Đột kích nhà em gái chủ doanh nghiệp kim hoàn, tịch thu 500 kg vàng trị giá hơn 2.000 tỷ đồng giấu dưới hầm

Số vàng được phát hiện trong cuộc điều tra đường dây gian lận thương mại quy mô lớn.

Các nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ đã phát hiện và thu giữ hơn 500 kg vàng cất giấu trong hầm của một ngôi nhà. Vụ việc diễn ra trong các cuộc đột kích liên quan đến cáo buộc gian lận tại nhà máy máy tinh luyện vàng Istanbul (IAR) của công ty Ozcan Halac.

Theo truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ, số vàng này có giá trị khoảng 3 tỷ lira Thổ Nhĩ Kỳ (hơn 2.000 tỷ VNĐ), được tìm thấy tại nhà riêng của bà N.K., chị gái của nhà sáng lập Fazli Halac. Phát hiện này được đưa ra khi các điều tra viên đồng loạt thực hiện lệnh khám xét tại 24 địa điểm vào tháng 10 năm ngoái.

Cuộc khám xét là một phần của cuộc điều tra mở rộng nhằm làm rõ cáo buộc ông Fazli Halac đã đứng sau dàn dựng một đường dây gian lận quy mô lớn. Đường dây này liên quan đến các tờ khai xuất khẩu khống trị giá tới 543 triệu USD và thành lập 17 công ty ma nhằm trục lợi bất hợp pháp các khoản chính sách ưu đãi từ nhà nước.

Ít nhất 20 người đã bị bắt giữ vì liên quan đến đường dây này, bao gồm Ozcan Halac, Tổng giám đốc Aysen Esen và nhân viên Erkam Halac.

"Số vàng nhập khẩu đã được ngụy tạo thành vàng do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất, từ đó tạo ra dòng ngoại tệ danh nghĩa cho các sản phẩm thực tế chưa từng được xuất khẩu. Điều này cho phép các bị cáo nhận các khoản ưu đãi của nhà nước một cách bất hợp pháp. Hành vi lừa đảo này đã gây thiệt hại cho nhà nước 12 triệu USD", cơ quan công tố cho biết thông một thông báo.

Cuộc điều tra do Cơ quan Công tố Thổ Nhĩ Kỳ và Bộ chỉ huy Lực lượng Hiến binh Istanbul dẫn đầu. Cơ quan chức năng đông loạt đột kích vào các cơ sở của nhà máy tinh luyện vàng Istanbul.

Theo báo cáo, gia đình Halac tuyên bố số vàng trị giá khoảng 3 tỷ lira này thuộc sở hữu của ông Fazli Halac và đây là tài sản thừa kế. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra nguồn gốc thực sự của số vàng này và mối liên hệ của chúng với Halac.

Kho vàng 500 kg này chiếm một tỷ trọng rất lớn trong cấu trúc tài sản của doanh nghiệp, đặc biệt là khi nhà máy tinh luyện vàng Istanbul cùng công ty con là Công ty Thương mại Công nghiệp Nhà máy tinh luyện kim loại quý Gramaltin chỉ báo cáo tổng tài sản trị giá 4 tỷ lira (95,4 triệu USD)

Theo Turkiye Today

Y Vân