình có người trẻ phải chăm sóc người thân và đầu tư vào các cơ sở thể thao tại địa phương.

Dù sở hữu khối tài sản khiến nhiều người choáng ngợp, Frances và Paddy vẫn duy trì lối sống khá gần gũi. Paddy tiếp tục điều hành công việc kinh doanh nhựa mà ông đã làm từ trước khi trúng số.

Hai vợ chồng đã mua một căn nhà rộng rãi và thỉnh thoảng đi nghỉ dưỡng, nhưng trong sinh hoạt thường ngày vẫn quan tâm đến giá trị của món đồ thay vì chỉ nhìn vào mức giá. Họ thậm chí không ngại mua hàng hiệu đã qua sử dụng hay xe hơi cũ.

Frances từng hài hước mô tả rằng cuộc sống của mình về cơ bản không thay đổi quá nhiều sau khi trở thành triệu phú. Sự khác biệt lớn nhất chỉ là bà có thể "sống rộng rãi hơn một chút".

Nữ triệu phú cũng cho rằng việc xóa bỏ nghèo đói không thể chỉ dựa vào nỗ lực của một cá nhân. Theo Frances, những thành quả mà các hoạt động thiện nguyện đạt được còn đến từ sự đóng góp âm thầm của đông đảo tình nguyện viên.

Với Frances Connolly, khoản tiền 115 triệu bảng Anh có thể đã thay đổi quy mô cuộc sống, nhưng không thay đổi cách bà nhìn nhận về tiền bạc. Khi đã có đủ cho gia đình, phần tài sản còn lại có lẽ có ý nghĩa hơn nếu được dùng để giúp những người khác có một cuộc sống tốt hơn.

Nguồn: ETtoday