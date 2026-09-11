Thu giữ gần 1 tấn ma túy đá ngụy trang thành bắp cải

Gần 1 tấn methamphetamine được ngụy trang thành bắp cải đã bị phát hiện và thu giữ tại thành phố McAllen, bang Texas, Mỹ.

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Cơ quan Phòng chống Ma túy Mỹ (DEA) thông báo vụ việc ngày 10/9.

“Nhân viên chi nhánh DEA tại thành phố McAllen, thuộc thung lũng Rio Grande, đã thu giữ hơn 2.000 pound (0,91 tấn) methamphetamine được giấu trong một lô bắp cải”, thông báo cho biết.

Chiến dịch được tiến hành trong khuôn khổ cuộc điều tra của lực lượng đặc nhiệm thuộc Bộ An ninh Nội địa Mỹ, phối hợp với Cục Điều tra Liên bang (FBI), Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ, Tuần tra Biên giới Mỹ và Bộ An ninh Công cộng bang Texas.

Ngày 8/9, Reuters đưa tin cảnh sát Tây Ban Nha và Europol đã triệt phá một mạng lưới ngân hàng ngầm quy mô lớn phục vụ những đường dây buôn cocaine lớn nhất châu Âu.

Mạng lưới tội phạm này, được mệnh danh là “ngân hàng ma túy”, tài trợ cho hoạt động cung cấp ma túy, chuyển vốn ra nước ngoài bên ngoài hệ thống ngân hàng, rửa tiền thu được và sử dụng tiền mã hóa để thanh toán.