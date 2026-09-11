Xét xử vụ án con trai quan chức đài truyền hình cưỡng dâm nữ diễn viên

Vụ án gây chấn động với bị cáo là Cung Ích Đình - con trai cựu phó chủ tịch đài truyền hình - cưỡng dâm nữ diễn viên Giang Tổ Bình vừa diễn ra.

Trang Sohu đưa tin tháng 9/2025, giới giải trí Hoa ngữ chấn động khi nữ diễn viên Giang Tổ Bình lên tiếng tố cáo bạn trai kém 22 tuổi Cung Ích Đình đã có hành vi cưỡng dâm và quay video nóng.

Sau đó, cô đã kiện Cung Ích Đình ra tòa để đòi lại công bằng. Mới đây, vụ án đã xét xử phiên đầu tiên, Giang Tổ Bình và Cung Ích Đình đều có mặt.

Khó khăn trong vụ án cưỡng dâm

Trong bài tố cáo, nữ diễn viên phim Phong Vân chia sẻ tối 16/8/2025, sau khi dự một buổi tụ họp bạn bè, Giang Tổ Bình về nhà sớm do sức khỏe không ổn. Cung Ích Đình là bạn trai cũ của cô đã theo sát. Lợi dụng lúc Giang Tổ Bình nhờ lấy thuốc tim, Cung Ích Đình bị cáo buộc đã tráo thành thuốc an thần. Sau khi uống, nữ diễn viên nhanh chóng rơi vào trạng thái mê man.

Khi tỉnh lại, Tổ Bình phát hiện dấu hiệu bị xâm hại và nghi ngờ toàn bộ sự việc đã bị quay lén. Cô yêu cầu xóa dữ liệu nhưng bị chế giễu và đe dọa rằng bản sao đã được lưu trữ, khiến tinh thần cô hoảng loạn.

Ngày 11/9/2025, cô nộp đơn trình báo tại Viện kiểm sát Sĩ Lâm, yêu cầu phía Cung Ích Đình xin lỗi và bồi thường 13 triệu Đài tệ.

Ngày 15/9, Cung Ích Đình bị bắt, nhưng chỉ sau đó một ngày, bị cáo được tại ngoại sau khi trả mức phí một triệu Đài tệ.

Nữ diễn viên Giang Tổ Bình tố cáo bạn trai có hành vi chuốc thuốc, xâm phạm và quay lén. Cung Ích Đình tại phiên xét xử đầu tiên.

Theo Sohu, khó khăn trong vụ án là Giang Tổ Bình biết bạn trai cũ đã lén quay lại quá trình cưỡng hiếp cô. Khi trò chuyện, hắn thừa nhận đã sao lưu các video và gửi lên đám mây. Tuy nhiên, khi Giang Tổ Bình báo cáo vụ việc với cảnh sát, Cung Ích Đình nhanh chóng tiêu hủy chứng cứ, xóa các video dẫn tới sự thiếu hụt bằng chứng nghiêm trọng.

Sau khi xảy ra vụ việc, Giang Tổ Bình tỉnh dậy trong trạng thái mất phương hướng và choáng váng. Cô không gọi xe cứu thương, bỏ lỡ khoảng thời gian 48 giờ quan trọng để khám nghiệm y tế trong vụ án tấn công tình dục. Vì vậy, các bằng chứng sinh học quan trọng như mẫu ADN, mẫu dịch cơ thể không có.

Nhiều bằng chứng trong vụ án đã bị tiêu hủy. Giang Tổ Bình bỏ lỡ thời điểm quan trọng cần xét nghiệm y tế để chứng minh bản thân đã bị cưỡng hiếp.

Cảnh sát đã kiểm tra các thiết bị điện tử của Cung Ích Đình nhưng không tìm thấy các video ghi lại cảnh Giang Tổ Bình bị quay lén, các bản sao lưu cũng đã biến mất không dấu vết.

Cảnh sát chỉ có thể dựa vào một số bằng chứng gián tiếp như Giang Tổ Bình đã nhiều lần và rõ ràng từ chối quan hệ tình dục trong nhật ký trò chuyện của cả hai, bản ghi cuộc gọi cảnh sát khẩn cấp chứng minh cô hoàn toàn không có khả năng phản kháng vào thời điểm đó, đoạn video giám sát từ nhà Giang Tổ Bình cho thấy Cung Ích Đình đã bịt miệng cô một cách thô bạo, có hành vi cưỡng bức nữ diễn viên.

