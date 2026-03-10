Myanmar quy định xe lưu thông theo biển số chẵn lẻ vì nguy cơ thiếu nhiên liệu

Chính quyền quân sự Myanmar đã áp dụng các biện pháp hạn chế phương tiện cá nhân bắt đầu từ ngày 7/3 nhằm tiết kiệm nhiên liệu, khi các tuyến vận chuyển dầu từ Trung Đông bị gián đoạn và đe dọa nguồn cung năng lượng của nước này.

Theo thông báo của Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Myanmar, ô tô và xe máy cá nhân (trừ xe điện) chỉ được phép lưu thông cách ngày dựa trên số cuối của biển số.

Cụ thể, xe có biển số chẵn chỉ được phép lưu thông vào các ngày chẵn, trong khi xe có biển số lẻ chỉ được phép lưu thông vào các ngày lẻ.

Ảnh: Reuters

Cơ quan này cho biết tình hình xung đột tại Trung Đông đã gây ảnh hưởng đến các tuyến vận chuyển nhiên liệu bằng tàu chở dầu.

“Các cuộc xung đột vũ trang tại Trung Đông đã gây ra tình trạng cản trở và phong tỏa trên các tuyến hàng hải được sử dụng để nhập khẩu nhiên liệu bằng tàu chở dầu”, Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Myanmar nêu trong thông báo hôm 5/3.

Myanmar phụ thuộc lớn vào nguồn nhiên liệu nhập khẩu, vì vậy dễ bị tác động khi chuỗi cung ứng dầu toàn cầu gặp gián đoạn. Hiện chưa rõ lượng nhiên liệu dự trữ của nước này còn bao nhiêu.

Người phát ngôn chính quyền quân sự Myanmar, Thiếu tướng Zaw Min Tun, chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức trước các câu hỏi liên quan đến tình hình nguồn cung nhiên liệu.

Trên thực tế, tình trạng thiếu nhiên liệu đã xuất hiện ở một số khu vực. Truyền thông địa phương cho biết nhiều cây xăng tại các thành phố như Mandalay đã xuất hiện cảnh người dân xếp hàng dài chờ đổ xăng.

Tại bang Shan, nguồn cung nhiên liệu cũng trở nên căng thẳng sau khi hoạt động nhập khẩu xăng dầu từ Thái Lan bị gián đoạn.

Theo thông báo của chính quyền, các phương tiện công cộng, xe chở nhiên liệu và những dịch vụ thiết yếu sẽ được miễn áp dụng quy định này.

Biện pháp hạn chế phương tiện cá nhân sẽ có hiệu lực cho đến khi có thông báo mới.

Giới chức Myanmar cũng cảnh báo sẽ xử lý theo pháp luật đối với các hành vi tích trữ hoặc bán lại nhiên liệu với giá cao nhằm trục lợi trong bối cảnh nguồn cung khan hiếm.

Nguồn: Bangkok Post