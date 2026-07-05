Siêu bão Ba Vì trở thành cơn bão mạnh bậc nhất hành tinh năm 2026 đang càn quét, kịch bản sắp tới là gì?

Siêu bão Bavi đang càn quét qua vùng tây Thái Bình Dương.

Siêu bão Bavi đang càn quét qua vùng tây Thái Bình Dương và được ghi nhận là cơn bão mạnh nhất trên Trái Đất vào cuối tuần này. Với cường độ tương đương một cơn bão cấp 5, Bavi đang đặt cư dân tại các hòn đảo trong khu vực vào tình trạng cảnh giác cao độ trước những tác động tàn phá của gió mạnh, mưa lũ và nước dâng do bão.

Vào thứ Sáu (3/7), Bavi đã nhanh chóng mạnh lên và trở thành siêu bão thứ hai của khu vực tây Thái Bình Dương trong năm 2026. Theo báo cáo từ Trung tâm Cảnh báo Bão Liên hợp (JTWC), cơn bão này duy trì sức gió tối đa lên tới 260 km/h với áp suất trung tâm đạt 919 mb. Mặc dù cường độ có thể dao động nhẹ do quá trình thay thế mắt bão, các chuyên gia khẳng định môi trường hiện tại vẫn rất thuận lợi để Bavi duy trì trạng thái của một cơn bão cấp độ cao.

Hình ảnh bão ngày 4/7

Quần đảo Bắc Mariana và Guam, nơi sinh sống của hơn 200.000 người, là những khu vực đầu tiên chịu ảnh hưởng trực tiếp từ bão vào cuối tuần này. Theo dự báo, tâm bão có khả năng đi qua phía bắc Guam và tấn công trực tiếp vào Quần đảo Bắc Mariana vào thứ Hai theo giờ địa phương. Trong đó, đảo Rota với dân số 1.500 người được dự đoán sẽ là nơi hứng chịu sức gió mạnh nhất.

Sau khi vượt qua khu vực này, Bavi được dự báo sẽ tiếp tục mở rộng kích thước khi di chuyển về phía tây trong tuần tới. Cơn bão vẫn duy trì sức mạnh tương đương một cơn bão lớn khi tiến gần đến Đài Loan (Trung Quốc) vào nửa cuối tuần.

Đường đi dự kiến sắp tới của Ba Vì

Đây là cơn bão tương đương cấp 5 thứ ba trên thế giới tính từ đầu năm đến nay, sau Bão xoáy nhiệt đới Horacio vào tháng 2 và Siêu bão Sinlaku vào tháng 4. Khu vực quần đảo Marianas cũng từng ghi nhận những thiệt hại nặng nề từ các siêu bão trước đó như Yutu năm 2018 và Mawar năm 2023.

Trong bối cảnh bão đang áp sát, chính quyền các địa phương đã đưa ra cảnh báo khẩn cấp về thiệt hại gió thảm khốc. Cư dân tại các khu vực nguy hiểm được khuyến cáo sơ tán đến các trung tâm tránh trú an toàn, thực hiện gia cố nhà cửa và chuẩn bị đầy đủ nhu yếu phẩm cần thiết để bảo vệ tính mạng và tài sản trước khi điều kiện thời tiết xấu đi. Các chuyến bay đã bị hủy bỏ và nhiều lễ hội cộng đồng cũng phải tạm hoãn để đảm bảo an toàn tối đa cho người dân.

Nguồn: The Weather Network