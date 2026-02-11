13 năm trước, Sơn Tây khai quật một chiếc quan tài vàng ròng hiếm thấy: Vì sao đến nay không ai dám mở?

Bất ngờ phát hiện quan tài vàng dưới lòng đất chùa Long Tuyền

Năm 2008, chùa Long Tuyền ở thành phố Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây (Trung Quốc) xuống cấp nghiêm trọng. Hồ chứa nước trong khuôn viên liên tục rò rỉ, các sư thầy quyết định đào lại bể nước. Không ngờ, quá trình thi công đã làm lộ ra một ngôi mộ cổ nằm sâu dưới lòng đất.

Thái Nguyên vốn được gọi là "cửu triều cổ đô", từng là nơi phát tích của Đường Thái Tông Lý Thế Dân. Tương truyền, năm 710, tại vị trí Lý Thế Dân từng dắt ngựa xuống suối tắm ở chân núi phía Tây Nam thành phố, người dân xây dựng chùa Long Tuyền, hàm ý nơi "suối rồng" sinh ra chân long thiên tử.

Năm 2008, chùa Long Tuyền ở thành phố Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây (Trung Quốc) xuống cấp nghiêm trọng. (Ảnh: Sohu)

Khi cơ quan khảo cổ có mặt và mở lối vào mộ, họ phát hiện bên trong là một địa cung nhỏ nhưng được xây dựng công phu. Ở vị trí trung tâm, một chiếc quan tài ánh vàng lấp lánh khiến tất cả sững sờ.

Không phải quan tài gỗ, cũng không phải đồng hay ngọc mà là một chiếc quan tài được cho là làm từ vàng ròng nguyên khối, chế tác tinh xảo. Với điều kiện kỹ thuật thời cổ, việc đúc cả quan tài bằng vàng là điều cực hiếm. Giới chuyên môn nhận định, chủ nhân của nó hẳn phải là nhân vật có địa vị rất cao.

Chiếc "nơ lụa" và quyết định không thể mạo hiểm

Điểm đặc biệt nhất của chiếc quan tài nằm ở chi tiết tưởng như đơn giản: trên nắp quan tài có một dải lụa buộc thành hình chiếc nơ, cố định phần thân và nắp.

Không ít người đặt câu hỏi tại sao không chỉ cần tháo dải lụa đó để mở quan tài?

Trên nắp quan tài có một dải lụa buộc thành hình chiếc nơ, cố định phần thân và nắp. (Ảnh: Sohu)

Tuy nhiên, theo các nhà khảo cổ, chiếc nơ tuy nhìn còn nguyên vẹn nhưng thực chất tồn tại được là nhờ chưa từng tiếp xúc với môi trường bên ngoài. Chỉ cần chạm vào, cấu trúc sợi lụa có thể vỡ vụn ngay lập tức. Dù đã cân nhắc nhiều phương án kỹ thuật, họ không thể đảm bảo việc tháo nơ sẽ không phá hủy hiện vật.

Vì vậy, quyết định cuối cùng được đưa ra là giữ nguyên trạng. Không chỉ dừng lại ở dải lụa, bản thân việc mở nắp quan tài cũng tiềm ẩn rủi ro lớn. Các di vật chôn sâu dưới lòng đất hàng trăm năm tồn tại trong môi trường kín khí. Khi tiếp xúc đột ngột với không khí, chúng có thể nhanh chóng bị oxy hóa và phân hủy.

Bài học từ Binh Mã Dũng và nỗi lo mất mát không thể cứu vãn

Giới khảo cổ Trung Quốc từng trải qua bài học đau xót với đội quân đất nung Binh Mã Dũng khai quật năm 1974 tại Thiểm Tây. Ban đầu, các tượng binh sĩ có màu sắc rực rỡ. Nhưng chỉ sau khi tiếp xúc với không khí, lớp màu nhanh chóng oxy hóa và bong tróc, để lại diện mạo xám xịt như hiện nay. Khi đó, do công nghệ bảo tồn chưa đủ, nhiều khu vực buộc phải dừng khai quật.

Tại địa cung chùa Long Tuyền, ngay khi vừa mở cửa hang, các nhà khảo cổ đã chứng kiến bích họa trên tường bong tróc và biến mất sau khi tiếp xúc với không khí. Cảnh tượng ấy khiến họ càng thận trọng hơn.

Nếu bên trong quan tài vàng chứa thi hài, xá lợi hay các di vật quý giá, việc mở nắp khi chưa có công nghệ bảo tồn hoàn hảo có thể khiến toàn bộ hiện vật hư hại vĩnh viễn. (Ảnh: Sohu)

Nếu bên trong quan tài vàng chứa thi hài, xá lợi hay các di vật quý giá, việc mở nắp khi chưa có công nghệ bảo tồn hoàn hảo có thể khiến toàn bộ hiện vật hư hại vĩnh viễn.

Bí ẩn vẫn nằm im dưới lớp vàng

Cho đến nay, chiếc quan tài vàng ròng ở Sơn Tây vẫn chưa được mở. Không ai biết bên trong chứa gì là một nhân vật hoàng tộc thời Đường? Một cao tăng Phật giáo? Hay một bí mật khác chưa từng được ghi chép trong sử sách?

Giới chuyên gia cho rằng, với sự phát triển của công nghệ phân tích không xâm lấn và kỹ thuật môi trường kín trong tương lai, ngày mở quan tài có thể sẽ đến. Nhưng thời điểm ấy vẫn chưa được xác định.

Hiện tại, chiếc quan tài vàng vẫn nằm yên dưới lớp bảo vệ nghiêm ngặt vừa là báu vật khảo cổ hiếm có, vừa là dấu hỏi lớn của lịch sử.

Và có lẽ, đôi khi điều khiến người ta tò mò nhất không phải là thứ đã được hé lộ, mà là bí mật vẫn còn nằm im phía sau lớp nắp vàng chưa từng được nhấc lên.

