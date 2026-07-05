Ít nhất 3.700 người tử vong trong đợt nắng nóng ở Pháp, Bỉ và Hà Lan

Pháp, Hà Lan và Bỉ đã ghi nhận 3.700 ca tử vong vượt mức bình thường trong đợt nắng nóng tháng 6 khi nhiệt độ tăng vọt trên khắp châu Âu.

(Ảnh: AP)

Các nhà chức trách cảnh báo rằng số người tử vong trong đợt nắng nóng này chỉ là sơ bộ và có thể còn tăng lên. Theo các chuyên gia, đợt nắng nóng kéo dài trong khoảng thời gian từ ngày 20/6 đến ngày 28/6 là đợt nắng nóng tồi tệ nhất từng được ghi nhận ở châu Âu, gây gián đoạn sản xuất điện, làm hư hại cơ sở hạ tầng và quá tải hệ thống chăm sóc sức khỏe. Giới khoa học nhận định đợt nắng nóng cực đoan này gần như chắc chắn là do biến đổi khí hậu gây ra.

Có 2.025 ca tử vong vượt mức bình thường được ghi nhận ở Pháp trong đợt nắng nóng vừa qua. Trong đó, số trường hợp tử vong do nắng nóng ở những người trên 45 tuổi tăng đặc biệt cao - Bộ trưởng Bộ Y tế Pháp Stephanie Rist cho biết trên truyền hình địa phương hôm 3/7.

(Ảnh: AP)

Số ca tử vong vượt mức bình thường là một thuật ngữ thống kê chỉ số trường hợp thiệt mạng thực tế tăng cao hơn so với mức dự kiến trong một khoảng thời gian cụ thể.

Cơ quan y tế công cộng của Pháp cho biết trong một bản tin rằng số người thiệt mạng tại nhà trong khoảng thời gian từ ngày 22/6 đến ngày 28/6 tăng 91% so với một tuần trước đó. Số trường hợp qua đời tại các viện dưỡng lão và cơ sở chăm sóc sức khỏe cũng tăng lên.

"Tỷ lệ tử vong sẽ cao hơn so với những con số ban đầu này" - cơ quan chức năng Pháp cảnh báo.

(Ảnh: AP)

Tại Bỉ, Bộ Y tế nước này hôm 2/7 cho biết họ đã ghi nhận khoảng 1.200 ca tử vong vượt mức bình thường trong khoảng thời gian từ ngày 18/6 đến ngày 29/6, trong đó 530 trường hợp là ở những người từ 85 tuổi trở lên. Những người dưới 65 tuổi chiếm 180 ca tử vong vượt mức bình thường.

"Tỷ lệ tử vong vượt mức bình thường như vậy trong đợt nắng nóng này là chưa từng có tiền lệ ở nước ta" - đại diện Bộ Y tế Bỉ nhận định trong một tuyên bố.

Trong khi đó, các nhà chức trách ở Hà Lan cho biết đợt nắng nóng đã dẫn đến khoảng 480 ca tử vong vượt mức bình thường, chủ yếu là ở những người trên 80 tuổi.