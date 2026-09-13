Uber sa thải 3.300 nhân viên, CEO tiết lộ khách hàng có thể được hưởng giá chuyến đi rẻ hơn

Chỉ hơn một tuần sau khi thông báo cắt giảm khoảng 3.300 vị trí, tương đương 10% lực lượng lao động, CEO Uber Dara Khosrowshahi cho biết một phần khoản tiền tiết kiệm được sẽ được tái đầu tư vào hoạt động kinh doanh, trong đó có việc hạ giá chuyến đi cho khách hàng.

Đầu tháng 9, Uber công bố một trong những đợt tái cấu trúc nhân sự lớn nhất của hãng kể từ đại dịch Covid-19. Khoảng 3.300 vị trí, tương đương 10% lực lượng lao động toàn cầu, bị cắt giảm khi công ty muốn thu gọn các tầng quản lý và đơn giản hóa bộ máy.

Chỉ hơn một tuần sau, CEO Dara Khosrowshahi đã hé lộ khoản tiết kiệm từ cuộc cải tổ này sẽ được sử dụng như thế nào. Phát biểu tại hội nghị Goldman Sachs Communacopia + Technology Conference ngày 10/9, ông cho biết Uber dự kiến đưa số tiền tiết kiệm trở lại hoạt động kinh doanh. Giá chuyến đi thấp hơn có thể là một trong những thay đổi mà khách hàng nhận thấy.

CEO Uber - ông Dara Khosrowshahi. Ảnh: The Guardian.

“Chúng tôi sẽ sử dụng khoản tiết kiệm đó và về cơ bản tái đầu tư trở lại vào hoạt động kinh doanh, hạ giá, cải thiện lựa chọn và tiếp tục đầu tư vào chương trình tăng trưởng”, CEO Uber nói.

Cắt 10% nhân sự dù hoạt động kinh doanh vẫn tốt

Đợt cắt giảm được Uber công bố ngày 2/9. Theo The Guardian, đây là lần tinh giản nhân sự lớn nhất của hãng kể từ năm 2020, thời điểm Uber cho nghỉ khoảng 6.700 người khi nhu cầu đi lại lao dốc vì đại dịch Covid-19.

Đáng chú ý, lần cắt giảm này không diễn ra trong bối cảnh hoạt động kinh doanh của Uber suy yếu. Trong thông điệp gửi nhân viên, Khosrowshahi cho biết công ty đã tăng trưởng mạnh trong hơn 5 năm qua, nhưng quá trình mở rộng cũng khiến bộ máy ngày càng phức tạp.

Khoảng 3.300 vị trí, tương đương 10% lực lượng lao động toàn cầu, bị cắt giảm khi công ty muốn thu gọn các tầng quản lý và đơn giản hóa bộ máy. Ảnh: Getty.

Theo CEO Uber, công ty hiện có nhiều tầng quản lý hơn, nhiều công đoạn phối hợp hơn, trong khi trách nhiệm bị phân tán. Một số cấu trúc từng phù hợp khi các mảng kinh doanh còn nhỏ nay không còn hiệu quả khi Uber đã đạt quy mô hiện tại.

Mục tiêu của cuộc cải tổ, theo Khosrowshahi, là giúp Uber trở nên “đơn giản và nhanh hơn”, đồng thời giải phóng thêm nguồn lực để đầu tư cho tương lai.

Uber vì thế không chỉ cắt giảm số lượng nhân viên. Công ty còn tiến hành “làm phẳng” hệ thống quản lý, giảm khoảng 20% số quản lý và cắt gần một nửa số nhóm nhỏ chỉ có một hoặc hai nhân viên báo cáo cho một quản lý. Số nhân viên nằm cách CEO từ 7 tầng quản lý trở lên cũng giảm khoảng 20%.

Mục tiêu của cuộc cải tổ, theo Khosrowshahi, là giúp Uber trở nên “đơn giản và nhanh hơn”, đồng thời giải phóng thêm nguồn lực để đầu tư cho tương lai. Ảnh: CDE.news.

Công ty đồng thời sắp xếp lại các nhóm vận hành và công nghệ, tập trung nhân sự tại những trung tâm chính. Sau quá trình này, tỷ lệ nhân viên được làm việc hoàn toàn từ xa dự kiến chỉ còn khoảng 1%. Chính sách làm việc kết hợp, yêu cầu nhân viên có mặt tại văn phòng ít nhất 3 ngày mỗi tuần, tiếp tục được duy trì.

