Suốt gần 150 năm, Bohemian Grove là nơi chỉ giới tinh hoa nước Mỹ mới được bước vào, cho đến khi danh sách hơn 2.200 thành viên bất ngờ bị rò rỉ.

Bức màn về hội kín bị phá vỡ sau 150 năm

Vào một buổi sáng của tháng 2/2026, công chúng bất ngờ có cơ hội hiếm hoi nhìn vào bên trong một trong những tổ chức bí mật nhất nước Mỹ: Bohemian Grove.

Trong gần 150 năm qua, câu lạc bộ toàn nam giới Bohemian Club luôn là nơi quy tụ các tổng thống Mỹ, tỷ phú, ông trùm công nghệ và nhiều người nổi tiếng tại khu nghỉ dưỡng nằm giữa rừng gỗ đỏ (redwood) ở hạt Sonoma, bang California.

Tuy nhiên, bức màn bí mật này đã bị phá vỡ sau khi nhà báo độc lập Daniel Boguslaw công bố danh sách thành viên nội bộ năm 2023, tiết lộ tên của hơn 2.200 người tham gia và phơi bày mạng lưới quan hệ vốn từ lâu là tâm điểm của vô số đồn đoán, nghi ngờ và cả các thuyết âm mưu.

Theo The San Francisco Standard và The California Post, để có được tài liệu này, Daniel Boguslaw đã dành nhiều tuần theo dõi một thành viên của câu lạc bộ tại khu vực Vịnh San Francisco. Ông chuyển từ bang Massachusetts đến San Francisco rồi tiếp tục tới West Oakland để tiếp cận nguồn tin. Cuối cùng, tại quán bar Eli's Mile High Club, một người trung gian đã trao cho ông hai phong bì chứa danh sách thành viên.

Sau khi The Intercept được cho là từ chối đăng tải tài liệu vì cho rằng nội dung quá nhạy cảm, Boguslaw đã tự công bố toàn bộ trên nền tảng Substack vào ngày 25/2/2026. Chỉ trong vài ngày, thông tin nhanh chóng được nhiều cơ quan truyền thông như New York Post, The San Francisco Standard và ZeroHedge dẫn lại, khiến Bohemian Club một lần nữa trở thành chủ đề gây tranh cãi.

Danh sách được công bố cho thấy hàng loạt gương mặt thuộc giới tinh hoa nước Mỹ từng hoặc đang là thành viên của câu lạc bộ. Trong số đó có Paul Pelosi, chồng của cựu Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi; cố ca sĩ Jimmy Buffett; MC, danh hài Conan O'Brien; tỷ phú Michael Bloomberg; cựu CEO Google Eric Schmidt; cựu Ngoại trưởng Henry Kissinger; tỷ phú Charles Koch; cựu Bộ trưởng Tư pháp Edwin Meese III; cựu Giám đốc NSA Bobby Inman và thẩm phán liên bang Carlos Bea.

Nguyên tắc đầu tiên

Theo The California Post, toàn bộ thành viên được chia thành các "camp" (trại), tức những nhóm sinh hoạt riêng trong câu lạc bộ với những cái tên khá đặc biệt như Hill Billies, Mandalay, Silverado Squatters, Poison Oak, Abbey, Better 'Ole hay Camels. Mỗi nhóm sẽ sinh hoạt độc lập trong kỳ nghỉ thường niên kéo dài khoảng hai tuần vào tháng 7.

Một thành viên đã xác nhận tính xác thực của tài liệu với các phóng viên, đồng thời cho biết đây chỉ là danh sách thành viên và nhóm sinh hoạt của họ.

"Đây là danh sách chính xác nhưng chỉ đơn thuần là danh sách các thành viên và camp mà họ thuộc về. Danh sách này khá đầy đủ tính đến năm 2023. Chúng tôi không công bố danh sách thành viên vì đây là một tổ chức tư nhân."

Các thành viên được chia theo nhóm để hoạt động

Về phía Bohemian Club, người phát ngôn Sam Singer từ chối xác nhận hay phủ nhận bất kỳ cái tên nào xuất hiện trong tài liệu bị rò rỉ. Ông chỉ nhắc lại khẩu hiệu lâu đời của câu lạc bộ: "Weaving Spiders Come Not Here" (tạm dịch: "Hãy gác lại mọi chuyện làm ăn bên ngoài"), câu nói lấy từ vở kịch A Midsummer Night's Dream của William Shakespeare, mang ý nghĩa không mang chuyện kinh doanh vào trong câu lạc bộ.

Một thành viên khác cũng khẳng định với The California Post rằng việc bàn chuyện làm ăn tại đây là điều bị cấm tuyệt đối.

"Bạn không được phép nói chuyện kinh doanh. Không ai được phép tìm kiếm cơ hội làm ăn trong câu lạc bộ. Nếu làm vậy, bạn sẽ bị đuổi."

Nghi lễ kỳ lạ nuôi dưỡng các thuyết âm mưu

Tuy vậy, chính sự kín tiếng ấy lại khiến Bohemian Grove nhiều năm qua liên tục trở thành đối tượng của các giả thuyết âm mưu.

