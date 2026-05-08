Cậu bé người Trung Quốc gây chú ý dư luận khi 'tự chế tạo' động cơ phản lực turbo ngay trong phòng khách nhà mình

Gần đây, dư luận tại Trung Quốc đang dồn sự chú ý vào câu chuyện của một thiếu niên mười bốn tuổi tên là Che Jingang. Cậu bé đến từ hòn đảo Hải Nam ở miền nam Trung Quốc này đã khiến nhiều người kinh ngạc khi trình làng một động cơ phản lực do chính tay cậu lắp ráp. Ngay lập tức, những trang báo lớn của Trung Quốc đã đưa tin về Che như một kỹ sư tự học đầy tài năng.

Tài khoản mạng xã hội của cậu do người mẹ quản lý hiện thu hút tới ba mươi ngàn người theo dõi. Trên nền tảng này, Che luôn thể hiện niềm khao khát vô tận đối với những vật thể có khả năng bay lượn trên bầu trời.

Niềm đam mê mãnh liệt ấy đã thôi thúc cậu tự tìm tòi và nghiên cứu các kiến thức phức tạp về khí động học cũng như giải tích ngay từ khi mới học lớp ba. Đó cũng chính là nền tảng cốt lõi dẫn dắt cậu đến với quyết định táo bạo là tự tay chế tạo động cơ phản lực ngay giữa không gian phòng khách của gia đình.

Thông qua các đoạn video được đăng tải, Che tự tin thuyết minh về quy trình chế tạo và thử nghiệm động cơ của mình. Cậu sử dụng hàng loạt thuật ngữ chuyên ngành một cách trôi chảy và thường xuyên tự gọi mình là một cậu bé tên lửa.

Tuy nhiên, sự nổi tiếng chớp nhoáng của Che nhanh chóng vấp phải vô vàn nghi vấn từ cộng đồng mạng về tính chân thực của dự án.

Một số cư dân mạng tinh ý phát hiện ra cậu từng lưu lại các đoạn video hướng dẫn giải bài tập toán lớp năm. Chi tiết này khiến nhiều người đặt dấu hỏi lớn về trình độ hiểu biết thực sự của cậu đối với bộ môn giải tích phức tạp.

Bên cạnh đó, các thông tin rò rỉ chưa được kiểm chứng cho rằng cha của Che chính là kỹ sư hàng không vũ trụ Che Zhuming. Ông là một chuyên gia từng góp mặt trong nhiều dự án quan trọng tại trung tâm phóng vệ tinh Xichang.

Chính vì thế, nhiều ý kiến cho rằng thành quả của cậu bé thực chất là do bàn tay nhào nặn của cha mẹ và mỉa mai gọi cậu là một thiếu gia.

Thậm chí, dư luận còn đưa ra sự so sánh giữa Che và Jiang Ping, một thiếu niên từng được tung hô là thần đồng toán học quốc tế trước khi bị vạch trần hành vi gian lận vào năm 2024.

Những luồng ý kiến hoài nghi cho rằng cậu bé chỉ là một dự án do chính cha mẹ đánh bóng nhằm mục đích làm đẹp hồ sơ xin vào các trường đại học danh giá.

Đứng trước bão dư luận, Che đã thẳng thắn chia sẻ suy nghĩ của mình ngay trên trang cá nhân. Cậu bé bình thản cho biết việc mọi người nghi ngờ năng lực của cậu là một điều hết sức bình thường trong cuộc sống.

Thiếu niên này khẳng định bản thân chỉ cần tập trung tối đa vào việc thực hành và để cho chính năng lực của mình lên tiếng thay cho những lời thanh minh.

Thực tế, hành trình sáng tạo của Che không phải mới bắt đầu mà đã được nhen nhóm từ khá sớm. Khi mới học lớp hai, cậu đã tự tay hoàn thiện mô hình hoạt động đầu tiên của mình là một chiếc xe sử dụng radar siêu âm.

Không dừng lại ở đó, cậu tiếp tục thử thách bản thân với các dự án đòi hỏi kỹ thuật cao hơn như cánh tay robot và máy bay mô hình. Không gian phòng khách trong nhà giờ đây đã biến thành một xưởng chế tạo thu nhỏ chứa đầy các dự án dang dở của cậu.

Thậm chí, có những lúc cậu bé còn phải tận dụng cả khu vực nhà bếp để phục vụ cho công việc nghiên cứu và lắp ráp. Che tiết lộ rằng bản thân chưa từng trải qua bất kỳ trường lớp đào tạo kỹ thuật bài bản nào.

Thay vào đó, cậu tự rèn luyện kỹ năng giải quyết vấn đề bằng cách đương đầu trực tiếp với những khó khăn phát sinh trong quá trình thực hành.

Mỗi bước tiến trong dự án đều được cậu cập nhật thường xuyên trên mạng xã hội để mọi người cùng theo dõi. Thông qua đó, cậu đã nhận được rất nhiều lời khuyên hữu ích từ các chuyên gia và những người có chuyên môn sâu. Hành trình theo đuổi đam mê của Che luôn có sự đồng hành và hậu thuẫn vững chắc từ phía gia đình.

Họ không chỉ thuê riêng một gia sư lập trình để bồi dưỡng kỹ năng cho cậu mà còn sẵn sàng chi trả hàng ngàn nhân dân tệ cho mỗi dự án.

Phớt lờ mọi chỉ trích và sự so sánh tiêu cực, Che khẳng định sẽ tiếp tục tập trung vào thực hành để chứng minh thực lực.

Đối với động cơ phản lực gần đây, Che đã phải dành trọn tám tháng trời mới có thể hoàn tất vòng thiết kế đầu tiên. Sau đó, cậu đã tự mình tìm kiếm và thuê các đơn vị bên ngoài để gia công những bộ phận mà bản thân không thể tự làm.

Dù nỗ lực thử nghiệm lần đầu tiên đã kết thúc trong thất bại, cậu bé vẫn giữ vững tinh thần lạc quan. Che chia sẻ rằng mục đích lớn nhất khi bắt tay chế tạo động cơ này là để tích lũy thêm kiến thức khoa học.

Cậu xem thất bại không phải là dấu chấm hết mà chính là nguồn động lực to lớn để bản thân tiếp tục cố gắng trong những lần thử sức tiếp theo. Bên cạnh những ý kiến trái chiều, vẫn có rất nhiều người theo dõi bày tỏ sự ngưỡng mộ và ủng hộ nhiệt tình dành cho nỗ lực của Che.

Một tài khoản đã để lại lời bình luận động viên rằng họ rất mong chờ đến ngày được chiêm ngưỡng một con tàu vũ trụ thực sự do chính tay cậu tự thiết kế và chế tạo.