Nóng: Forbes công bố danh sách tỷ phú năm 2026, vợ và em vợ ông Phạm Nhật Vượng lần đầu tiên góp mặt

Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa trải qua những phiên giao dịch đầy sóng gió trong những ngày đầu tháng 3/2026. Theo dữ liệu thực tế từ Forbes, danh sách tỷ phú USD của Việt Nam không chỉ ghi nhận sự biến động mạnh về con số tài sản mà còn chứng kiến sự xuất hiện của những gương mặt mới, nâng tổng số đại diện lên con số 8.

Dù thị trường có rung lắc, vị trí dẫn đầu vẫn thuộc về những cái tên quen thuộc.

Ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Vingroup, vẫn vững vàng ở vị trí số 1 tại Việt Nam. Tính đến ngày 10/3/2026, tài sản của ông ước tính khoảng 27,7 tỷ USD, tăng gấp 4 lần so với năm ngoái.

Dù vậy, ông Vượng vẫn đang xếp hạng thứ 100 trong danh sách những người giàu nhất hành tinh.

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Vietjet Air, vẫn giữ vững vị thế là nữ tỷ phú tự thân đầu tiên của Đông Nam Á với khối tài sản khoảng 3,6 tỷ USD.

Điểm nhấn lớn nhất trong bảng xếp hạng năm nay chính là việc Việt Nam có thêm các nữ tỷ phú mới, đều là những nhân vật chủ chốt trong các tập đoàn lớn nhưng trước đây ít khi xuất hiện trực diện trên các bảng xếp hạng tài sản cá nhân toàn cầu.

Bà Phạm Thu Hương, Phó Chủ tịch Vingroup và là vợ của tỷ phú Phạm Nhật Vượng sở hữu khối tài sản khoảng 3 tỷ USD.

Bà Phạm Thúy Hằng, em gái bà Phạm Thu Hương, cũng chính là Phó chủ tịch Tập đoàn Vingroup sở hữu tài sản ước tính khoảng 2,1 tỷ USD.

Nhóm các tỷ phú sản xuất và tài chính vẫn duy trì được sự ổn định tương đối, mặc dù tài sản có sự sụt giảm nhẹ theo đà chung của thị trường.

Ông Trần Đình Long, Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát, hiện sở hữu khoảng 2,5 tỷ USD. Về phía ngành ngân hàng, ông Hồ Hùng Anh, Chủ tịch Techcombank, ghi nhận khối tài sản đạt mốc 2 tỷ USD.

Một gương mặt mới đáng chú ý khác là ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch VPBank, với tài sản đạt khoảng 1 tỷ USD.

Cuối cùng, tài sản của ông Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch Masan Group, hiện đang dao động quanh ngưỡng từ 990 triệu USD đến 1 tỷ USD.

Nhìn rộng ra thế giới, danh sách tỷ phú năm 2026 của Forbes vừa ghi nhận những cột mốc chưa từng có trong lịch sử 40 năm qua. Tổng số lượng tỷ phú toàn cầu đã chạm mốc kỷ lục 3.428 người, sở hữu khối tài sản khổng lồ lên tới 20.100 tỷ USD. Đáng chú ý, đây là năm đầu tiên thế giới xuất hiện một "câu lạc bộ" siêu tinh anh với 20 người sở hữu tài sản trên 100 tỷ USD, minh chứng cho sự tập trung tài sản ở mức độ kinh ngạc.

Dẫn đầu danh sách này vẫn là Elon Musk với khối tài sản đạt mức không tưởng 839 tỷ USD, bỏ xa người xếp thứ hai là Larry Page của Google với khoảng 257 tỷ USD. Cơn sốt trí tuệ nhân tạo (AI) và xe điện tiếp tục là "cỗ máy" sản sinh tỷ phú nhanh nhất, khi có tới 390 gương mặt mới gia nhập danh sách năm nay. Bên cạnh đó, sự trỗi dậy của các tỷ phú trẻ dưới 30 tuổi cũng đạt con số kỷ lục là 35 người, cho thấy làn sóng khởi nghiệp công nghệ đang thay đổi diện mạo giới siêu giàu nhanh hơn bao giờ hết.

Về mặt địa lý, Mỹ tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu với số lượng kỷ lục 989 tỷ phú, bao gồm 15 trong số 20 người giàu nhất hành tinh. Trung Quốc (bao gồm cả Hồng Kông) đứng vị trí thứ hai với 610 tỷ phú, và Ấn Độ giữ vị trí thứ ba với 229 người.

Nguồn: Forbes Real-time Billionaires List (Cập nhật tháng 3/2026)