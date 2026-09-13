Lo ngại chất lượng bê tông tại dự án nhà ở gần 18.000 tỷ đồng do nhà thầu Trung Quốc xây dựng

Cơ quan chức năng yêu cầu kiểm tra và đánh giá thêm chất lượng bê tông được sử dụng trong dự án.

Cơ quan Quản lý Nhà ở Hồng Kông (Trung Quốc) cho biết chất lượng bê tông được sử dụng trong ba khối nhà thuộc một khu nhà ở xã hội đang xây dựng ở Tung Chung cần được kiểm tra và đánh giá thêm.

Theo các tài liệu chính thức, nhà thầu chính của dự án là Able Engineering. Công ty này cũng đang vướng vào một vụ bê bối liên quan đến việc lắp đặt thang máy không đạt tiêu chuẩn tại dự án mở rộng Bệnh viện Queen Mary ở Pok Fu Lam.

Cơ quan chức năng cho biết ngày 12/9 rằng các cuộc kiểm tra định kỳ từ cuối tháng 8 đến đầu tháng 9 đã phát hiện ra các vấn đề về chất lượng bê tông được sử dụng trong ba khối nhà thuộc khu dân cư tại Khu Tung Chung 42 trên đảo Lantau.

“Nhóm kỹ sư của Cơ quan Quản lý Nhà ở đã phát hiện chất lượng bê tông được sử dụng trong một số cấu kiện kết cấu của các khối nhà số 3, 4 và 5 tại khu nhà ở công ã hội Tung Chung Khu vực 42 cần được xem xét và kiểm tra thêm”, một người phát ngôn cho biết.

Khu nhà ở này, với tổng diện tích khoảng 4 hecta, bao gồm 6 khối nhà ở, cung cấp hơn 6.000 căn hộ nhà ở xã hội cho16.611 người. Chi phí của dự án được ước tính vào khoảng 5,4 tỷ đô la Hồng Kông (17,8 nghìn tỷ VNĐ) năm 2023.

Cơ quan chức năng cho biết đã chỉ thị nhà thầu lấy thêm mẫu lõi bê tông để kiểm tra cường độ nén theo tiêu chuẩn hợp đồng nhằm đánh giá xem cường độ bê tông có đáp ứng các yêu cầu thiết kế và hợp đồng hay không.

Giới chức cũng yêu cầu nhà thầu phải nộp báo cáo chi tiết, kèm theo kế hoạch khắc phục và sửa chữa, đồng thời phải thay thế nhà cung cấp bê tông ngay lập tức.

Cơ quan chức năng cảnh báo rằng nếu cuộc điều tra phát hiện vi phạm từ phía nhà thầu, hiệu suất của nhà thầu sẽ bị đánh giá thấp theo các cơ chế chấm điểm chính thức, ảnh hưởng trực tiếp đến các cơ hội đấu thầu trong tương lai.

Nếu tình hình nghiêm trọng, cơ quan chức năng sẽ xem xét áp dụng các biện pháp quản lý nghiêm khắc hơn, bao gồm cả việc đình chỉ tư cách tham gia đấu thầu của nhà thầu, thông báo cho biết.

Đơn vị này sẽ giám sát chặt chẽ tiến độ và chất lượng dự án, với mục tiêu hoàn thành việc xây dựng đúng thời hạn hợp đồng ban đầu.

Theo SCMP﻿