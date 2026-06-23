Quấy rối nữ tiếp viên hàng không trên chuyến bay, người đàn ông bị phạt 6 tháng tù giam

Một công dân Ấn Độ bị tòa án Singapore tuyên phạt 6 tháng tù giam sau khi sàm sỡ nữ tiếp viên hàng không và liên tục quấy rối cô trên chuyến bay của Singapore Airlines từ Thái Lan đến Singapore.

Một người đàn ông quốc tịch Ấn Độ đã bị kết án 6 tháng tù giam vì sàm sỡ và quấy rối một nữ tiếp viên hàng không trên chuyến bay của Singapore Airlines.

Theo hồ sơ tòa án, ngày 22/6, Akash Tiwari (35 tuổi) bị tuyên án 6 tháng tù sau khi nhận tội đối với một cáo buộc sàm sỡ và một cáo buộc quấy rối. Ngoài án tù, người này còn bị yêu cầu bồi thường 1.270,95 SGD cho nạn nhân. Nếu không thanh toán khoản tiền này, Tiwari sẽ phải chấp hành thêm 5 ngày tù.

Vụ việc xảy ra trên chuyến bay từ Thái Lan đến Singapore ngày 9/2. Tiwari đi cùng 4 người bạn và cả nhóm có hành vi gây mất trật tự trên máy bay.

Theo công tố viên Lynda Lee, mỗi khi một nữ tiếp viên đi ngang qua, nhóm hành khách này lại vẫy tay quá khích và cười đùa.

Trước khi máy bay cất cánh tại Bangkok, nữ tiếp viên đã đến chỗ nhóm để xác nhận suất ăn. Khi đó, Tiwari cố tình vươn tay chạm vào phần đùi trên bên trái của cô rồi bật cười. Những người bạn đi cùng cũng cười theo.

Nữ tiếp viên sau đó báo cáo sự việc với tiếp viên trưởng và được chuyển sang khu vực khác để phục vụ hành khách nhằm tránh tiếp xúc với người đàn ông này.

Tuy nhiên, Tiwari tiếp tục có hành vi tương tự. Trong lúc nữ tiếp viên đang thu dọn khay ăn của hành khách sau bữa ăn, người này dùng khuỷu tay chạm vào mông cô.

Công tố viên cho biết nạn nhân rất tức giận và lập tức yêu cầu Tiwari không được đụng chạm mình. Thay vì xin lỗi, người đàn ông chỉ nhếch mép cười. Điều này khiến nữ tiếp viên càng thêm hoảng sợ và phải tiếp tục yêu cầu anh ta dừng lại.

Sau đó, cô tiếp tục báo cáo sự việc với tiếp viên trưởng. Hai người đã trực tiếp đối chất với Tiwari, nhưng anh ta khẳng định mình không làm gì sai và không hề tỏ ra hối lỗi.

Khoảng thời gian này, cơ trưởng thông báo máy bay chuẩn bị hạ cánh và nữ tiếp viên trở về khu vực bếp phục vụ trên máy bay.

Trong khi tiếp viên trưởng đang báo cáo vụ việc với cấp trên và cơ trưởng, Tiwari bất ngờ đi theo nữ tiếp viên vào khu vực bếp. Anh ta đứng sát cô đến mức khiến nạn nhân vô cùng lo lắng.

Mặc dù nữ tiếp viên yêu cầu giữ khoảng cách, Tiwari vẫn tiếp tục tiến lại gần hơn và dồn cô vào một góc trong khu vực bếp.

Theo công tố viên, người đàn ông này vẫn duy trì hành vi mang tính đe dọa dù đã được yêu cầu tránh xa. Nữ tiếp viên sau đó lớn tiếng yêu cầu anh ta dừng theo dõi và tránh xa mình.

Cô lập tức rời khỏi khu vực bếp nhưng phát hiện Tiwari vẫn tiếp tục bám theo. Nạn nhân phải nhiều lần yêu cầu người đàn ông tránh xa.

Một số hành khách ngồi gần lối đi đã chứng kiến toàn bộ sự việc. Tiwari chỉ dừng lại khi nữ tiếp viên tìm đến tiếp viên trưởng để cầu cứu.

Lúc này, nạn nhân đã bật khóc, có biểu hiện vô cùng hoảng loạn và hai tay run rẩy. Sau khi máy bay hạ cánh tại Singapore, Akash Tiwari đã bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Nguồn: The Straits Times