Cha của Cung Ích Đình là Cung Mỹ Phú đã xin lỗi Giang Tổ Bình, gián tiếp chứng minh đây chắc chắn không phải lời tố cáo sai sự thật.

Vì chuỗi bằng chứng thiếu mắt xích quan trọng nhất bên công tố không thể buộc tội Cung Ích Đình với tội danh nghiêm trọng hơn, chỉ buộc tội với tội danh cơ bản là cưỡng hiếp. Nếu bị khép tội, Cung Ích Đình có thể chịu phạt 3-10 năm tù giam.

Giới giải trí Đài Loan chấn động vì phong trào MeToo

Trong phiên tòa xét xử kéo dài hai tiếng, Cung Ích Đình giữ im lặng suốt quá trình thẩm vấn và vẫn phủ nhận mọi cáo buộc.

Giang Tổ Bình tỏ ra bình tĩnh hơn, nhẹ nhàng cảm ơn truyền thông và khán giả đã quan tâm. Cô chia sẻ: "Nếu lúc đó anh ta chịu xin lỗi một cách tử tế thì sự việc đã không đi đến mức này".

Hiện tại, vụ án vẫn chưa có phán quyết cuối. Tòa án sẽ triệu tập thêm nhân chứng để phỏng vấn. Ngoài Giang Tổ Bình, trước đó đã có hai nữ nhân viên của đài truyền hình Tam Lập đứng ra tố cáo hành vi đồi trụy của Cung Ích Đình.

Theo truyền thông Đài Loan, cha Cung Ích Đình là Phó chủ tịch đài truyền hình Tam Lập - một trong những đài truyền hình lớn nhất Đài Loan (Trung Quốc) nắm quyền sinh sát với nghệ sĩ.

Cung Ích Đình đang làm trợ lý đạo diễn tại đây. Lợi dụng việc cha nắm giữ chức vụ cao, Cung Ích Đình cư xử kiêu ngạo, hống hách trên trường quay, thường xuyên gửi tin nhắn tục tĩu cho đồng nghiệp nữ. Thậm chí, hắn còn ép buộc các nữ nhân viên vào phòng mình khi say rượu để giở trò.

Hai nữ nhân viên hậu trường đã lên tiếng tố cáo Cung Ích Đình quấy rối họ trong thời gian dài. Nhưng do lo sợ bị mất việc, thậm chí phong sát trong ngành giải trí, họ phải im lặng chịu đựng.

Ngoài Giang Tổ Bình, có hai cô gái khác đứng ra tố cáo Cung Ích Đình quấy rối họ trong thời gian dài.

Sohu cho biết lạm dụng quy tắc ngầm thường xuyên xảy ra trong ngành giải trí, Giang Tổ Bình không phải là trường hợp cá biệt. Thủ phạm thường nắm giữ nguồn lực và các mối quan hệ sâu rộng, nắm giữ sinh kế của nghệ sĩ. Nạn nhân vì để bảo vệ công việc và tránh bị đưa vào danh sách đen thường không dám lên tiếng.

Từ khi phong trào MeToo nổ ra tại Đài Loan (Trung Quốc), nhiều nghệ sĩ trẻ, nhân viên hậu trường đã lên tiếng tố cáo đàn anh "tai to mặt lớn", có địa vị cao đã có hành vi quấy rối tình dục, thậm chí xâm hại người khác.

Đạo diễn Trương Tác Ký phải thi hành án tù 46 tháng về tội danh hiếp dâm, diễn viên "Bao Thanh Thiên" Nữu Thừa Trạch năm 2018 cũng bị phạt 4 năm tù vì xâm hại nhân viên nữ. MC Hoàng Tử Giảo bị phát hiện sở hữu nhiều video khiêu dâm trẻ vị thành niên, bị phạt 8 tháng tù.

Nghệ sĩ Hứa Kiệt Huy cũng buộc phải rút lui khỏi giới giải trí sau hàng loạt cáo buộc quấy rối.