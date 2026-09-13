Bí ẩn "chàng trai đeo khăn đỏ" đã cứu sống 12 sinh mạng trong thảm họa 11/9

Ngày 11/9/2001, khi hàng nghìn người tìm mọi cách chạy ra khỏi tòa tháp đôi để sống sót, có một chàng trai 24 tuổi đã chọn quay ngược trở vào.

Ngày 11 tháng 9 năm 2001, trong thảm họa kinh hoàng của nước Mỹ, hàng nghìn người tìm mọi cách chạy ra khỏi tòa tháp đôi để sống. Nhưng có một chàng trai 24 tuổi đã chọn quay ngược trở vào. Không ai biết tên anh lúc đó. Những người sống sót chỉ nhớ một điều: anh đeo một chiếc khăn màu đỏ.

Vào buổi sáng định mệnh ngày 11 tháng 9 năm 2001, cựu cầu thủ lacrosse của trường Boston College là Welles Crowther có mặt tại văn phòng trên tầng 104 của tòa tháp Nam thuộc Trung tâm Thương mại Thế giới. Anh lúc đó là nhân viên giao dịch chứng khoán.

Khi chiếc máy bay thứ hai đâm vào tòa tháp, Welles đang ở khu vực tầng 78. Giữa khói bụi, lửa và những người bị thương đang hoảng loạn, anh lấy chiếc khăn đỏ che mũi miệng rồi bình tĩnh nói với mọi người rằng anh đã tìm thấy cầu thang thoát hiểm.

Câu chuyện về chiếc khăn đỏ và giấc mơ lính cứu hoả

Crowther nổi tiếng với chiếc khăn bandana đỏ không bao giờ rời người. Đó là món quà cha tặng năm anh 6 tuổi, một phụ kiện không chỉ là thời trang mà mang đầy kỷ niệm. Anh từng thi đấu lacrosse giải hạng 1 tại Boston College trước khi nhận công việc tại một công ty tài chính trong tòa tháp năm 1999.

"Welles gọi cho tôi một hôm và nói, 'Con nghĩ mình muốn đổi nghề'", cha anh, ông Jefferson Crowther, hồi tưởng trong thước phim đặc biệt của ESPN năm 2019 mang tên The Man in the Red Bandana (Người đàn ông trong chiếc khăn Bandana đỏ). "Thằng bé nói, 'Con nghĩ con muốn trở thành lính cứu hỏa Thành phố New York'".

Crowther là một cựu vận động viên, nhân viên chứng khoán và ấp ủ giấc mơ thành lính cứu hoả

Vào ngày định mệnh năm 2001, khi một máy bay bị khủng bố không tặc đâm vào các tầng trên của tòa tháp Bắc cao 110 tầng, Crowther, người từng đăng ký làm lính cứu hỏa dự bị năm 16 tuổi, đã trở thành người hùng.

Người duy nhất quay ngược trở lại

Welles bắt đầu dẫn từng nhóm người xuống dưới. Có lúc anh còn cõng một phụ nữ bị thương nặng trên lưng. Nhưng điều khó tin nhất là khi đã đưa được họ xuống khu vực an toàn hơn, Welles không tiếp tục chạy xuống để cứu lấy mình. Anh quay ngược trở lên. Theo Bảo tàng Tưởng niệm 11/9, người đàn ông với chiếc khăn đỏ đã quay lại khu vực tầng 78 ba lần, cố gắng cứu được càng nhiều người càng tốt.

Crowther đã dẫn dắt một số người đi xuống qua lối cầu thang chức năng duy nhất để gặp lính cứu hỏa trên tầng 64 trước khi quay ngược trở lên đón những người khác.

Thay vì nghĩ đến bản thân, anh đã quay trở lại liên tục để cứu hết người này đến người khác

Phải mất hàng tháng trời cha mẹ anh là ông Jefferson và bà Alison mới có được bất kỳ câu trả lời nào về số phận con trai. Nhờ một bản tin kể lại lời kể của những người sống sót, bà Alison đã tìm ra tung tích Crowther khi đọc về một thanh niên mang chiếc khăn bandana đỏ hy sinh bản thân để cứu người khác.

Hai người sống sót được Crowther trợ giúp vào buổi sáng định mệnh đó đã nói về lòng dũng cảm của anh. Ling Young hồi tưởng: "Một thanh niên xuất hiện từ hư không. Giọng người đàn ông này vang lên, 'Tôi đã tìm thấy cầu thang, hãy đi theo tôi và chỉ giúp những ai bạn có thể giúp'. Chính cách nói đó khiến chúng tôi đứng dậy và đi theo ngay".

Chồng của một nhân chứng khác kể: "Cô ấy vừa mới trải qua ca phẫu thuật. Vào lúc đó, cô ấy hầu như không thể nói nhưng vẫn muốn kể cho tôi nghe chuyện gì đã xảy ra. Cô ấy nói một thanh niên xuất hiện từ hư không. Cô ấy quan sát anh đi khắp nơi giúp đỡ mọi người, dập lửa và sơ cứu cho người bị thương".

Rồi tòa tháp phía Nam sụp xuống. Welles không trở về. Những người được cứu thậm chí không biết tên ân nhân của mình. Họ chỉ kể về một chàng trai xuất hiện giữa khói bụi, nói chuyện rất bình tĩnh và luôn có một chiếc khăn màu đỏ che trên khuôn mặt.

Thi thể của Crowther cuối cùng được phát hiện ở sảnh tầng Nam bên cạnh các lính cứu hỏa mặc đồng phục. Những nỗ lực anh hùng của anh đã giúp cứu sống tới 12 người trong ngày hôm đó. Năm 2006, anh được truy tặng danh hiệu lính cứu hỏa Thành phố New York.

Cùng năm đó, đồng đội tại Boston College của Crowther là Tyler Jewell đã đeo chiếc khăn bandana đỏ để vinh danh anh khi thi đấu Thế vận hội Mùa đông. "Đối với tôi, chiếc khăn bandana đỏ tượng trưng cho mọi thứ tôi muốn trở thành và mọi thứ mà Welles thể hiện: Sức mạnh, danh dự, lòng can đảm. Anh ấy là một người hùng thực thụ".

Nhiều năm sau, câu chuyện về Welles vẫn được nước Mỹ nhắc lại với cái tên “The Man in the Red Bandana” – Người đàn ông với chiếc khăn đỏ. Chiếc khăn đỏ của anh hiện được lưu giữ tại Bảo tàng Tưởng niệm 11/9.

Chiếc khăn đỏ của anh đã trở thành biểu tượng cho lòng dũng cảm

Theo truyền thống hiện nay, Boston College sẽ tổ chức trận đấu Red Bandana (Khăn Bandana đỏ) thường niên vinh danh Crowther vào ngày 11 tháng 9. Các thành viên gia đình Crowther sẽ tham dự và Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Hoa Kỳ sẽ thực hiện màn bay biểu diễn trước trận đấu giữa đội Eagles và Rutgers Scarlet Knights. 10.000 khán giả đầu tiên sẽ nhận được một chiếc khăn bandana đỏ.

Khán giả được phát khăn ghi dòng chữ "Vì Welles"

Nguồn: People