Đang chở khách, tài xế Grab 19 tuổi lao đến giải cứu thành công người phụ nữ đang định nhảy cầu

Nam tài xế cho biết anh vừa đón một hành khách ở khu vực phố cổ và đang đi về phía vòng xuyến đài phun nước thì phát hiện điều bất thường trên cầu.

Một tài xế Grab và hai người tốt bụng khác đang được cộng đồng mạng ca ngợi hết lời sau pha cứu hộ chớp nhoáng ngăn một phụ nữ trẻ rơi khỏi cầu 200 Năm bắc qua sông Mun, Thái Lan.

Sự việc được chia sẻ trong nhóm Facebook “Grab car & Grab food Ubon Ratchathani – Ubon Grab Drivers” bởi tài khoản Thanakorn Chansuk, người đã đăng tải đoạn video ghi lại màn giải cứu đầy kịch tính.

Theo đoạn video, một người phụ nữ chuẩn bị ngã khỏi cầu thì tài xế Grab, nữ hành khách đi cùng và một người đàn ông chưa rõ danh tính đã bỏ phương tiện để chạy tới tóm lấy cô, kịp thời kéo nạn nhân lại an toàn chỉ vài khoảnh khắc trước khi cô có thể rơi xuống.

Thanakorn Chansuk, 19 tuổi, tài xế Grab

Đoạn video được các trang mạng chia sẻ rộng rãi, thu hút vô vàn lời khen ngợi dành cho ba người tốt bụng.

Phóng viên sau đó đã liên hệ với Thanakorn Chansuk, 19 tuổi, tài xế Grab đã quay lại sự việc bằng camera gắn mũ bảo hiểm.

Thanakorn cho biết anh vừa đón một hành khách ở khu vực phố cổ và đang đi về phía vòng xuyến đài phun nước thì phát hiện điều bất thường trên cầu. Từ xa, có vẻ như ai đó đang đứng cạnh lan tràn. Anh giảm tốc độ và tiến lại gần, chỉ để nhận ra người phụ nữ đã cởi giày, đặt điện thoại di động cùng túi xách bên cạnh. Cô đã trèo lên lan can cầu và suýt ngã.

Thanakorn lập tức dừng xe máy và chạy về phía cô, tóm lấy cánh tay nạn nhân. Nữ hành khách đi cùng đã hét lên bảo người phụ nữ dừng lại. Cùng lúc đó, một người đàn ông khác đi xe máy phía sau đã dừng xe và chạy tới hỗ trợ. Anh đã tóm được người phụ nữ và kéo cô xuống chỉ một tích tắc trước khi cô ngã.

Sau khi người phụ nữ được đưa xuống khỏi lan can, Thanakorn chia sẻ rằng anh không gặng hỏi cô về những gì đã xảy ra. Nữ hành khách của anh ở bên cạnh và ôm lấy cô để an ủi.

Người đàn ông còn lại quay lại kiểm tra chiếc xe máy bị đổ bên lề đường trước khi gọi cảnh sát. Các lực lượng chức năng sau đó đã có mặt và đưa người phụ nữ rời khỏi cầu an toàn.

Thanakorn cho biết camera gắn mũ bảo hiểm của anh đã ghi lại toàn bộ sự việc.

Vụ việc được camera gắn tên người anh ghi lại

Dựa trên quan sát ban đầu, Thanakorn tin rằng người phụ nữ có thể đang chịu áp lực tích tụ và giữ nỗi niềm cho riêng mình, dù trông cô có vẻ ổn ở bề ngoài. Anh chia sẻ bản thân vô cùng nhẹ nhõm vì anh và người qua đường kia đã đến kịp thời. “Nếu chúng tôi không tới kịp, cô ấy chắc chắn đã ngã rồi”, Thanakorn nói.

Anh nói thêm rằng bản thân rất vui vì đã góp phần cứu sống một mạng người và muốn nhắc nhở người phụ nữ rằng gia đình cô vẫn luôn quan tâm đến cô ấy. “Cô ấy còn trẻ. Tôi hy vọng cô ấy tìm được cách giải tỏa căng thẳng và dành thời gian suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện”, anh chia sẻ.

Thanakorn cũng cho biết những sự việc tương tự từng xảy ra tại cây cầu này vài lần trong một đến hai tháng qua. Tài xế Grab cảm thấy đau lòng mỗi khi nghe về những vụ việc như vậy và thừa nhận rằng nếu họ không cứu kịp thời, cảnh tượng đó có lẽ sẽ ám ảnh anh suốt phần đời còn lại.

Cảnh sát sau đó đã liên lạc với người thân của người phụ nữ từ một huyện khác để họ tới đón cô về nhà. Cơ quan chức năng không tiết lộ nguyên nhân dẫn đến sự việc.

Nguồn: Khaosod