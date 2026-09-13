Chỉ có Elon Musk giàu hơn ông Phạm Nhật Vượng trong lĩnh vực này

Với khối tài sản chỉ đứng sau Elon Musk trong lĩnh vực sản xuất ô tô, tỷ phú Phạm Nhật Vượng cùng VinFast đang góp phần đưa thương hiệu Việt Nam khẳng định dấu ấn trên trường quốc tế.

Theo dữ liệu từ Forbes Billionaires Real Time, tính đến ngày 12/9/2026, tỷ phú Phạm Nhật Vượng – Chủ tịch Vingroup, nhà sáng lập VinFast có khối tài sản lên đến gần 38 tỷ USD, đứng thứ 2 trong lĩnh vực sản xuất ô tô, chỉ sau người giàu nhất hành tinh Elon Musk.

Khối tài sản của ông Phạm Nhật Vượng thậm chí còn vượt xa chủ của BMW – hãng xe lâu đời đến từ Đức, hay những tên tuổi hàng đầu trong lĩnh vực ô tô tại Trung Quốc như Wang (BYD) hay Erik Li (Geely). So với gia đình Ferrari (chủ thương hiệu siêu xe đình đám của nước Ý), hay các lãnh đạo Huyndai (nhà sản xuất ô tô hàng đầu Hàn Quốc), nhà sáng lập VinFast giàu hơn gấp nhiều lần.

Cần lưu ý rằng, phần lớn tài sản của ông Phạm Nhật Vượng đến từ Vingroup (VIC) – cổ phiếu đã tăng khoảng 12 lần trong 1 năm trở lại đây. Trong khi đó, VinFast – thành viên thuộc Vingroup hiện là 1 trong những hãng xe điện giá trị nhất thế giới với vốn hóa 7,5 tỷ USD. Hiện nhóm các pháp nhân và tổ chức liên quan đến tỷ phú Phạm Nhật Vượng (bao gồm Vingroup, VIG và Asian Star Trading & Investment) nắm khoảng 97,8% cổ phần của VinFast.

Tương tự như ông Phạm Nhật Vượng, tài sản của người giàu nhất hành tinh Elon Musk không hoàn toàn đến từ Tesla. Một phần đáng kể tài sản của tỷ phú này đến từ SpaceX – công ty hàng không vũ trụ mới niêm yết trên Nasdaq hồi trung tuần tháng 6 và ngay lập tức lọt vào nhóm nghìn tỷ USD vốn hóa. Theo tính toán của Forbes, Elon Musk hiện sở hữu khối tài sản lên đến gần 930 tỷ USD.

Phần còn lại của danh sách trên chứng kiến sự áp đảo của các doanh nhân đến từ Châu Á, đặc biệt là Trung Quốc. Ở vị trí thứ 5 và thứ 6 lần lượt là Wang Chuanfu và Lu Xiangyang, với tài sản khoảng 21 tỷ USD và 16,5 tỷ USD, gắn với BYD. Đây là một trong những minh chứng rõ nhất cho sự trỗi dậy của ngành công nghiệp ô tô Trung Quốc.

Đứng thứ 7 là Eric Li (Li Shufu) với khoảng 14,8 tỷ USD, gắn với hệ sinh thái gồm Geely, Volvo, Zeekr và Lotus. Vị trí thứ 8 thuộc về Wei Jianjun và gia đình, chủ sở hữu Great Wall Motor, với khoảng 8,8 tỷ USD. Trong khi đó, 2 nhà lãnh đạo Huyndai là Mong-Koo Chung (7,3 tỷ USD) và Euisun Chung (6,2 tỷ USD) lần lượt ở vị trí số 10 và 11.

Có thể thấy, ngành công nghiệp sản xuất ô tô những năm qua chứng kiến nhiều sự thay đổi lớn với sự vươn lên mạnh mẽ của thế hệ mới liên quan đến xe điện. Các hãng xe không ngừng phát triển, tăng trưởng vốn hóa giúp các ông chủ giàu lên nhanh chóng. Bảng xếp hạng trên cũng cho thấy một đặc điểm quan trọng: giá trị không còn chỉ nằm ở việc sản xuất và bán xe.

Tesla của Elon Musk gắn với xe điện, công nghệ và hệ sinh thái năng lượng. Geely mở rộng qua hàng loạt thương hiệu. BYD không chỉ sản xuất ô tô mà còn có thế mạnh về pin và công nghệ điện hóa. Các tập đoàn như Hyundai, BMW cũng đang chuyển đổi mạnh mẽ trước làn sóng xe điện và phần mềm hóa phương tiện.

VinFast cũng đang đi theo hướng tương tự, với tham vọng xây dựng một thương hiệu ô tô điện có quy mô toàn cầu. Vì thế, vị trí thứ hai của Phạm Nhật Vượng cần được nhìn nhận không chỉ như một con số trên bảng xếp hạng tỷ phú, mà còn là một chỉ dấu về tham vọng đưa một thương hiệu Việt Nam bước vào ngành công nghiệp có mức độ cạnh tranh khốc liệt nhất thế giới.