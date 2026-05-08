Bảo mẫu đánh tráo con của chủ, người mẹ trẻ bàng hoàng khi thấy con càng nuôi càng đen

Một vụ tráo đổi trẻ sơ sinh gây rúng động dư luận vừa xảy ra tại Thái Lan khi một người mẹ phát hiện cô bé mình nuôi dưỡng suốt gần 2 năm không hề có quan hệ huyết thống với bản thân.

Nạn nhân là một phụ nữ 24 tuổi. Năm 2022, cô mang thai ngoài ý muốn và chia tay bạn trai khi chưa kết hôn. Thông qua bạn bè giới thiệu, cô quen một người phụ nữ 29 tuổi làm nghề bảo mẫu, đã có chồng và 4 con.

Người bảo mẫu nói rất yêu trẻ con và sẵn sàng giúp chăm sóc em bé nên người mẹ trẻ chuyển tới sống cùng tại tỉnh Chonburi. Tháng 10/2022, cô sinh một bé gái.

Ban đầu, người mẹ có ý định cho con làm con nuôi nhưng sau đó đổi ý và muốn tự nuôi dưỡng. Hai bên thống nhất để bảo mẫu chăm sóc em bé với mức phí 8.000 baht/tháng (khoảng 6 triệu đồng), trong khi người mẹ đi làm tại công trường và ở lại ký túc xá công nhân.

Ảnh: Khaosod

Trong thời gian này, bảo mẫu từng nói có một cặp vợ chồng muốn mua lại bé gái với giá 20.000 baht (khoảng 16 triệu đồng) nhưng người mẹ kiên quyết từ chối. Người phụ nữ kia sau đó tiếp tục nhận chăm sóc đứa trẻ.

Người mẹ thường xuyên tới thăm con. Tuy nhiên, khi bé được khoảng 5 tháng tuổi, bảo mẫu bất ngờ trả em bé lại với lý do có việc gấp cần giải quyết. Người mẹ sau đó đưa con về quê nhờ bà ngoại chăm sóc.

Đến khi bé khoảng 7 tháng tuổi, cô bắt đầu nghi ngờ vì thấy con “da ngày càng đen, khuôn mặt thay đổi”, không còn giống mình như trước. Dù vậy, gia đình khuyên cô không nên suy nghĩ quá nhiều nên người phụ nữ đã không trình báo cảnh sát.

Mọi chuyện chỉ vỡ lở vào tháng 3/2024, khi người mẹ bất ngờ nhận được tin nhắn Facebook từ một phụ nữ lạ. Người này hỏi: “Con gái tôi hiện sống có tốt không? Có thể gửi ảnh cho tôi xem được không?”, đồng thời gửi kèm đoạn video từng quay em bé.

Sau khi đối chiếu thông tin, người mẹ bàng hoàng phát hiện bảo mẫu đã mua một bé gái khác từ người phụ nữ này với giá 10.000 baht (khoảng 8 triệu đồng) rồi tráo đổi, giao đứa trẻ đó cho cô nuôi dưỡng thay con ruột.

Biết sự thật, người mẹ lập tức liên lạc với bảo mẫu để hỏi tung tích con gái ruột nhưng đã bị chặn liên lạc. Cô nhanh chóng trình báo cảnh sát và tiến hành xét nghiệm ADN. Kết quả xác nhận đứa trẻ cô nuôi suốt hơn 1 năm hoàn toàn không có quan hệ huyết thống.

Sau đó, cảnh sát bắt giữ nữ bảo mẫu. Người này thừa nhận đã tráo trẻ vì mục đích tiền bạc và khai rằng đã giao con ruột của nạn nhân cho một cặp vợ chồng người Myanmar.

Tòa án sơ thẩm tuyên phạt bảo mẫu 10 năm tù giam. Tuy nhiên, do nhận tội nên mức án được giảm xuống còn 5 năm. Hiện người này được tại ngoại để chuẩn bị kháng cáo.

Trong khi đó, con gái ruột của nạn nhân vẫn mất tích. Cảnh sát nghi ngờ bé có thể đã trở thành nạn nhân của đường dây mua bán người xuyên biên giới.

Nguồn: ETtoday