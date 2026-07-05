Nữ tiếp viên hàng không xách hộ túi chứa ma tuý, quốc gia láng giềng Việt Nam siết chặt kiểm soát mọi tổ bay: Không tin ai cả

Nhà chức trách Thái Lan đang siết chặt kiểm soát với các tổ bay theo tiêu chí “không itn tưởng ai” sau khi một tiếp viên hàng không bị bắt với các buộc vận chuyển ma tuý tới Australia.

Hôm 25/6, Australia tiến hành bắt giữ một nữ tiếp viên hàng không của Thai Airways tại Melbourne sau khi phát hiện 1 kg heroin, trị giá 347.000 USD bên trong hành lý cá nhân. Nữ tiếp viên tên Meena này bị cáo buộc vận chuyển ma tuý vào quốc gia châu Đại dương và bị từ chối cho tại ngoại.

Cuộc điều tra chung giữa Thái Lan và Australia cũng đã xác định được người đứng ra thuê nữ tiếp viên này vận chuyển số ma tuý tới Melbourne với tiền công 8.800 baht (240 USD).

Thông tin ban đầu cho biết, Meena từng đăng bài trong một hội nhóm chuyên nhận vận chuyển hàng hóa ra nước ngoài, sau đó liên lạc với một tài khoản Facebook tên "Rose" và đồng ý nhận xách hộ số túi trên. Cảnh sát vẫn đang cố xác định Meena có biết số túi xách này chứa ma túy hay không.

Dù vẫn đang trong quá trình điều tra nhưng sự việc đã ngay lập tức gây chấn động đất nước Thái Lan, khiến giới chức nước này tiến hành 1 cuộc rà soát trên diện rộng nhằm ngăn các sự việc tương tự. Giới chức Thái Lan tuyên bố sẽ áp dụng nguyên tắc "không tin ai cả", yêu cầu tất cả phi công, tiếp viên và nhân viên mặt đất phải trải qua quy trình kiểm tra như hành khách thông thường.

Bên cạnh việc tăng cường giám sát, cơ quan an ninh Thái Lan sẽ mở rộng sử dụng chó nghiệp vụ và triển khai kiểm tra bổ sung tại khu vực khởi hành đối với các đường bay được đánh giá có nguy cơ cao. Công tác kiểm tra lý lịch và xét nghiệm ma túy cũng sẽ được siết chặt đối với nhân viên làm việc tại nhà ga, khu vực hàng hóa và các khu vực hạn chế trong sân bay. Đồng thời, các hãng hàng không được yêu cầu áp dụng các biện pháp kỷ luật nghiêm khắc đối với những nhân viên nhận hoặc mang hành lý, đồ đạc hộ người khác.

Theo Chính phủ Thái Lan, các biện pháp này nhằm khép lại những kẽ hở mà các đường dây buôn bán ma túy có thể lợi dụng để hoạt động, đồng thời tăng cường chia sẻ dữ liệu và phối hợp giữa các cơ quan quản lý giao thông, hải quan, cảnh sát và lực lượng phòng chống ma túy để nâng cao hiệu quả ngăn chặn tội phạm.