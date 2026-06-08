Đột kích căn nhà của 1 cựu sĩ quan tình báo, cơ quan chức năng quốc gia này phát hiện 303 thỏi vàng trị giá 40 triệu USD, nhưng bí mật đằng sau mới đáng chú ý

Một cựu sĩ quan CIA vừa bị bắt giữ sau khi bị cáo buộc tạo ra chương trình tình báo giả để chiếm đoạt số vàng thỏi và tiền mặt trị giá hơn 42 triệu đô la Mỹ.

Cơ quan chức năng Mỹ vừa thực hiện lệnh bắt giữ đối với David J. Rush, một cựu nhân viên từng có 17 năm công tác tại Cục Tình báo Trung ương (CIA), với cáo buộc biển thủ công quỹ thông qua các hoạt động gian lận.

Vụ bắt giữ diễn ra ngay sau khi các đặc vụ FBI tiến hành khám xét nhà riêng của ông Rush tại Virginia. Tại đây, lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ 303 thỏi vàng có tổng trị giá khoảng 40 triệu đô la, cùng với khoảng 2 triệu đô la tiền mặt và nhiều chiếc đồng hồ xa xỉ.

Quá trình điều tra cho thấy, vụ việc bắt nguồn từ những nghi vấn của CIA liên quan đến thông tin quân ngũ của ông Rush, đặc biệt là việc ông tự nhận từng phục vụ trong Lực lượng Dự bị Hải quân.

Sau khi nhận được thông tin báo cáo từ CIA, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã phối hợp tiến hành các bước xác minh và khám xét. Theo thông tin từ tờ Washington Post và New York Times, David J. Rush đã tự thiết lập một hoạt động gian lận dưới danh nghĩa chương trình truy cập đặc biệt.

Để thực hiện hành vi này, ông đã lôi kéo ít nhất hai đồng nghiệp tham gia và thuyết phục họ chuyển tiền mặt cũng như vàng vào chương trình, với lý do số tài sản này dùng để duy trì hoạt động của chính phủ trong các tình huống thảm họa như thiên tai hoặc xung đột quân sự.

Những thỏi vàng lớn xếp chồng lên nhau cùng với tiền mặt.

Các tài liệu tòa án công bố sau vụ bắt giữ cho biết, trong khoảng thời gian từ tháng 11/2025 đến tháng 3/2026, ông Rush đã tiếp nhận một lượng lớn ngoại tệ và hàng chục triệu đô la vàng thỏi với mục đích chi phí công việc.

Tuy nhiên, qua đợt rà soát nội bộ, CIA xác nhận không tìm thấy nguồn kinh phí này trong hệ thống. Một quan chức chia sẻ với tờ Washington Post rằng, ông Rush đã tự bịa đặt ra những hợp đồng để hợp thức hóa việc chuyển tiền.

Hiện tại, vẫn chưa rõ cựu sĩ quan CIA này đã làm thế nào để tạo ra chương trình và có được nguồn kinh phí mà không cần sự đồng ý của cấp trên trong cơ quan.

Trước những cáo buộc này, luật sư bào chữa Jessica Carmichael cho rằng phía chính phủ chưa đưa ra được các bằng chứng thuyết phục. Bà Carmichael khẳng định thân chủ của mình không sở hữu số vàng thỏi được tìm thấy và cho rằng vụ việc chỉ liên quan đến hành vi gian lận thẻ chấm công với giá trị khoảng 65.000 đô la.

Dù vậy, tại phiên điều trần giam giữ diễn ra vào tuần trước, tòa án đã bác bỏ khả năng cho tại ngoại và ra lệnh tiếp tục giam giữ ông Rush cho đến ngày xét xử, do đánh giá đối tượng này có nguy cơ bỏ trốn. Hiện nay, vụ việc vẫn đang tiếp tục được các cơ quan chức năng làm rõ.