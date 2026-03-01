Quan tài hàng trăm cân bỗng "bay" giữa sườn núi, cảnh tượng khiến nhiều người không tin mắt mình

Chiếc quan tài nặng hàng trăm kg bỗng bay lơ lửng giữa trời

Một đoạn video ghi lại cảnh tượng "quan tài" bay tại thành phố Zunyi, tỉnh Quý Châu (Trung Quốc) đang gây xôn xao trên mạng xã hội. Cụ thể, giữa không trung, một chiếc quan tài được nâng lên bằng máy bay không người lái và bay qua sườn núi. Hình ảnh này khiến nhiều người dân địa phương không khỏi sững sờ, thậm chí ban đầu còn tưởng mình nhìn nhầm.

Trong đoạn video lan truyền trên mạng, chiếc drone cỡ lớn được gắn dây cáp chắc chắn, từ từ nâng chiếc quan tài từ chân núi rồi bay lên khu nghĩa địa nằm trên cao. Cảnh tượng chiếc quan tài "lơ lửng" giữa bầu trời khiến những người chứng kiến phải dừng lại quan sát. Nhiều cư dân mạng sau khi xem video cũng bày tỏ sự bất ngờ, cho rằng đây là một trong những hình ảnh hiếm thấy khi công nghệ hiện đại xuất hiện trong một nghi lễ vốn mang tính truyền thống.

Giữa không trung, một chiếc quan tài được nâng lên bằng máy bay không người lái và bay qua sườn núi. (Ảnh: Sohu)

Theo các báo địa phương Trung Quốc, sự việc xảy ra tại một khu vực nông thôn có địa hình đồi núi hiểm trở. Gia đình tổ chức tang lễ sống ở vùng núi, nơi đường đi lên khu nghĩa địa nằm trên cao khá dốc và khó tiếp cận. Những ngày trước đó, khu vực liên tục xảy ra mưa lớn khiến con đường dẫn lên núi trở nên lầy lội và trơn trượt, gần như không thể vận chuyển quan tài bằng cách khiêng tay như thông thường.

Chiếc quan tài trong vụ việc nặng khoảng 423 kg , bao gồm cả thi hài và phần gỗ. Với trọng lượng lớn như vậy, nếu vận chuyển bằng sức người qua đường núi trơn trượt có thể gây nguy hiểm cho những người khiêng. Trước tình thế khó khăn này, gia đình đã quyết định tìm đến một giải pháp ít người nghĩ tới: thuê dịch vụ máy bay không người lái để đưa quan tài lên núi.

Dịch vụ drone vận chuyển đặc biệt ở vùng núi

Phóng viên tờ Xiaoxiang Morning Post đã liên hệ với ông Yang, một nhà cung cấp dịch vụ máy bay không người lái tại địa phương. Ông cho biết ban đầu bản thân cũng khá bất ngờ khi nhận được yêu cầu vận chuyển quan tài. Tuy nhiên, theo thời gian, nhu cầu thực tế từ các khu vực miền núi khiến ông dần quen với những yêu cầu đặc biệt như vậy.

Theo ông Yang, những chiếc quan tài được vận chuyển bằng drone thường có trọng lượng khoảng 700–800 pound (327–362 kg), dù trong một số trường hợp có thể nặng hơn. Các drone sử dụng cho dịch vụ này là loại máy bay công nghiệp nhiều cánh quạt, được thiết kế để nâng vật nặng và bay ổn định trong điều kiện địa hình phức tạp.

Chiếc quan tài trong vụ việc nặng khoảng 423 kg, bao gồm cả thi hài và phần gỗ. (Ảnh: Sohu)

Chi phí cho mỗi chuyến vận chuyển thường vào khoảng 10.000 nhân dân tệ, tương đương hơn 37 triệu đồng. Mức giá cụ thể phụ thuộc vào quãng đường bay, trọng lượng vật cần vận chuyển và độ khó của địa hình.

Ông Yang cho biết đây không phải là dịch vụ phổ biến. "Chúng tôi chỉ thực hiện trong những trường hợp thật sự cần thiết, khi các phương thức vận chuyển khác không thể áp dụng", ông nói.

Công nghệ dần thay đổi những công việc khó khăn

Thực tế, việc sử dụng drone để vận chuyển hàng hóa tại các tỉnh miền núi phía tây nam Trung Quốc như Quý Châu, Vân Nam và Tứ Xuyên đã xuất hiện trong vài năm gần đây. Ngoài tang lễ, drone còn được sử dụng để chuyển vật liệu xây dựng, nông sản hoặc nhu yếu phẩm lên những khu vực khó tiếp cận bằng phương tiện cơ giới.

Trước đây, người dân ở các vùng núi này thường phải vận chuyển đồ đạc bằng sức người qua những con đường mòn dốc đứng. Trong nhiều trường hợp, một chuyến vận chuyển có thể mất hàng giờ đồng hồ, thậm chí kéo dài cả ngày.

Việc sử dụng drone để vận chuyển hàng hóa tại các tỉnh miền núi phía tây nam Trung Quốc như Quý Châu, Vân Nam và Tứ Xuyên đã xuất hiện trong vài năm gần đây. (Ảnh: Sohu)

Sự phát triển của các loại drone vận tải hạng nặng đã mở ra một giải pháp mới. Những chiếc máy bay không người lái công nghiệp hiện nay có thể mang tải trọng hàng trăm kilogram và bay trong khoảng 10–30 phút mỗi chuyến, giúp việc vận chuyển trở nên nhanh chóng và an toàn hơn.

Vụ việc tại Zunyi vì thế không chỉ gây chú ý bởi hình ảnh chiếc quan tài "bay" giữa trời, mà còn cho thấy công nghệ đang dần len lỏi vào những khía cạnh rất đặc biệt của đời sống.

Với nhiều người, cảnh tượng chiếc drone nâng quan tài bay qua sườn núi là minh chứng rõ ràng cho việc công nghệ hiện đại có thể giải quyết cả những tình huống tưởng chừng rất khó khăn trong thực tế.

Theo Sohu, Sina, Line