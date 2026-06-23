Đột kích nhà một phi công giả mạo, tịch thu 303 thỏi vàng nặng 300 kg trị giá hơn 1.000 tỷ đồng, 52 tỷ tiền mặt, cùng hàng chục đồng hồ xa xỉ

Người đàn ông này bị cáo buộc đã khai khống số vàng thỏi và ngoại tệ trị giá 40 triệu USD là để chi trả cho "các chi phí liên quan đến công việc".

Một cựu quan chức chính phủ Mỹ sở hữu mức độ miễn trừ an ninh tối cao đã bị bắt giữ sau khi các đặc vụ liên bang phát hiện hàng trăm thỏi vàng trị giá ít nhất 40 triệu USD tại nhà riêng của người này ở bang Virginia.

Nghi phạm được xác định là David Rush. Rush bị bắt giữ vào cuối tháng trước với cáo buộc gian lận và biển thủ tiền công quỹ.

Trong cuộc khám xét nhà riêng của Rush tại Virginia, các đặc vụ thuộc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã phát hiện 303 thỏi vàng, mỗi thỏi nặng khoảng 2,2 pound (gần 1 kg). Đặc vụ Matthew Johnson của FBI cho biết trong bản tuyên thệ bối cảnh vụ án rằng số vàng này ước tính trị giá hơn 40 triệu USD (1,05 nghìn tỷ VNĐ).

Các tài liệu pháp lý định danh Rush là "cựu nhân viên cấp điều hành cấp cao tại một cơ quan chính phủ Mỹ", người có quyền tiếp cận các thông tin mật và tối mật quốc gia. Tờ The New York Times sau đó đưa tin xác nhận Rush từng làm việc cho Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA).

Ngoài 303 thỏi vàng, FBI đã tịch thu khoảng 2 triệu USD (52 tỷ VNĐ) tiền mặt cùng 35 chiếc đồng hồ Rolex và các thương hiệu đồng hồ xa xỉ khác tại nhà riêng của nghi phạm. Tuy nhiên, điều đáng nói là tội danh hiện tại mà Rush đang phải đối mặt lại chưa liên quan trực tiếp đến số vàng hay tiền mặt bị tịch thu này.

Theo FBI, trong khoảng thời gian từ tháng 11/2025 đến tháng 3 năm nay, David Rush đã yêu cầu và được cấp "một số lượng lớn ngoại tệ cùng hàng chục triệu USD vàng thỏi để phục vụ cho các chi phí liên quan đến công việc".

Tuy nhiên, một cuộc kiểm tra sau đó đối với các kho lưu trữ an toàn của chính phủ — nơi Rush có nghĩa vụ phải bảo quản số vàng và tiền mặt này — cho thấy phần lớn số tài sản trên đã biến mất. Các hồ sơ hiện tại chưa tiết lộ lý do cụ thể vì sao công việc của một quan chức tình báo lại cần đến số lượng vàng và tiền mặt lớn đến như vậy.

Trong quá trình mở rộng điều tra, FBI còn phát hiện thêm nhiều hành vi gian lận khác của cựu quan chức này. FBI cho biết Rush đã khai man về bằng cấp học vấn để được bổ nhiệm vào các vị trí cấp cao trong chính phủ. Rush khai mình là cựu sinh viên của Trường Phi công Thử nghiệm Không quân Mỹ. Tuy nhiên, hồ sơ quân đội cho thấy Rush chưa từng là phi công và không có bất kỳ giấy phép nào của Cục Hàng không Liên bang (FAA). Nhiệm vụ của Rush trong Hải quân là làm kỹ thuật viên hệ thống thông tin.

Trong một tuyên bố chung, cả CIA và FBI cho biết một cuộc điều tra nội bộ của CIA trước đó đã phát hiện các dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Ngay sau đó, Giám đốc CIA John Ratcliffe đã trực tiếp chuyển giao các thông tin tình nghi này sang cho FBI để tiến hành một cuộc điều tra toàn diện.

Theo USA Today