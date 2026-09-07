Tỷ phú Phạm Nhật Vượng đang cho xây một thành phố lần đầu tiên xuất hiện trên thế giới

Tờ báo Anh cho rằng với Vinhomes Green Paradise tại Cần Giờ, Vinhomes đã vượt ra ngoài khuôn khổ ESG truyền thống khi định vị dự án là “thành phố ESG++ đầu tiên trên thế giới”.

Mới đây, IBTimes, tờ báo chuyên về kinh tế, tài chính của Anh đã có bài viết về Vinhomes, trong đó đánh giá cao cách doanh nghiệp mở rộng phạm vi của ESG, biến bộ tiêu chí này thành hệ quy chiếu xuyên suốt quá trình kiến tạo và nâng cấp hệ sinh thái đô thị.

Với Vinhomes Green Paradise tại Cần Giờ, IBTimes cho rằng Vinhomes đã vượt ra ngoài khuôn khổ ESG truyền thống khi định vị dự án là “thành phố ESG++ đầu tiên trên thế giới”. Bên cạnh 3 trụ cột quen thuộc gồm Môi trường, Xã hội và Quản trị, mô hình này bổ sung 2 chiều kích là Tái tạo (Regeneration) và Khả năng thích ứng (Resilience).

Theo IBTimes, siêu đô thị quy mô 2.870 ha tích hợp nhiều cấu phần gồm hệ sinh thái tự nhiên, năng lượng tái tạo, quản lý tài nguyên nước và bảo tồn đa dạng sinh học, đồng thời hướng tới các chứng nhận BREEAM và ISO 37122 trong vận hành thành phố thông minh.

Ở khía cạnh xã hội, Vinhomes Green Paradise được định hướng như một hệ sinh thái đô thị tích hợp, với hệ thống y tế, giáo dục, thể thao và tiện ích công cộng thay vì phát triển các sản phẩm đơn lẻ. Trong khi đó, công nghệ số được đưa vào quản trị nhằm hỗ trợ tối ưu giao thông, an ninh và năng lượng.

Điểm đáng chú ý trong phân tích của IBTimes là hai yếu tố “R-R”. Nếu “Tái tạo” được cụ thể hóa thông qua định hướng phục hồi rừng ngập mặn và bảo tồn các hệ sinh thái ven biển, thì “Khả năng thích ứng” được đặt ngay từ khâu quy hoạch và phát triển hạ tầng, hướng tới khả năng chủ động ứng phó với những tác động ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu.

Dự án Vinhomes Green Paradise có quy mô khoảng 2.870 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 10 tỷ USD và mật độ xây dựng 16%. Dự án được khởi công ngày 19/4/2025 tại khu vực cửa biển Long Hòa - Cần Thạnh, thuộc huyện Cần Giờ cũ, TP.HCM, hướng tới phát triển thành đô thị biển theo các tiêu chuẩn ESG hàng đầu thế giới.

Điểm đáng chú ý của dự án là định hướng vận hành dựa trên nguồn năng lượng tái tạo quy mô lớn. Theo quy hoạch, điện gió ngoài khơi sẽ là nguồn cung chính, kết hợp hệ thống lưu trữ năng lượng và các giải pháp năng lượng sạch nhằm bảo đảm nguồn điện ổn định cho toàn khu đô thị.

Các tua-bin gió dự kiến được bố trí ngoài khơi, cách bờ khoảng 3-14 km, vừa tối ưu khả năng khai thác nguồn gió, vừa hạn chế tác động đến cảnh quan và hệ sinh thái biển. Tổng mức đầu tư dự kiến cho hệ thống điện gió hơn 26.500 tỷ đồng, với công suất gần 600 MW, đủ đáp ứng nhu cầu điện của toàn khu đô thị.

Nếu được triển khai đúng kế hoạch, Vinhomes Green Paradise sẽ trở thành một trong số ít đô thị tại châu Á hướng tới vận hành bằng nguồn năng lượng tái tạo quy mô lớn, qua đó góp phần thực hiện mục tiêu phát thải ròng bằng 0 (Net Zero).

Bên cạnh điện gió, dự án còn được quy hoạch tích hợp hệ thống pin lưu trữ năng lượng nhằm duy trì nguồn điện ổn định 24/7 và giảm sự phụ thuộc vào lưới điện quốc gia. Mô hình này hướng tới xây dựng một “đô thị tự cung cấp năng lượng”, phù hợp với xu hướng phát triển đang được nhiều đô thị tiên tiến trên thế giới theo đuổi.

Theo thiết kế, Vinhomes Green Paradise phát triển theo mô hình “đô thị tái sinh”, trong đó các hệ thống nước, năng lượng và vật liệu được tổ chức theo hướng tuần hoàn, qua đó giảm chất thải và phát thải carbon.

Cùng với đó, các công nghệ đô thị thông minh như trí tuệ nhân tạo (AI) và Internet vạn vật (IoT) được định hướng tích hợp vào hệ thống quản lý hạ tầng, hỗ trợ tối ưu tiêu thụ năng lượng, điều phối giao thông và vận hành các tiện ích đô thị.

Giao thông xanh cũng được xác định là một trong những trụ cột quan trọng trong chiến lược giảm phát thải của dự án. Theo quy hoạch, các phương tiện hoạt động trong khu đô thị, từ xe buýt, taxi, xe đạp điện đến phương tiện công vụ như xe cứu thương, xe tuần tra, đều được định hướng điện hóa.

Sau hơn 1 năm khởi công, hơn 76% khối lượng san lấp toàn dự án đã hoàn thành. (Ảnh: Huy Nguyễn)

Theo ghi nhận tại công trường trong hồi tháng 7/2026, Vinhomes Green Paradise đang chuyển từ giai đoạn san lấp sang hình thành rõ nét các cấu phần của một đại đô thị biển. Hàng nghìn phương tiện và nhân lực vẫn làm việc liên tục trên công trường rộng gần 2.900ha, với máy móc thi công đồng thời nhiều hạng mục từ san lấp, làm đường, xây dựng nhà thấp tầng đến hoàn thiện cảnh quan và hạ tầng kỹ thuật.

Tại phân khu Vịnh Tiên, hơn 750 căn nhà phố thương mại đã đồng loạt thành hình, nhiều căn bước vào giai đoạn hoàn thiện; các tuyến đường nội khu, hồ nước, bãi biển và hệ thống kỹ thuật cũng dần hiện rõ. Đáng chú ý, Đường Thời Đại rộng 120m, dài 8km đã cơ bản hoàn thành, một số đoạn đã được trồng cây xanh, trải thảm cỏ.

Sau hơn 1 năm khởi công, hơn 76% khối lượng san lấp toàn dự án đã hoàn thành, trong khi khu vực quy hoạch tòa tháp 108 tầng cũng đã bắt đầu lộ diện trên mặt bằng.﻿