Tiền tiết kiệm được sẽ quay trở lại hoạt động kinh doanh

Điểm đáng chú ý xuất hiện trong phát biểu mới nhất của Khosrowshahi tại hội nghị do Goldman Sachs tổ chức.

CEO Uber cho biết khoản tiết kiệm từ việc tinh giản bộ máy sẽ không chỉ được giữ lại để cải thiện lợi nhuận. Công ty dự định tái đầu tư số tiền này vào hoạt động kinh doanh, bao gồm hạ giá, mở rộng lựa chọn cho người dùng và tiếp tục chi cho các chương trình tăng trưởng.

Uber cũng đang tiết kiệm được một phần chi phí bảo hiểm. Theo Khosrowshahi, khoản tiền này cũng có thể được chuyển sang giảm giá dịch vụ, qua đó giúp hãng duy trì sức hút và giữ khách hàng tiếp tục sử dụng ứng dụng.

Mục tiêu của cuộc cải tổ, theo Khosrowshahi, là giúp Uber trở nên “đơn giản và nhanh hơn”, đồng thời giải phóng thêm nguồn lực để đầu tư cho tương lai.Ảnh: Harper James.

Điều đó đồng nghĩa người dùng có khả năng nhìn thấy giá chuyến đi rẻ hơn sau cuộc cải tổ. Tuy nhiên, Uber chưa công bố mức giảm cụ thể, thị trường áp dụng hay thời điểm chính sách giá mới có thể xuất hiện.

Đợt cắt giảm 3.300 vị trí cũng diễn ra trong hoàn cảnh khác với làn sóng sa thải năm 2020. Kết quả kinh doanh gần đây của Uber nhìn chung vượt kỳ vọng của giới phân tích. Khosrowshahi cho rằng đây là thời điểm phù hợp để công ty chủ động thay đổi khi vẫn đang ở “vị thế mạnh thay vì yếu”.

“Một số công ty chờ đợi. Chúng tôi không tin vào việc chờ đợi”, ông nói.

Cổ phiếu Uber tăng khoảng 2% trong phiên giao dịch ngày 10/9, sau khi một hồ sơ gửi cơ quan quản lý cho thấy Khosrowshahi đã mua thêm khoảng 10 triệu USD cổ phiếu Uber.

Thu gọn bộ máy để dành nguồn lực cho cuộc đua mới

Phía sau cuộc tái cấu trúc còn là kế hoạch đầu tư ngày càng lớn của Uber vào những lĩnh vực có thể định hình tương lai ngành vận tải.

Công ty đang dành nguồn lực đáng kể cho xe tự hành và robotaxi, với kế hoạch đầu tư hơn 10 tỷ USD cho các quan hệ đối tác trong lĩnh vực này trong những năm tới. Uber muốn trở thành nền tảng trung tâm để người dùng có thể gọi cả xe do con người điều khiển lẫn phương tiện tự hành.

Không nên hiểu rằng công ty cắt giảm 3.300 nhân viên chỉ nhằm mục đích giảm giá chuyến đi. Ảnh: ABC News.

Trong thông điệp công bố đợt cắt giảm, Khosrowshahi cho rằng một tổ chức gọn hơn sẽ giúp trách nhiệm được phân định rõ ràng, các quyết định được đưa ra nhanh hơn và nhân viên có thêm thời gian xây dựng sản phẩm thay vì phải phối hợp qua quá nhiều tầng nấc.

Vì vậy, mối liên hệ giữa việc sa thải và giảm giá cần được hiểu theo hướng Uber đang tinh giản bộ máy để tạo ra khoản tiết kiệm, sau đó tái đầu tư một phần nguồn lực này vào hoạt động kinh doanh, trong đó có hạ giá dịch vụ. Không nên hiểu rằng công ty cắt giảm 3.300 nhân viên chỉ nhằm mục đích giảm giá chuyến đi.

Với khách hàng, tác động dễ nhận thấy nhất trong tương lai có thể nằm ngay trên màn hình đặt xe: mức giá thấp hơn, nếu kế hoạch được Uber triển khai như tuyên bố của CEO.

Nguồn: Yahoo Finance; The Guardian