Podcast Stupiracy, trong tập phát sóng gần đây về Bohemian Grove, mô tả đây là nơi "các tổng thống, tỷ phú, ông trùm truyền thông và những người đứng đầu các tập đoàn gặp nhau trong bí mật tuyệt đối dưới bức tượng cú cao khoảng 40 feet giữa rừng California".

Theo chương trình này, kỳ nghỉ hằng năm tại Bohemian Grove là sự pha trộn giữa không khí của một trại hè, các buổi biểu diễn sân khấu, rượu whisky, những màn hài kịch và các nghi lễ truyền thống.

Nổi tiếng nhất trong số đó là nghi lễ Cremation of Care (tạm dịch: Nghi lễ "Hỏa táng Nỗi Lo"), khi các thành viên mặc áo choàng tập trung trước bức tượng cú khổng lồ rồi đốt một hình nộm mang tên "Care", tượng trưng cho việc gạt bỏ mọi lo toan trong cuộc sống.

Những nghi lễ kỳ lạ đã dấy lên nhiều thuyết âm mưu về hội

Nghi lễ này từng được nhà bình luận theo thuyết âm mưu Alex Jones coi là bằng chứng cho những hoạt động bí mật của giới tinh hoa. Tuy nhiên, nhiều người từng tham gia lại mô tả đây chỉ giống một màn trình diễn sân khấu mang tính biểu tượng hơn là điều gì đáng sợ.

Bohemian Club được thành lập từ năm 1872 hoặc 1878, tùy theo từng nguồn tài liệu. Cho đến nay, đây vẫn là câu lạc bộ chỉ dành cho nam giới, bất chấp nhiều ý kiến chỉ trích.

Một thành viên nói với The California Post rằng hiện chưa có kế hoạch kết nạp phụ nữ: "Tôi không thể giải thích tại sao. Cá nhân tôi nghĩ việc đó sẽ tốt, nhưng câu lạc bộ vốn vẫn như vậy từ trước đến nay."

Trong lịch sử gần 150 năm hoạt động, Bohemian Grove từng chào đón hoặc có thành viên là nhiều nhân vật nổi tiếng như Ronald Reagan, George H.W. Bush, Gerald Ford, Dwight Eisenhower, gia tộc Rockefeller, ông trùm truyền thông William Randolph Hearst, diễn viên Clint Eastwood và nhà báo Walter Cronkite.

Theo podcast Stupiracy, một cuộc gặp diễn ra tại Bohemian Grove vào năm 1942 thậm chí còn được cho là đã góp phần đặt nền móng cho Dự án Manhattan, chương trình phát triển bom nguyên tử của Mỹ.

"Những người đàn ông đưa ra các quyết định ảnh hưởng đến tất cả chúng ta lặng lẽ tụ họp"

Dù được bao phủ bởi nhiều huyền thoại, một thành viên khẳng định cuộc sống trong câu lạc bộ thực tế không quá khác biệt so với nhiều tổ chức tư nhân khác.

"Ở đây có rượu, có âm nhạc và tình bằng hữu."

Tuy nhiên, các quy định được thực thi rất nghiêm ngặt. Thành viên không được mang thiết bị điện tử, không được khỏa thân và không được vi phạm các quy tắc của câu lạc bộ.

Nguồn tin cho biết từng có người bị đình chỉ một năm vì nhảy xuống hồ trước khu vực đặt tượng cú để bơi, trong khi một số thành viên khác cũng bị đình chỉ vì mang thiết bị điện tử vào khu nghỉ dưỡng.

Rất nhiều người đàn ông quyền lực nhất nước Mỹ từng xuất hiện trong hội kín này

Sau khi danh sách bị công bố, Bohemian Club vẫn giữ im lặng và chưa có bất kỳ động thái pháp lý nào nhằm ngăn chặn việc phát tán tài liệu. Theo The San Francisco Standard, việc tên một người xuất hiện trong danh sách thành viên không phải là căn cứ để khởi kiện, trong khi các nguồn tin cung cấp tài liệu cho Daniel Boguslaw vẫn được pháp luật bảo vệ.

Đây được xem là vụ rò rỉ lớn nhất liên quan đến Bohemian Club kể từ cuộc điều tra của tạp chí Mother Jones năm 1981, khi nơi đây được mô tả là địa điểm "những người đàn ông đưa ra các quyết định ảnh hưởng đến tất cả chúng ta lặng lẽ tụ họp".

Đến nay, vẫn chưa có bằng chứng cho thấy Bohemian Grove là trung tâm của bất kỳ âm mưu bí mật nào như nhiều giả thuyết từng lan truyền. Tuy nhiên, vụ rò rỉ danh sách hơn 2.200 thành viên đã mang đến cái nhìn hiếm hoi về mạng lưới những người có ảnh hưởng bậc nhất nước Mỹ, đồng thời khiến câu lạc bộ vốn nổi tiếng vì sự kín tiếng này tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý của dư luận.

Nguồn: Grand Pinnacle Tribune