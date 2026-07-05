CHDC Congo xác nhận số ca nhiễm Ebola vượt ngưỡng 1.500

Theo dữ liệu do chính phủ CHDC Congo công bố hôm 3/7, số ca nhiễm Ebola được xác nhận tại nước này đã tăng lên 1.502, bao gồm 473 trường hợp tử vong.

(Ảnh: AP)

Những trường hợp nhiễm Ebola này được ghi nhận tại các tỉnh phía Đông Ituri, Bắc Kivu và Nam Kivu của CHDC Congo. Trong khi đó, Tổ chức Y tế Thế giới nhận định dịch bệnh Ebola ở Congo vẫn đang ở mức nghiêm trọng.

Theo báo cáo mới nhất về tình hình dịch bệnh Ebola được các cơ quan y tế công cộng của Congo công bố hôm 3/7, hiện có 628 bệnh nhân đang được cách ly hoặc nhập viện, với 229 trường hợp hồi phục. Tổng cộng 213 trường hợp nghi nhiễm - bao gồm 63 trường hợp tử vong - cũng đã được báo cáo.

Phát biểu tại một cuộc họp báo trực tuyến, Giám đốc WHO khu vực châu Phi - ông Mohamed Yakub Janabi - cho biết tình hình dịch Ebola vẫn nghiêm trọng, với sự lây truyền tiếp tục diễn ra tại các tỉnh Ituri và Bắc Kivu ở phía Đông Congo.

(Ảnh: AP)

Ông Janabi thông tin đợt dịch hiện tại là đợt bùng phát Ebola do chủng Bundibugyo lớn nhất từng được ghi nhận.

Chuyên gia của WHO tại Congo - ông Pierre Akilimali - cho hay dịch Ebola đang xảy ra ở những khu vực bị ảnh hưởng bởi tình trạng bất ổn và hoạt động của các nhóm vũ trang, khiến việc phát hiện ca bệnh và truy vết tiếp xúc trở nên khó khăn. Một số khu vực bị ảnh hưởng ở tỉnh Ituri là các khu vực khai thác mỏ. Tại đây, thực trạng người dân di chuyển thường xuyên từ bên ngoài vào đã làm tăng nguy cơ lây truyền virus Ebola.

WHO cho biết hôm 2/7 rằng một thử nghiệm lâm sàng đã bắt đầu được triển khai, trong đó bệnh nhân ở CHDC Congo sẽ tham gia, qua đó các phương pháp điều trị tiềm năng đối với bệnh Ebola do virus Bundibugyo gây ra sẽ được đánh giá. Hiện chưa có vaccine tiêm ngừa hoặc phương pháp điều trị đặc hiệu nào được phê duyệt đối với chủng Bundibugyo.