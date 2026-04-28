Hồ sơ Epstein hé lộ quan hệ phức tạp giữa tỷ phú ấu dâm với ảo thuật gia David Copperfield

(Từ trái sang phải): David Blaine, Jeffrey Epstein và David Copperfield. (Ảnh: Paul Scott)

Các tài liệu điều tra mới được công bố tại Mỹ liên quan đến vụ án của tỷ phú ấu dâm Jeffrey Epstein tiếp tục hé lộ mạng lưới quan hệ sâu rộng của đối tượng này trong giới tinh hoa, bao gồm cả những tương tác đáng chú ý với các ảo thuật gia nổi tiếng như David Blaine và David Copperfield.

Theo phân tích của CNN dựa trên các hồ sơ do Bộ Tư pháp Mỹ công bố, Blaine đã nhiều lần xuất hiện trong các tài liệu liên quan đến Epstein, cho thấy mối quan hệ kéo dài trong nhiều năm, với hàng chục tin nhắn, cuộc gọi và kế hoạch gặp mặt trực tiếp giữa hai bên.

Một chi tiết đáng chú ý là một phần chương trình truyền hình "David Blaine: Real or Magic" phát sóng năm 2013 được xác định đã quay bên trong dinh thự của Epstein tại New York. Trong chương trình này, ảo thuật gia Blaine thực hiện tiết mục nuốt nước và cá vàng trước sự chứng kiến của đạo diễn Woody Allen. Tuy nhiên, bối cảnh quay tại nhà Epstein không được công bố trong nội dung chương trình.

Các tài liệu cho thấy Epstein từng gửi thư điện tử cho Soon-Yi Previn - vợ của Woody Allen - thông báo về kế hoạch ông Blaine biểu diễn tiết mục này. Trợ lý của Epstein cũng nhiều lần trao đổi về việc sắp xếp thời gian để Blaine quay hình tại nhà riêng của Epstein, bao gồm cả những cảnh quay bổ sung.

Ảo thuật gia nổi tiếng David Blaine (Ảnh: AFP)

Mối quan hệ giữa Epstein và ảo thuật gia Blaine được đánh giá là mang tính tương hỗ. Epstein thường xuyên mời Blaine tham dự các buổi gặp gỡ với những nhân vật có ảnh hưởng trong nhiều lĩnh vực, từ giải trí đến công nghệ và chính trị. Trong một đoạn video được lưu trong hồ sơ, Blaine được cho là đã biểu diễn ảo thuật cho tỷ phú công nghệ Bill Gates xem, dù không rõ thời gian và bối cảnh cụ thể.

Ngoài ra, Epstein từng đề nghị kết nối Blaine với các nhân vật cấp cao, trong đó có cả gợi ý về việc thăm Nhà Trắng. Một số thư điện tử cũng cho thấy Epstein thông báo sẽ tổ chức các buổi gặp mặt có sự tham dự của "nhiều lãnh đạo thế giới" trong thời gian diễn ra kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York.

Một số nội dung trao đổi gây chú ý khác đề cập đến việc gặp gỡ cùng "các cô gái", song các tài liệu không làm rõ danh tính hay độ tuổi của những người này. Trong một số trường hợp khác, Epstein thậm chí còn nhắn tin cho Blaine về việc "bỏ lỡ những cô gái tuyệt vời", làm dấy lên nhiều nghi vấn trong dư luận.

Các bản ghi lời khai của nhân chứng với Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cũng đề cập đến Blaine. Một số phụ nữ cho biết họ đã gặp Epstein thông qua Blaine hoặc ngược lại khi còn trẻ. Một nhân chứng khai rằng Blaine đã giới thiệu cô với Epstein tại một câu lạc bộ ở New York, từ đó dẫn đến nhiều lần tiếp xúc sau này.

Tuy nhiên, cho đến nay, không có cáo buộc hình sự nào được đưa ra đối với ảo thuật gia Blaine liên quan đến Epstein. Đại diện của Blaine cũng chưa đưa ra bình luận chính thức về các thông tin này.

Trong khi đó, ảo thuật gia David Copperfield cũng xuất hiện nhiều lần trong các hồ sơ liên quan đến Epstein. Nhiều hình ảnh ghi lại việc Copperfield có mặt cùng Epstein và cộng sự thân cận Ghislaine Maxwell tại đảo riêng của Epstein ở Caribe. Một số bức ảnh cho thấy Copperfield đứng cùng nhiều phụ nữ trong các bối cảnh riêng tư.

Ảo thuật gia nổi tiếng David Copperfield (Ảnh: Getty Images)

Ngoài ra, hồ sơ còn chứa các hình ảnh được cho là chụp tại Musha Cay - quần đảo tư nhân thuộc sở hữu của David Copperfield tại Bahamas. Điều này cho thấy mối quan hệ giữa hai người không chỉ dừng lại ở mức xã giao mà còn có sự giao thoa trong các hoạt động cá nhân.

Các tài liệu của FBI từ năm 2007 cho thấy cơ quan này từng xem xét mối quan hệ giữa Epstein và Copperfield trong bối cảnh cả hai đều đang bị điều tra riêng biệt. Khi đó, Epstein bị điều tra về hành vi buôn bán tình dục tại bang Florida, trong khi Copperfield bị điều tra liên quan đến một cáo buộc tấn công tình dục tại bang Washington.

Một tài liệu nội bộ của FBI cho biết cơ quan chức năng đã cân nhắc việc thẩm vấn các nhân chứng nhằm xác định liệu mối quan hệ giữa hai người có liên quan đến các hành vi vi phạm pháp luật hay không. Tài liệu cũng đề cập đến khả năng hai người có "xu hướng" tương tự trong việc tiếp cận phụ nữ trẻ, dù không đưa ra kết luận cụ thể.

Ảo thuật gia danh tiếng David Copperfield đã phủ nhận các cáo buộc nhằm vào mình và chưa từng bị truy tố trong các vụ việc liên quan. Tuy nhiên, trong năm 2024, một số cáo buộc mới tiếp tục được truyền thông quốc tế đăng tải, song đại diện của ông khẳng định tất cả đều không có cơ sở.

Các tài liệu cũng cho thấy từng có ý kiến trong giới công tố về việc liệu Epstein có thể cung cấp thông tin liên quan đến Copperfield trong quá trình điều tra hay không. Tuy nhiên, không có bằng chứng cho thấy điều này đã xảy ra.

Việc công bố các hồ sơ mới tiếp tục làm nổi bật mức độ phức tạp và phạm vi rộng lớn trong các mối quan hệ của Epstein với nhiều nhân vật có ảnh hưởng. Dù vậy, các tài liệu hiện tại chưa chứng minh được sự liên quan trực tiếp của Blaine hay Copperfield đến các hành vi phạm pháp của Epstein.

Vụ án Hồ sơ Epstein vẫn là một trong những vụ việc gây chấn động dư luận quốc tế trong nhiều năm qua. Việc tiếp tục công bố các tài liệu điều tra được kỳ vọng sẽ giúp làm sáng tỏ thêm các khía cạnh chưa được biết đến, đồng thời góp phần tăng cường minh bạch và trách nhiệm giải trình trong các vụ án có tính chất phức tạp, liên quan đến nhiều cá nhân và tổ chức.



