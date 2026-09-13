Hòn đá nặng khoảng 1 tạ lăn từ trên núi đè vào xe khiến tài xế tử vong tức tưởi, hiện trường gây ám ảnh

Vụ việc xảy ra tại Thái Lan khiến một tài xế tử vong tức tưởi khi đang lái xe trên đường đã khiến nhiều người bàng hoàng.

Tảng đá nặng khoảng 100kg rơi đè bẹp xe bán tải, tài xế tử vong

Khi lái xe trên đường, có những tình huống giao thông bất ngờ khiến tài xế không kịp trở tay, giống như một vụ tai nạn tại Thái Lan mới đây.

Thông tin được đăng tải trên tờ The Thaiger cho biết, sự việc mới xảy ra hôm thứ Ba, 8/9 vừa qua. Một tảng đá lớn nặng khoảng 100kg đã rơi từ vách núi ven đường ở Lampang, đè xuyên qua nóc xe bán tải và khiến tài xế tử vong thương tâm.

Cảnh sát Thoen nhận được tin báo về vụ việc vào khoảng 17 giờ 30 phút trên Quốc lộ 106 (tuyến đường Thoen-Li), thuộc xã Na Pong, huyện Thoen, tỉnh Lampang.

Lực lượng cảnh sát đã phối hợp với bác sĩ từ Bệnh viện Thoen, cán bộ thuộc Cục Phòng chống và Giảm nhẹ Thiên tai cùng đội cứu hộ để đến hiện trường.

Tại hiện trường, người ta nhìn thấy một chiếc xe bán tải Isuzu màu xám mang biển kiểm soát Chiang Mai nằm bên vệ đường. Một tảng đá áng chừng lớn hơn vòng tay của một người ôm, nặng khoảng 100kg nằm ngay bên cạnh chiếc xe.

Phần nóc xe phía trên ghế lái bị biến dạng nghiêm trọng do lực va đập mạnh từ tảng đá khi lăn từ trên núi xuống, khiến tài xế bị mắc kẹt bên trong. Nạn nhân sau đó được xác định là anh Sonthaya, 42 tuổi, tới từ tỉnh Chiang Mai. Do vết thương quá nặng, tài xế đã tử vong. Các nhân viên cứu hộ đã phải rất vất vả mới có thể đưa thi thể nạn nhân ra ngoài.

Thông tin từ cảnh sát

Bạn gái của anh, cô Atcharaphan (40 tuổi), ngồi ở ghế phụ và may mắn sống sót sau vụ việc gần như không bị thương. Tuy nhiên, người phụ nữ vẫn chưa hết choáng váng sau trải nghiệm cận tử và mất đi người thân yêu.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy cặp đôi đang trên đường từ tỉnh Si Sa Ket về nhà ở huyện Doi Tao, tỉnh Chiang Mai.

Do trời mưa khiến mặt đường trơn trượt, anh Sonthaya đã mất lái, khiến chiếc xe bán tải bị xoay vòng tại một khúc cua trên đoạn đường dốc.

Những người lái xe khác đã dừng lại hỗ trợ và giúp đưa chiếc xe bán tải vào lề đường. Tuy nhiên, thử thách vẫn chưa buông tha tài xế. Khi anh Sonthaya chuẩn bị tiếp tục hành trình, một tảng đá lớn bất ngờ rơi từ vách núi ven đường xuống, đè trúng phần nóc xe ngay phía trên ghế lái khiến cho tài xế không kịp trở tay, cướp đi sinh mạng của anh.

Thi thể anh Sonthaya đã được chuyển đến Bệnh viện Thoen để khám nghiệm tử thi chi tiết nhằm xác định nguyên nhân tử vong. Cảnh sát cũng đã liên hệ với người thân của nạn nhân để phối hợp lo hậu sự và thực hiện các nghi thức tôn giáo.

Từ vụ tai nạn này, các chuyên gia cũng đưa ra những lưu ý cho các tài xế để tránh gặp rủi ro khi đi qua những địa hình hiểm trở, có nguy cơ lở đá.

- Trước mỗi chuyến đi, tài xế nên cập nhật dự báo thời tiết, đồng thời tìm hiểu tình hình giao thông trên tuyến đường dự kiến di chuyển, đặc biệt là những khu vực từng xảy ra sạt lở. Nếu có cảnh báo nguy cơ sạt lở từ cơ quan chức năng, người lái nên cân nhắc hoãn chuyến đi hoặc lựa chọn lộ trình khác để đảm bảo an toàn.

- Khi đi qua các vùng đèo núi hiểm trở có nguy cơ đá lở, tài xế cần di chuyển với tốc độ chậm, về số thấp và tập trung quan sát kỹ cả mặt đường lẫn vách đá phía trên. Tuyệt đối không phanh gấp hay đánh lái đột ngột để tránh làm xe mất độ bám trên mặt đường xấu. Duy trì khoảng cách an toàn với xe phía trước, đặc biệt là đối với xe tải lớn, điều này giúp tăng khả năng xử lý tình huống.

- Cần quan sát kỹ các biển báo nguy hiểm, rào chắn hoặc các dấu hiệu bất thường ở vách đá và ta-luy dương như đất đá nhỏ rơi rớt hay cây cối nghiêng ngả trước khi tiến qua.

- Tuyệt đối không đỗ xe dưới chân vách đá hoặc khu vực nguy hiểm.

(Theo The Thaiger)