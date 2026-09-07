Khoan liên tục suốt 5 tháng, phát hiện mỏ dầu ngưng tụ 130 triệu thùng cùng hơn 56 tỷ mét khối khí đốt

Một giếng thăm dò ngoài khơi Địa Trung Hải đã phát hiện khoảng 56 tỷ mét khối khí tự nhiên cùng 130 triệu thùng condensate, mở ra nguồn cung mới đáng kể cho Ai Cập.

Phát hiện mang tên Denise W-1, nằm tại khu vực Denise thuộc nhượng quyền Temsah, ngoài khơi Port Said. Eni vận hành khu vực với 50% quyền lợi, trong khi BP nắm 50% còn lại. Hoạt động thực địa được thực hiện thông qua Petrobel, liên doanh giữa Eni và Tập đoàn Dầu khí Ai Cập EGPC.

Hoạt động khoan bắt đầu cuối tháng 10/2025 bằng giàn Al Qaher-2 của Ai Cập. Giếng nằm tại khu vực nước sâu khoảng 95-98 mét và được thiết kế với tổng độ sâu vượt 4.200 mét. Sau khoảng 5 tháng khoan, Eni và Bộ Dầu khí Ai Cập công bố phát hiện vào tháng 4/2026.

Dữ liệu địa vật lý cho thấy mũi khoan gặp tầng cát chứa khí chất lượng cao. Theo Eni, phần tầng chứa hữu ích dày khoảng 50 mét, có đặc điểm tương tự mỏ Temsah gần đó, nơi đã khai thác khí từ năm 2001.

Đánh giá sơ bộ cho thấy Denise W chứa khoảng 56,6 tỷ mét khối khí tự nhiên. Ngoài khí, cấu tạo còn chứa khoảng 130 triệu thùng condensate, loại hydrocarbon lỏng nhẹ thường xuất hiện cùng các mỏ khí và có giá trị thương mại cao.

Nếu quy đổi gần đúng 130 triệu thùng khí ngưng tụ theo hệ số thông dụng của dầu thô, lượng chất lỏng này tương đương khoảng 17-18 triệu tấn. Tuy nhiên, khối lượng thực tế còn phụ thuộc mật độ của khí ngưng tụ tại Denise.

Eni mô tả đây là gas initially in place (GIIP), tức tổng lượng khí ban đầu tồn tại trong cấu tạo địa chất, không đồng nghĩa toàn bộ có thể được đưa lên mặt đất.

Lượng khí thu hồi thương mại cuối cùng sẽ được xác định chính xác hơn sau khi hoàn thành thử giếng, khoan thẩm lượng và xây dựng mô hình vỉa. Trong khi đó, Bộ Dầu khí Ai Cập gọi mức 56,6 tỷ mét khối là ước tính trữ lượng ban đầu.

Một trong những lợi thế lớn nhất của Denise không chỉ nằm ở lượng khí được phát hiện mà còn ở vị trí.

Giếng cách bờ biển khoảng 70 km, nhưng chỉ cách các cơ sở sản xuất dầu khí hiện hữu chưa đầy 10 km. Điều này mở ra khả năng tận dụng một phần đường ống và hệ thống xử lý đã có, thay vì phải xây dựng toàn bộ cơ sở hạ tầng từ đầu như nhiều dự án ngoài khơi mới.

Eni gọi đây là chiến lược thăm dò dựa trên hạ tầng sẵn có. Doanh nghiệp tìm kiếm các túi dầu khí mới quanh những mỏ đang khai thác, qua đó rút ngắn khoảng cách từ lúc mũi khoan phát hiện hydrocarbon đến khi dòng khí đầu tiên được đưa vào hệ thống.

Bộ Dầu khí Ai Cập cho biết kế hoạch phát triển Denise dự kiến bao gồm xây dựng một giàn khai thác ngoài khơi, đồng thời khoan thêm các giếng thẩm lượng và giếng phát triển. Giếng phát hiện cũng được chuẩn bị thử nghiệm để xác định khả năng cho dòng và sản lượng thực tế.

Quá trình thương mại hóa đang được thúc đẩy khá nhanh. Ngày 25/8, Eni cho biết đang làm việc với BP và EGPC để hướng tới quyết định đầu tư cuối cùng trong vài tháng tới, đồng thời đặt mục tiêu đưa dòng khí đầu tiên lên trong vòng chưa đầy hai năm.

Tốc độ này có ý nghĩa lớn với Ai Cập. Chính phủ nước này đang tìm cách tăng nguồn cung trong nước và giảm phụ thuộc vào khí nhập khẩu sau giai đoạn sản lượng nội địa suy giảm. Riêng năm 2026, Ai Cập đặt kế hoạch khoan khoảng 101 giếng thăm dò dầu khí, nằm trong chương trình hơn 480 giếng trong 5 năm.

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