Phát hiện Trung Quốc vận hành đoàn xe dài gần 100m, nặng 600 tấn, chỉ chạy 5km/h, vận chuyển thiết bị khổng lồ phục vụ siêu dự án

Xe sử dụng gần 300 bánh xe và di chuyển với tốc độ chỉ 5 km/h qua các tuyến đường nông thôn ở Trung Quốc.

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Một đoàn xe siêu trường, siêu trọng dài gần 100 mét, nặng khoảng 600 tấn và sử dụng gần 300 bánh xe đã di chuyển với tốc độ chỉ 5 km/h qua các tuyến đường nông thôn ở Trung Quốc để vận chuyển một bộ phận máy phát điện cỡ lớn. Hoạt động đặc biệt này đòi hỏi phải gia cố cầu, nâng thủ công các đường dây cáp và thực hiện các khúc cua theo từng centimet.

Video do kênh Process Addicted đăng tải ngày 27/5/2026 cho thấy quá trình vận chuyển một stato máy phát điện nặng khoảng 400 tấn, được cho là thuộc Công ty TNHH Logistics Hàng nặng Tập đoàn Điện lực Đông Phương (Dongfang Electric Heavy Logistics). Dựa trên thông tin từ nền tảng Douyin, đoạn phim nhiều khả năng ghi lại sự kiện diễn ra vào khoảng giai đoạn 2020-2021.

Theo Hiệp hội Logistics Hiện đại Tứ Xuyên, công ty logistics của Dongfang Electric được thành lập năm 2007, chuyên vận chuyển các thiết bị công nghiệp siêu trường, siêu trọng phục vụ lĩnh vực năng lượng và hạ tầng.

Quá trình vận chuyển bắt đầu từ cảng, nơi kiện hàng được đưa lên một phương tiện nhỏ hơn để di chuyển đến khu vực lắp ráp gần đường cao tốc. Do không đủ không gian tại cảng, toàn bộ hệ thống vận chuyển phải được lắp ráp ngay tại hiện trường bằng cần cẩu 130 tấn, kích thủy lực và các tấm thép gia cố.

Ngày đầu tiên của chiến dịch chủ yếu dành cho công tác chuẩn bị. Các dầm đỡ, chốt nối và hệ thống nâng hạ được lắp đặt, điều chỉnh từng bước trước khi đoàn xe chính thức di chuyển.

Kết cấu hoàn chỉnh dài khoảng 90 mét và nặng khoảng 600 tấn, được vận hành bởi hai đầu kéo công suất 630 mã lực đặt ở hai đầu. Hai phương tiện này không chỉ thực hiện chức năng kéo mà còn phối hợp giữ thăng bằng, hỗ trợ lên dốc, xuống dốc và thực hiện các thao tác xoay chuyển trong không gian hẹp.

Để đoàn xe nhập vào đường cao tốc, cơ quan chức năng phải tạm thời phong tỏa giao thông theo cả hai hướng. Một cây cầu trên tuyến cũng được gia cố đặc biệt để chịu tải trọng của phương tiện vận chuyển, đồng thời phục vụ các đợt vận chuyển hàng siêu trọng khác trong tương lai.

Thử thách lớn nhất xuất hiện ở chặng cuối, khi đoàn xe đi qua các làng mạc với đường sá chật hẹp, nhà dân nằm sát mép đường và hệ thống dây điện, dây viễn thông treo thấp. Với chiều rộng gần tương đương mặt đường, đoàn xe chỉ có thể di chuyển với tốc độ khoảng 5 km/h.

Các công nhân đi bộ phía trước để dùng tay nâng dây cáp, trong khi những người khác liên tục theo dõi khoảng cách hai bên và liên lạc qua bộ đàm nhằm đảm bảo an toàn. Mỗi mét di chuyển đều đòi hỏi sự phối hợp chính xác và kiểm soát chặt chẽ.

Một trong những hình ảnh ấn tượng nhất là khi đoàn xe thực hiện khúc cua gấp trong khu dân cư. Hệ thống sàn xe thủy lực gồm 17 trục có thể điều khiển độc lập bằng thiết bị không dây, cho phép đầu kéo phía trước và phía sau di chuyển theo hướng ngược nhau để xoay cả tổ hợp gần 100 mét trong không gian hạn chế.

Theo Process Addicted, bộ phận được vận chuyển sẽ trở thành một phần của hệ thống truyền tải điện siêu cao áp 800 kV của Trung Quốc. Loại hạ tầng này đóng vai trò quan trọng trong việc truyền tải điện năng trên quãng đường dài, kết nối các trung tâm sản xuất và tiêu thụ điện.

Chiến dịch vận chuyển cho thấy quy mô hậu cần đặc biệt phía sau các dự án năng lượng quy mô lớn, nơi những thiết bị không thể tháo rời phải được di chuyển bằng các giải pháp kỹ thuật và tổ chức phức tạp, dù phần lớn quá trình này hiếm khi được công chúng biết đến.