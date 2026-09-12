Nước Mỹ tưởng niệm 25 năm vụ khủng bố 11/9

25 năm sau vụ khủng bố 11/9 khiến gần 3.000 người thiệt mạng, nước Mỹ tổ chức các lễ tưởng niệm trên toàn quốc.

Một phần tư thế kỷ đã trôi qua kể từ khi những chiếc máy bay bị không tặc chiếm đâm vào Trung tâm Thương mại Thế giới , Lầu Năm Góc và rơi xuống một cánh đồng ở Pennsylvania, nhưng những mất mát và hệ quả của thảm kịch vẫn còn hiện hữu đến ngày nay.

Khác với thông lệ, Tổng thống Donald Trump năm nay tham dự lễ tưởng niệm tại Lầu Năm Góc, nơi 184 người thiệt mạng trong vụ tấn công năm 2001. Phát biểu tại đây, ông Trump nói nước Mỹ tưởng nhớ “những linh hồn đẹp đẽ đã bị cướp khỏi thế giới” trong ngày 11/9.

“Chúng ta sẽ không bao giờ, không bao giờ quên. Đó là lý do chúng ta chiến đấu ngày hôm nay. Chúng ta không có lựa chọn nào khác” , ông Trump nói.

Năm nay, Tổng thống Donald Trump tham dự lễ tưởng niệm tại Lầu Năm Góc. (Ảnh: AP)

Trước đó, Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth cùng các quan chức quân sự cấp cao đứng bên ngoài Lầu Năm Góc, chứng kiến lá cờ Mỹ khổng lồ được trải trên tòa nhà từng bị một trong những chiếc máy bay lao vào cách đây 25 năm.

Trong khi đó tại New York, thân nhân của các nạn nhân mang theo ảnh những người đã mất, tham dự buổi lễ cùng Phó Tổng thống JD Vance và 4 cựu tổng thống Mỹ tại Ground Zero ở Hạ Manhattan.

Buổi lễ bắt đầu lúc 8h46 (giờ miền Đông nước Mỹ), đúng thời điểm chuyến bay số 11 của American Airlines đâm vào Tháp Bắc của Trung tâm Thương mại Thế giới 25 năm trước. Những người tham dự dành một phút mặc niệm các nạn nhân.

Sau đó, thân nhân lần lượt đọc tên 2.977 người thiệt mạng trong vụ khủng bố 11/9 và 6 nạn nhân của vụ đánh bom Trung tâm Thương mại Thế giới năm 1993. Việc đọc tên kéo dài khoảng 4 giờ.

Năm nay cũng là lần đầu tiên buổi lễ có phút mặc niệm thứ bảy, dành cho hàng nghìn người qua đời sau năm 2001 vì các căn bệnh liên quan đến bụi độc bao phủ khu vực xảy ra vụ khủng bố trong nhiều tháng.

Thân nhân của các nạn nhân mang theo ảnh của những người đã mất, tham dự buổi lễ tại Ground Zero ở Hạ Manhattan. (Ảnh: Reuters)

Cùng ngày, Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) công khai 69 tài liệu từng được xếp vào diện mật, hé lộ những đánh giá tình báo xoay quanh thảm kịch khiến gần 3.000 người thiệt mạng năm 2001.

CIA cho biết số hồ sơ này chủ yếu nằm trong các bản báo cáo tình báo dành cho Tổng thống Mỹ, được cơ quan này phối hợp với các đơn vị khác trong cộng đồng tình báo biên soạn dưới thời Tổng thống Bill Clinton và George W. Bush.

Các tài liệu trải dài từ tháng 2/1998 đến ngày 12/9/2001, một ngày sau khi loạt vụ tấn công xảy ra. Theo CIA, bộ tài liệu cho thấy quá trình các nhà phân tích Mỹ từng bước nhận diện mối đe dọa từ Al Qaeda và các nỗ lực cảnh báo về âm mưu tấn công của Osama bin Laden, trong bối cảnh thông tin khi đó còn rời rạc, mơ hồ và chưa hoàn chỉnh.