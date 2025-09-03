Bảo mẫu cho nhà siêu giàu lương 66 triệu/tháng, đa năng như “siêu nhân”: Biết khối lượng công việc ai cũng công nhận "xứng đáng"

Lịch trình khắt khe của bảo mẫu cao cấp

Thạch Lựu, một bảo mẫu 9X làm việc cho gia đình giàu có ở Thượng Hải, gần đây gây chú ý trên mạng xã hội. Cô nhận mức lương 18.000 NDT/tháng (hơn 66 triệu đồng), nhưng công việc lại được ví như “siêu nhân” bởi phải kiêm nhiều vai trò cùng lúc. Ban đầu, dư luận bất ngờ vì thu nhập cao, song khi thấy khối lượng công việc hằng ngày, nhiều người cho rằng số tiền đó hoàn toàn xứng đáng.

Ngày làm việc của Thạch Lựu bắt đầu từ 6h30 sáng và kết thúc lúc 9h tối, kéo dài hơn 15 tiếng. Buổi sáng, cô chuẩn bị bữa ăn, chăm sóc và đưa trẻ đến trường. Ban ngày, ngoài nấu nướng, cô còn làm tóc, làm móng cho nữ chủ nhân. Buổi chiều và tối, Thạch Lựu kèm các bé học, rèn luyện thể thao, chơi cùng và tối sẽ đưa trẻ đi ngủ.

Công việc này không chỉ đòi hỏi sức khỏe mà còn cần kiến thức đa lĩnh vực: từ dinh dưỡng, giáo dục, thể thao đến tâm lý trẻ em. Trong giới siêu giàu, mô hình bảo mẫu truyền thống “trông trẻ – làm việc nhà” dần nhường chỗ cho hình ảnh quản gia toàn diện.

Thống kê cho thấy, tại Thượng Hải có hơn 750.000 lao động giúp việc, nhưng chưa đến 5% có bằng cao đẳng trở lên. Trong khi đó, thị trường lại khan hiếm hàng chục nghìn nhân sự chất lượng cao, khiến lương của nhóm bảo mẫu cao cấp ngày càng tăng.

Sự thay đổi và tranh luận quanh nghề

Sự nổi lên của nhóm bảo mẫu cao cấp phản ánh sự thay đổi trong cấu trúc lao động đô thị Trung Quốc. Nhiều công ty dịch vụ đưa ra tiêu chuẩn khắt khe: ứng viên phải tốt nghiệp đại học 211 – nhóm trường danh giá, có chứng chỉ dinh dưỡng, thành thạo nhạc cụ hoặc ngoại ngữ. Với trình độ này, mức lương có thể đạt 25.000 NDT/tháng (hơn 90 triệu đồng), thậm chí hàng trăm nghìn NDT/năm cho những trợ lý cá nhân đặc biệt.

Điểm đáng chú ý là khái niệm “người giúp việc” đang dần thay đổi. Không chỉ đơn thuần làm lao động phổ thông, họ được xem như người đồng hành trong đời sống cả thể chất lẫn tinh thần của gia chủ.

Một số bảo mẫu có trình độ đại học kiêm thêm vai trò gia sư, huấn luyện viên thể thao hoặc tư vấn tâm lý trẻ em. Thậm chí, có người từ chối công việc lương cao hơn để gắn bó lâu dài, coi đây là sự nghiệp ổn định.

Tuy vậy, hiện tượng bảo mẫu lương cao cũng gây nhiều tranh luận. Một số ý kiến cho rằng việc nhiều cử nhân, thạc sĩ chấp nhận làm bảo mẫu là sự lãng phí nguồn nhân lực trí thức. Ngược lại, không ít người nhìn nhận đây là kết quả tất yếu của quy luật cung – cầu, khi gia đình giàu có sẵn sàng trả giá cao để tìm được nhân sự phù hợp.

Bên cạnh những tranh luận xã hội, một mối quan tâm lớn là cường độ làm việc quá dài. Lịch hơn 15 tiếng mỗi ngày khiến bảo mẫu hầu như không có thời gian nghỉ ngơi, từ đó đặt ra câu hỏi về quyền lợi lao động và chế độ đãi ngộ.

Tổng thể, sự xuất hiện của công việc bảo mẫu cao cấp ở Thượng Hải phản ánh sự thay đổi trong cách nhìn nhận lao động dịch vụ. “Thể diện nghề nghiệp” không còn gắn với định kiến xã hội, mà được đánh giá dựa trên chuyên môn, kỹ năng và khả năng đáp ứng nhu cầu thực tế.

