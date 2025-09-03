Cãi vã với con trai, người bố đi xét nghiệm ADN mới phát hiện cả 2 con đều không cùng huyết thống

Theo Jimu News, anh Giang Hồng Đào, 45 tuổi, kết hôn từ năm 2002 và có hai con trai lần lượt vào năm 2004 và 2014. Sau nhiều mâu thuẫn vì vợ thường xuyên vắng nhà, hai người ly hôn vào năm 2022. Theo thỏa thuận, vợ cũ được nhận toàn bộ tài sản, anh Đào chỉ giữ lại một chiếc xe ô tô.

Tháng 9/2023, sau khi cưới vợ mới, anh Đào bất ngờ bị vợ cũ và hai con tìm đến tranh chấp tài sản. Trong một lần cãi vã về chi phí sinh hoạt, con trai cả là Giang Mỗ Trạch đã bóp cổ anh và hét lên: “Ông không phải là cha tôi”, khiến anh nảy sinh nghi ngờ.

Trong một trận cãi vã, Mỗ Trạch đã hét lên "Ông không phải là cha tôi" (Nguồn: Weibo)

Từ mẫu bàn chải đánh răng, Hồng Đào đã tiến hành xét nghiệm ADN và phát hiện cả hai con trai đều không cùng huyết thống. Anh khẳng định con trai lớn là con của một người trong làng, trong khi con trai út là kết quả từ mối quan hệ giữa vợ cũ và người anh họ.

Quá sốc và đau khổ, anh Đào đã quyết định khởi kiện, yêu cầu vợ cũ hoàn trả 300.000 nhân dân tệ (khoảng hơn 1,1 tỷ đồng) tiền chu cấp và học phí cho hai con cùng 100.000 nhân dân tệ (gần 370 triệu đồng) bồi thường tinh thần. Cha mẹ anh cũng bày tỏ nỗi đau: “Hai đứa cháu mà chúng tôi nuôi nấng, yêu thương suốt hơn 20 năm hóa ra không phải máu mủ ruột rà. Chúng tôi thật sự tan nát cõi lòng.”

Anh Đào đã quyết định khởi kiện (Nguồn: Weibo)

Tại tòa, vợ cũ chỉ chấp nhận bồi thường tổn thất tinh thần ở mức tối thiểu theo luật địa phương, phản đối yêu cầu hoàn trả tiền nuôi con và còn đòi hủy bỏ đơn ly hôn. Trong khi đó, con trai lớn Mỗ Trạch phản đối kết quả xét nghiệm ADN, cho rằng bố mình đã bị vợ mới thao túng.

Dù tòa xác nhận cả hai con không có quan hệ huyết thống với anh Đào, phán quyết chi tiết chưa được công bố. Sau đó, vợ của người anh họ cũng đã kiện anh họ của Hồng Đào và người vợ cũ với lý do ngoại tình.

Ngày 24/8, Mỗ Trạch đăng video cho biết tòa đã đưa ra phán quyết có lợi cho anh Đào. Mỗ Trạch cùng mẹ và em trai tuyên bố cắt đứt quan hệ với gia đình này, đồng thời gửi lời chúc tốt đẹp đến bố nuôi và vợ mới.

Vụ việc đã gây bão dư luận tại Trung Quốc, với các bài đăng liên quan thu hút hơn 30 triệu lượt xem trên mạng xã hội. Nhiều ý kiến bày tỏ sự cảm thông với Giang Hồng Đào, cho rằng anh là nạn nhân khi phải nuôi dưỡng hai đứa trẻ không cùng huyết thống suốt hơn 20 năm: “Anh ta đã nuôi nấng hai người con trai không phải của mình trong 2 thập kỷ, và cuối cùng, một trong hai người vẫn muốn lấy tiền của anh ta.” Một số ý kiến khác khẳng định ủng hộ việc anh tìm lại công lý, đồng thời chỉ trích sự phản bội của người vợ cũ.

Nguồn: South China Morning Post