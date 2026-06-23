"Mưa sao băng bất thường nhất" có thể bùng nổ bất cứ lúc nào trong tuần này

June Bootids nổi tiếng là khó đoán, đến mức các nhà khoa học không thể đưa ra một ngày cụ thể cho giai đoạn cực đại của nó.

Hiệp hội Thiên văn Mỹ dự đoán rằng mưa sao băng June Bootids năm nay sẽ đạt cực đại vào một thời điểm nào đó trong khoảng thời gian từ ngày 20 đến 27-6, bao gồm khả năng bùng nổ với 100 ngôi sao băng mỗi giờ.

Cú bùng nổ được trông đợi vẫn chưa diễn ra và có thể sẽ không bao giờ diễn ra trong năm nay, nhưng cũng có thể sẽ đến bất cứ lúc nào trước khi ngày 27-6 kết thúc.

Mưa sao băng June Bootids sẽ xuất phát từ chòm sao Mục Phu (Boötes) - Ảnh: StellariumWeb

Theo Space.com, hầu hết các năm, June Bootids chỉ đem đến một vài ngôi sao băng mỗi giờ. Tuy nhiên vào năm 1998, một đợt bùng phát lên tới 100 sao băng mỗi giờ đã diễn ra.

Năm 2004, thế giới tiếp tục chứng kiến một đợt bùng phát nhỏ hơn với 20-50 ngôi sao băng mỗi giờ, theo Bảo tàng Hoàng gia Greenwich (Anh).

Nhưng đến năm 2010, khi các nhà thiên văn học dự đoán một đợt bùng phát khác, số sao băng xuất hiện mỗi giờ lại chỉ có 10.

Trận mưa sao băng này diễn ra khi Trái Đất đi qua những mảnh vụn còn sót lại từ sao chổi 7P/Pons-Winnecke, một sao chổi quay quanh Mặt Trời khoảng 6 năm một lần.

Khi những mảnh vỡ từ vệt băng giá của hành tinh lang thang này đi vào khí quyển Trái Đất, chúng bốc cháy và tạo ra những vệt sáng rực rỡ mà chúng ta gọi là sao băng.

Để có cơ hội tốt nhất quan sát mưa sao băng June Bootids, các nhà thiên văn khuyên bạn hãy đến một địa điểm tối, tránh xa ánh đèn thành phố nếu có thể.

Tâm điểm của trận mưa sao băng là chòm sao Mục Phu (Boötes), tọa lạc trên cao ở bầu trời phía Tây và Tây Nam vào buổi tối đối với những người quan sát ở bán cầu Bắc.