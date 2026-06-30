Bà mẹ Thái Lan lừa con gái 12 tuổi sang Nhật để bán dâm: Nạn nhân phải tiếp 60 khách trong 1 tháng

Vụ việc bà mẹ Thái Lan đưa con gái sang Nhật, để cô bé lại một tiệm mát xa, nơi em bị ép phải bám dâm đã khiến cho dư luận vô cùng phẫn nộ.

Mới đây, một người phụ nữ mang quốc tịch Thái Lan đã bị kết án 7 năm 6 tháng tù giam vì hành vi buôn người, sau khi ép buộc chính cô con gái 12 tuổi của mình phải bán dâm tại Nhật Bản.

Thông tin được đăng tải trên tờ The Thaiger cho biết, Tòa án Hình sự Thái Lan đã tuyên án vào ngày thứ Hai (29/6), sau quá trình điều tra về các hành vi phạm tội diễn ra tại Tokyo vào năm ngoái. Vụ việc bắt đầu vào tháng 11 năm 2025, khi cô bé trình báo với cảnh sát Nhật Bản rằng mẹ em đã bỏ lại em tại một tiệm mát-xa ở quận Bunkyo; tại đây, em bị ép buộc phải cung cấp dịch vụ cho người lớn.

Theo các báo cáo, cô bé đã cùng mẹ đến Nhật Bản vào tháng 6 theo diện miễn thị thực. Sau đó, hai mẹ con đến một tiệm mát-xa nằm trong một tòa nhà ở Tokyo, nơi cô bé bị ép học cách thực hiện các dịch vụ mát-xa và "chiều khách". Người mẹ đã rời Tokyo vào tháng 7 và hứa sẽ quay lại nhưng đã không thực hiện lời hứa. Trong thời gian ở lại đây, cô bé đã bị ép buộc phải phục vụ hơn 60 khách hàng trong vòng 33 ngày.

Cơ quan chức năng cho biết cơ sở kinh doanh này đã thu về hơn 600.000 yên (tương đương khoảng 100 triệu VNĐ) từ việc bóc lột nạn nhân. Cô bé bị bắt phải ngủ trên sàn bếp và chỉ được cung cấp những bữa ăn vô cùng đạm bạc.

Bị cáo bị dẫn độ về Thái Lan để đối mặt với các thủ tục pháp lý.

Giới chức Nhật Bản và Thái Lan đã tiến hành một cuộc điều tra chung. Chủ một tiệm mát-xa 51 tuổi tại Nhật Bản đã bị bắt giữ với các cáo buộc liên quan đến việc sử dụng lao động trẻ em. Mẹ của đứa trẻ, người được xác định là Luck (29 tuổi), sau đó đã bị bắt tại Đài Loan và được dẫn độ về Thái Lan để đối mặt với các thủ tục pháp lý.

Tòa án cho biết Luck không có tiền án tiền sự và từng làm việc ở nước ngoài với tư cách là nhân viên mát-xa trong các đợt kéo dài từ 14 đến 19 ngày, kiếm được từ 50.000 đến 80.000 baht (tương đương 40 triệu - 63 triệu VNĐ) mỗi chuyến. Cô bị buộc tội buôn người và môi giới mại dâm. Tòa án đã tuyên án cho bị cáo dựa trên các bằng chứng được trình bày.

Luck đã thừa nhận hành vi phạm tội, nhờ đó tòa án đã giảm nhẹ hình phạt cho cô. Mức án tù ban đầu là 15 năm đã được giảm một nửa xuống còn 7 năm 6 tháng. Điện thoại di động của bị cáo cũng bị tịch thu để làm vật chứng cho vụ án.