Phát hiện một mũi khoan nằm ngang dài hơn 15 km xuyên qua nhiều lớp địa chất, âm thầm làm một nhiệm vụ cực quan trọng

Mũi khoan được điều hướng theo phương ngang xuyên qua nhiều lớp địa chất dưới đáy biển để tiếp cận tầng chứa dầu cách điểm xuất phát hơn 15 km.

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Một giếng khoan dầu được thực hiện từ hòn đảo nhân tạo giữa Vịnh Ba Tư đã giúp Công ty Dầu khí Quốc gia Abu Dhabi (ADNOC) thiết lập kỷ lục thế giới mới về chiều dài giếng khoan ngang, đánh dấu bước tiến đáng chú ý trong công nghệ khai thác dầu khí ngoài khơi.

Theo thông tin từ ADNOC, giếng khoan có tổng chiều dài theo phương ngang đạt 15.240 mét, được triển khai từ đảo nhân tạo Umm Al Anbar để tiếp cận mỏ dầu Upper Zakum – một trong những mỏ dầu ngoài khơi lớn nhất thế giới. Thành tích này vượt qua kỷ lục trước đó được thiết lập tại dự án Sakhalin của Nga.

Thay vì xây dựng giàn khoan trực tiếp phía trên mỏ dầu ngoài khơi, ADNOC lựa chọn phương án xây dựng đảo nhân tạo làm điểm đặt giàn khoan cố định. Từ đây, mũi khoan được điều hướng theo phương ngang xuyên qua nhiều lớp địa chất dưới đáy biển để tiếp cận tầng chứa dầu cách điểm xuất phát hơn 15 km.

Giải pháp này thuộc nhóm công nghệ khoan tầm xa (extended-reach drilling – ERD), một trong những kỹ thuật phức tạp nhất của ngành dầu khí hiện đại. Phương pháp cho phép khai thác các mỏ dầu nằm xa vị trí đặt giàn khoan, giảm nhu cầu xây dựng nhiều công trình ngoài khơi và tối ưu chi phí vận hành.

Việc điều khiển mũi khoan di chuyển quãng đường hơn 15 km dưới lòng đất đòi hỏi độ chính xác rất cao. Chỉ một sai lệch nhỏ ở giai đoạn đầu cũng có thể khiến mũi khoan lệch khỏi mục tiêu hàng trăm mét khi kết thúc.

Để duy trì hướng khoan, hệ thống sử dụng các cảm biến đặt ngay sau mũi khoan nhằm liên tục đo độ nghiêng, phương vị và đặc tính địa chất. Dữ liệu được truyền về trung tâm điều khiển theo thời gian thực để các kỹ sư điều chỉnh hướng khoan từng bước trong suốt quá trình thi công, vốn có thể kéo dài nhiều tháng.

Nhờ sự kết hợp giữa thiết bị khoan hiện đại, phần mềm điều hướng và đội ngũ kỹ sư chuyên môn cao, giếng khoan vẫn có thể tiếp cận chính xác tầng chứa dầu dù cách điểm xuất phát hơn 15 km.

Ngoài ý nghĩa về mặt kỹ thuật, công nghệ khoan tầm xa còn mang lại nhiều lợi ích kinh tế. Khi nhiều giếng khoan có thể được triển khai từ cùng một đảo nhân tạo hoặc một điểm cố định, số lượng giàn khoan ngoài khơi cần xây dựng sẽ giảm đáng kể.

Điều này giúp tiết kiệm chi phí đầu tư, vận hành và bảo trì, đồng thời hạn chế việc xây dựng thêm các công trình trên biển, qua đó giảm tác động đến hệ sinh thái biển so với mô hình khai thác truyền thống.

Trong nhiều năm, dự án Sakhalin tại vùng Viễn Đông của Nga được xem là chuẩn mực của công nghệ khoan tầm xa với hàng loạt giếng khoan có chiều dài gần 15 km. Việc ADNOC vượt qua cột mốc này cho thấy cuộc cạnh tranh về năng lực kỹ thuật giữa các tập đoàn dầu khí lớn trên thế giới vẫn đang diễn ra quyết liệt.

Giới chuyên môn nhận định các kỷ lục về chiều dài giếng khoan thường không tồn tại lâu khi các doanh nghiệp liên tục đầu tư vào thiết bị, công nghệ điều hướng và kỹ thuật khoan tiên tiến nhằm tiếp cận các mỏ dầu ngày càng xa hơn từ một vị trí duy nhất.

Với giếng khoan ngang dài 15.240 mét được thực hiện từ đảo nhân tạo Umm Al Anbar, ADNOC hiện nắm giữ kỷ lục thế giới về giếng khoan tầm xa, đồng thời khẳng định vị thế của Abu Dhabi trong nhóm những trung tâm sở hữu công nghệ khai thác dầu khí tiên tiến hàng đầu thế giới.