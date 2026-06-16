Đột kích nhà và văn phòng của “trùm” khai thác cát, tich thu hơn nửa kg vàng, 1,5 tỷ đồng tiền mặt

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ về nguồn gốc tài sản cũng như các dấu hiệu vi phạm trong hoạt động kinh doanh.

Lực lượng cảnh sát bang Tây Bengal, Ấn Độ, vừa tiến hành một cuộc khám xét quy mô lớn tại huyện Birbhum, qua đó thu giữ lượng tiền mặt và tài sản có giá trị lớn nghi liên quan đến hoạt động kinh doanh khai thác cát.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, cuộc đột kích được thực hiện vào chiều tối ngày 6/6 tại nhà riêng và văn phòng làm việc của doanh nhân Login Sheikh. Chiến dịch bắt đầu từ khoảng 18 giờ và kéo dài đến tận đêm khuya.

Kết quả khám xét cho thấy lực lượng chức năng đã thu giữ khoảng 4,975 triệu rupee tiền mặt, tương đương gần 1,5 tỷ VNĐ. Ngoài ra, cảnh sát còn phát hiện và niêm phong khoảng 502 gram vàng trang sức được cất giữ tại các địa điểm bị khám xét.

Khối lượng tiền mặt và tài sản giá trị lớn được phát hiện đã làm dấy lên nhiều nghi vấn về nguồn gốc cũng như tính hợp pháp của các khoản tài sản này. Đến nay, cơ quan chức năng chưa công bố bất kỳ tài liệu hay chứng cứ nào cho thấy số tiền và vàng nói trên được hình thành từ các hoạt động kinh doanh hợp pháp.

Các điều tra viên hiện đang tập trung xác minh dòng tiền, kiểm tra hồ sơ tài chính và làm rõ các giao dịch liên quan đến hoạt động kinh doanh của những người có liên quan.

Trong quá trình điều tra ban đầu, cảnh sát đã xác định thêm ba cá nhân gồm Sohel Sheikh, Laban Sheikh và Samim Sheikh có liên quan đến hoạt động kinh doanh cát trong khu vực. Theo các nguồn tin điều tra, những người này được cho là có mối liên hệ với một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thi công và xây dựng đường bộ.

Đáng chú ý, Samim Sheikh đã bị bắt giữ để phục vụ công tác điều tra và dự kiến được đưa ra trình diện trước Tòa án Siuri.

Theo cảnh sát, một trong những hướng điều tra trọng tâm hiện nay là làm rõ nghi vấn các đối tượng có liên quan đến hoạt động khai thác và kinh doanh cát trái phép tại địa phương. Cơ quan chức năng đang rà soát các bến bãi tập kết cát, hợp đồng kinh doanh cũng như các giao dịch tài chính có liên quan nhằm xác định liệu có tồn tại hành vi khai thác tài nguyên trái phép hoặc các sai phạm khác hay không.

Song song với việc xác minh nguồn gốc tiền mặt và vàng bị thu giữ, lực lượng điều tra cũng đang kiểm tra các hồ sơ sở hữu tài sản, sổ sách kế toán và chứng từ giao dịch của các doanh nghiệp liên quan.

Theo Bhaskar English